Мостовой в короне 8 минут повторял «Зенит» – чемпион» из-за проигранного Радимову спора
Александр Мостовой проиграл спор Владиславу Радимову.
Мостовой прогнозировал победу «Спартака» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, Радимов ставил на «Зенит». Петербуржцы обыграли москвичей со счетом 2:1.
В качестве наказания Радимов выбрал, что Мостовой должен «громко, долго и с выражением признать клуб с берегов Невы чемпионом».
Мостовой выполнил наказание на видео. Экс-футболист сборной России надел корону и 8 минут повторял фразу «Зенит» – чемпион».
Скриншот: ютуб-канал «Вынеси мяч!»
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