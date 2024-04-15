Мостовой в короне 8 минут повторял «Зенит» – чемпион» из-за проигранного Радимову спора

Александр Мостовой проиграл спор Владиславу Радимову.

Мостовой прогнозировал победу «Спартака» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, Радимов ставил на «Зенит». Петербуржцы обыграли москвичей со счетом 2:1.

В качестве наказания Радимов выбрал, что Мостовой должен «громко, долго и с выражением признать клуб с берегов Невы чемпионом».

Мостовой выполнил наказание на видео. Экс-футболист сборной России надел корону и 8 минут повторял фразу «Зенит» – чемпион».

Скриншот: ютуб-канал «Вынеси мяч!»