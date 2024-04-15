Мостовой в короне 8 минут повторял «Зенит» – чемпион» из-за проигранного Радимову спора

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой проиграл спор Владиславу Радимову.

Мостовой прогнозировал победу «Спартака» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, Радимов ставил на «Зенит». Петербуржцы обыграли москвичей со счетом 2:1.

В качестве наказания Радимов выбрал, что Мостовой должен «громко, долго и с выражением признать клуб с берегов Невы чемпионом». 

Мостовой выполнил наказание на видео. Экс-футболист сборной России надел корону и 8 минут повторял фразу «Зенит» – чемпион». 

Скриншот: ютуб-канал «Вынеси мяч!»

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45 комментариев
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Да нормально, по-свойски. Проиграл - выполнил.
Мужики развлекаются.
+155
-1
+154
Ответ Maks@1980
Владик однако юморист...Мостовой не злопамятный, но он злой и у него память хорошая...
К чести Саши проиграл он достойно, многие бы съехали)
+100
-1
+99
Владик однако юморист...Мостовой не злопамятный, но он злой и у него память хорошая...
+83
-2
+81
Завтра же у него подписание со Спартаком?
+53
-2
+51
Ну Мостовому как минимум респект, что не соскочил
Проиграл спор - выполняй
+38
-1
+37
Ответ ALMANAC
Завтра же у него подписание со Спартаком?
Подходит идеально
+36
0
+36
Ответ K@l@bok
Да нормально, по-свойски. Проиграл - выполнил. Мужики развлекаются.
Все-таки частичка адекватности у него осталась. А то уже видели несколько раз как некоторые съезжали после проигранного спора (Газзаев, Генич, и.т.д.)
+32
0
+32
Против моста тут ничего не скажешь. Проиграл - исполнил.
+20
0
+20
Ответ K@l@bok
Да нормально, по-свойски. Проиграл - выполнил. Мужики развлекаются.
Мостовому в том что он мужик не откажешь, а вот в понимании нынешних футбольных реалий...
+15
0
+15
В данном случае Мост проявил адекватность и не стал стрематься. Что как бы подтверждает версию о том, что он никакой не идиот, а просто тролль )
+12
-2
+10
Ответ Hitgoe Himgob
К чести Саши проиграл он достойно, многие бы съехали)
Как сам радимов, когда проиграв спор Уткину испугался петь гимн Спартака.
+6
0
+6
будущий тренер Спартака!
+6
-1
+5
Надо было на «Абаскаль топ-тренер» рубиться
+4
0
+4
Говорят Царь..настоящий!!!
+4
-1
+3
Санек достойно ответил за базар)
+2
0
+2
Ответ Hitgoe Himgob
К чести Саши проиграл он достойно, многие бы съехали)
Генич например. Этот 100% съехал бы
+2
0
+2
Ответ Болельщик Биатлона
Ну Мостовому как минимум респект, что не соскочил Проиграл спор - выполняй
Не то, что тот депутат, не сбрил усы который
+2
0
+2
Роль клоуна Сашке больше подходит чем роль тренера!
+7
-5
+2
Теперь ясно, что Мостовой просто троллит журналистов, которые к нему лезут с одними и теми же вопросами. Александр, респект!
+2
0
+2
наконец-то Мост что-то толковое наговорил
+1
0
+1
Что не отнимешь у Мостового, болит у него сердце за Спартак,
+1
0
+1
Пока свет шел от солнца до земли
+1
0
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Проиграл - выполнил обещание. Адекватно.
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прям бальзам на сердце для Мостового: он и корона
+1
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🤡🤡🤡
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В короне! 😂 Радимов - тролль
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респект за базар отвечает в отличии от геничей
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Канчельскис знает об этом?
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Всё четко, но нужно было вместо короны шутовской колпак ему напялить)
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Кажется они нашли друг друга
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