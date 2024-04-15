ФХР подтвердила возращение лимита в 5 легионеров в КХЛ спустя сезон: «Решение принято практически единогласно»

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ФХР утвердила лимит в пять легионеров в КХЛ со следующего сезона.

Правление ФХР приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов в КХЛ на сезон-2024/25

«Правление ФХР утвердило изменение лимита на легионеров в чемпионате КХЛ на сезон-2024/25.

Лимит в пять иностранных игроков для российских клубов при заявке на отдельный матч, за исключением представителей стран ЕАЭС. Решение было принято практически единогласно», – заявили в Федерации хоккея России.

Таким образом, лимит в пять иностранцев возвращен в КХЛ спустя один сезон.

В нынешнем сезоне команды могли использовать трех легионеров в составах. В предыдущих сезонах до этого разрешалось иметь в составе пять иностранных хоккеистов.

10 комментариев
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Ну вот и отлично! Ещё бы полностью лимит отменить, так конкуренция только бы возрасла.
+12
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+9
Ну вот и хорошо. И больше не лезьте в вопросы регламента
+6
-1
+5
Ответ R Kukhov
А можно опросить единогласно проголосовавших почему год назад они за трех голосовали?
Ой,что опрашивать старых флюгеров,что скажут,то и делают
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+2
Ответ Ыжык
Когда уже фхр отменят
Никогда. Пока государственные деньги содержат клубы КХЛ, государство будет диктовать условия.
+1
0
+1
Ответ Ыжык
Когда уже фхр отменят
В следующий жизни
+1
0
+1
А можно опросить единогласно проголосовавших почему год назад они за трех голосовали?
+3
-3
0
Когда уже фхр отменят
+1
-1
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Слабо! Отменить лимит ?
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КХЛ пора прощаться с ФХР и её установками сверху, все решения должны быть самостоятельными и независимыми...
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