ФХР подтвердила возращение лимита в 5 легионеров в КХЛ спустя сезон: «Решение принято практически единогласно»

ФХР утвердила лимит в пять легионеров в КХЛ со следующего сезона.

Правление ФХР приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов в на сезон-2024/25

«Правление ФХР утвердило изменение лимита на легионеров в чемпионате КХЛ на сезон-2024/25.

Лимит в пять иностранных игроков для российских клубов при заявке на отдельный матч, за исключением представителей стран ЕАЭС. Решение было принято практически единогласно», – заявили в Федерации хоккея России.

Таким образом, лимит в пять иностранцев возвращен в КХЛ спустя один сезон.

В нынешнем сезоне команды могли использовать трех легионеров в составах. В предыдущих сезонах до этого разрешалось иметь в составе пять иностранных хоккеистов.