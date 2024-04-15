У игроков «Челси» возник конфликт из-за пенальти. Джексон сперва пытался уговорить Мадуэке отдать ему мяч, а затем попробовал выхватить его у Палмера

Футболисты «Челси» едва не поссорились из-за пенальти в 33-м туре АПЛ.

На 61-й минуте упал в штрафной « » после столкновения с защитником .

22-летний англичанин взял мяч и понес его по направлению к одиннадцатиметровой отметке. К нему приблизился форвард и попросил уступить удар ему. Защитник Мало Гюсто стал успокаивать сенегальца.

Когда Мадуэке добрался до точки, к нему подошел и начал забирать мяч. Мадуэке не захотел отдавать, но при помощи Конора Галлахера Палмер своего добился. В этот момент к Коулу подбежал Джексон и попытался выхватить мяч – его оттолкнули, что спровоцировало бурное негодование со стороны Николаса.

В конечном счете удар нанес Палмер, к тому моменту уже оформивший хет-трик. Он увеличил разницу в счете – 5:0.

Изображения: кадры из трансляции Setanta Sports