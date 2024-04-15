У игроков «Челси» возник конфликт из-за пенальти. Джексон сперва пытался уговорить Мадуэке отдать ему мяч, а затем попробовал выхватить его у Палмера
Футболисты «Челси» едва не поссорились из-за пенальти в 33-м туре АПЛ.
На 61-й минуте Нони Мадуэке упал в штрафной «Эвертона» после столкновения с защитником Джеймсом Тарковски.
22-летний англичанин взял мяч и понес его по направлению к одиннадцатиметровой отметке. К нему приблизился форвард Николас Джексон и попросил уступить удар ему. Защитник Мало Гюсто стал успокаивать сенегальца.
Когда Мадуэке добрался до точки, к нему подошел Коул Палмер и начал забирать мяч. Мадуэке не захотел отдавать, но при помощи Конора Галлахера Палмер своего добился. В этот момент к Коулу подбежал Джексон и попытался выхватить мяч – его оттолкнули, что спровоцировало бурное негодование со стороны Николаса.
В конечном счете удар нанес Палмер, к тому моменту уже оформивший хет-трик. Он увеличил разницу в счете – 5:0.
Изображения: кадры из трансляции Setanta Sports
А тут врываются два чернокнижника, которые вообще непонятно каким багом в челси попали и атмосферу деструктируют
Нонсенс, нет слов, одни эмоции
Челси на Палмера молиться должны, что благодаря его голам есть шанс 6е место занять, а тут такое гадство
Не команда, а сборище нарциссов.
Не каждый раз есть возможность оформить покер, в чем проблема то..
По Тухелю вряд ли. Который раз подряд ссорится с руководством и теряет раздевалку
У Палмера хэт-трик, шанс сделать покер может раз в жизни выпасть, тут и вопросов быть не должно, кто будет бить пенку, игра уже сделана
Но тут видимо эго разыгралось
Что мадуэке а-ля стерлинг 2.0, и Джексон такое же подобие Энди Кэррола