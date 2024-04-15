У игроков «Челси» возник конфликт из-за пенальти. Джексон сперва пытался уговорить Мадуэке отдать ему мяч, а затем попробовал выхватить его у Палмера

Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия Джеймс Тарковски Конор Галлахер Нони Мадуэке Мало Гюсто Коул Палмер Николас Джексон Футбол

Футболисты «Челси» едва не поссорились из-за пенальти в 33-м туре АПЛ.

На 61-й минуте Нони Мадуэке упал в штрафной «Эвертона» после столкновения с защитником Джеймсом Тарковски.

22-летний англичанин взял мяч и понес его по направлению к одиннадцатиметровой отметке. К нему приблизился форвард Николас Джексон и попросил уступить удар ему. Защитник Мало Гюсто стал успокаивать сенегальца.

Когда Мадуэке добрался до точки, к нему подошел Коул Палмер и начал забирать мяч. Мадуэке не захотел отдавать, но при помощи Конора Галлахера Палмер своего добился. В этот момент к Коулу подбежал Джексон и попытался выхватить мяч – его оттолкнули, что спровоцировало бурное негодование со стороны Николаса.

В конечном счете удар нанес Палмер, к тому моменту уже оформивший хет-трик. Он увеличил разницу в счете – 5:0.

Изображения: кадры из трансляции Setanta Sports

46 комментариев
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Коул один из немногих, кто отдает всего себя на поле
А тут врываются два чернокнижника, которые вообще непонятно каким багом в челси попали и атмосферу деструктируют
Нонсенс, нет слов, одни эмоции
Челси на Палмера молиться должны, что благодаря его голам есть шанс 6е место занять, а тут такое гадство
+64
-14
+50
Штатный пенальтист Челси - Палмер , вопросов более не должно быть …
+27
0
+27
Каждый сам за себя.
Не команда, а сборище нарциссов.
Не каждый раз есть возможность оформить покер, в чем проблема то..
+28
-1
+27
Щас Галлахера опять отменят😂
+18
-2
+16
Показатель того, что каждый играет сам за себя. В команде Палмер штатный пенальтист, а этим лишь бы себе стату подправить. Разве что он сам мог бы отдать кому-то. Так только настрой своему же игроку сбивают.
+13
0
+13
Джексон мало того что бревно, так ещё и гнилое. Пенальти заработали Палмер и Мадуэке, этот обиженный откуда вообще нарисовался? Счёт 4:0, Палмер тащит этот сброд, так ещё свои же не дают оформить покер. Жаль, что этих угольков не посадить на лавку, некому играть, Рахимка такой же
+13
-3
+10
Мадуэке ожидаемо чиканутый тип, но вот Джексон прямо рухнул в моих глазах. Позор! При домашних трибунах, ты ведешь 4-0. Палмер весь сезон тащит нашу телегу один и тут устраивать разборки. Теперь ясны причины такой турбулентности, коллектива нет сейчас. Двух этих потомков Джанго надо выставлять за дверь, это не уровень топ-клуба.
+9
-1
+8
Какой нелепый момент
+7
0
+7
Ответ Yenchik
Коул один из немногих, кто отдает всего себя на поле А тут врываются два чернокнижника, которые вообще непонятно каким багом в челси попали и атмосферу деструктируют Нонсенс, нет слов, одни эмоции Челси на Палмера молиться должны, что благодаря его голам есть шанс 6е место занять, а тут такое гадство
А причем тут их цвет кожи извините пожалуйста? Если бы это были белые что-то изменилось?
+13
-6
+7
Эгоизм, ребячество, с хейтерами согласен. Но, будь у руля Конте или Тухель, такого бы не было. Этой молодй команде нужен тренер с характером, и глядя на него и наша молодежь возмужает
+7
-1
+6
Ответ VanyaVanya063
От Челси осталось лишь одно название…
От МЮ тоже
+10
-5
+5
От Челси осталось лишь одно название…
+10
-6
+4
Ответ VanyaVanya063
От Челси осталось лишь одно название…
Странно такое писать после 6-0)
+6
-2
+4
Химия на уровне в команде) И тренерскую руку видно
+3
0
+3
Блм совсем распоясались..
+4
-1
+3
Ответ Alex Paslar
Штатный пенальтист Челси - Палмер , вопросов более не должно быть …
Де-факто, но не де-юре. Почеттино так жалок, что не может в раздевалке подтвердить, кто бьет пенальти.
+4
-2
+2
Ответ Итачи Учиха
При Конте такого бы не было, ибо этого стада неликвида из Африки там бы не было. Есть толковые ребята, но в основном всякий сброд набрали. По Тухелю вряд ли. Который раз подряд ссорится с руководством и теряет раздевалку
Конте привел в клуб Бакайоко, Дзапакосту и ливлун праймового Косту ради Мораты.
+2
0
+2
Палмер штатный пенальтист команды, к тому же чел ведет борьбу за ЗБ. Не говоря уже о том, что Коул стал лидером команды и вся игра держится на нем. А кто такие Мадуэке и Джексон? Обоих в Тосно, в небесную лигу.
+2
0
+2
Не понимаю, что тут все поносят их? Обычная игровая ситуация молодых пацанов, каждый из которых рвётся забить при 4-0. Тем более, уже в следующем моменте все забыли об этом и обнялись. 🤷‍♂️
+2
0
+2
Ответ Ocean OS
Эгоизм, ребячество, с хейтерами согласен. Но, будь у руля Конте или Тухель, такого бы не было. Этой молодй команде нужен тренер с характером, и глядя на него и наша молодежь возмужает
При Конте такого бы не было, ибо этого стада неликвида из Африки там бы не было. Есть толковые ребята, но в основном всякий сброд набрали.

По Тухелю вряд ли. Который раз подряд ссорится с руководством и теряет раздевалку
+3
-1
+2
Ответ Промах Мораты
Вспомнилась ситуация между Лэмпом и ДД. Хотя этим наёмникам никогда не сравниться с легендами
Там хотя бы была веская причина бить пенальти у обоих. Здесь обязан был бить именно Палмер
+1
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Ложка дегтя..., не, две ложки дегтя.
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+1
Почу дисциплину надо наладить, такого цирка в топовой команде быть не может.
+1
0
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Что эти ****** себе позволяют ? (с)
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+1
Вспомнилась ситуация между Лэмпом и ДД. Хотя этим наёмникам никогда не сравниться с легендами
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Я думал в Челси с пенальтистом определились.Парниша сказал-зуб даю буду забивать с точки и пока оправдывает.Так какого ### загорелые мутят?
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еще прикол в том что Палмер реально может побороться за лучшего бомбардира АПЛ - единственный трофей который светит Челси
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Детский сад
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Ответ Олег Клаутов
А причем тут их цвет кожи извините пожалуйста? Если бы это были белые что-то изменилось?
Цвет кожи не при чем, обращение было именно к этим двум футболистам, потому что понтов много, а на деле пшик
У Палмера хэт-трик, шанс сделать покер может раз в жизни выпасть, тут и вопросов быть не должно, кто будет бить пенку, игра уже сделана
Но тут видимо эго разыгралось
Что мадуэке а-ля стерлинг 2.0, и Джексон такое же подобие Энди Кэррола
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Ответ Олег Клаутов
А причем тут их цвет кожи извините пожалуйста? Если бы это были белые что-то изменилось?
Если бы это были белые, его комментарий был бы короче в раза три
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