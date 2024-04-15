Экс-глава Mediapro об уходе Месси из «Барсы»: «Дело было не только в финансах. Не думаю, что мы увидим какое-либо чествование Лео в ближайшее время»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Жоан Лапорта Интер Майами Жауме Рурес Футбол

Экс-глава Mediapro рассказал об отношениях Лионеля Месси с боссами «Барселоны».

Жауме Рурес – основатель и бывший президент компании Mediapro, управляющей распределением прав на трансляции Ла Лиги.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года и перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. С 2023-го аргентинский форвард выступает за «Интер Майами» в МЛС.

– Я был на одной из встреч, когда на столе был контракт. Лео был в отпуске, и шла дискуссия о том, чтобы вместо ожидания его возвращения отправиться к нему и заключить сделку. Контракт был составлен и согласован.

– Что же случилось?

– Думаю, сошлись финансовые и личные факторы. И я бы не стал биться об заклад по поводу того, что же было важнее. Но ясно, что дело было не только в финансах.

– Какие еще были причины?

– Давление со стороны окружения Месси, и были люди, которые неправильно это поняли, они восприняли это как неуместное давление.

Люди в клубе считали, что сделали достаточно или что они не могли сделать больше. В конце концов, все решает президент [Жоан Лапорта].

Вот почему я не думаю, что мы в ближайшее время увидим какое-либо чествование Месси, – сказал Рурес в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.

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23 комментария
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Скорее всего именно при Лапорте никакое чествование Месси не возможно.
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Ответ Великий Алонсо
Что тут думать то? Не тянул основной состав Барселоны, вот и попёрли из команды, в ПСЖ тоже опозорился и оттуда выгнали, теперь даже в МЛС приходится быть в тени своих 3 бывших одноклубников Барсы.
Ржачка!😂
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+5
Ответ Pavelaznaurov
Барселона до сих пор платит Месси по долгом—— до последнего цента высосет—— вот такая любовь к клубу…..
Ну ты простишь своему "бывшему" работодателю долг в 52 млн евро? Сильно сомневаюсь
+5
-1
+4
А что мог дать Месси Барселоне после 0:4,2:8,1:4 в плей-офф Лиги Чемпионов.Во время избавились от него.Псж получила от пешехода 0+0 в 4 играх плей-офф ЛЧ.
+25
-24
+1
Да уж выпнули Месси со слезами из клуба а потом вернуть не захотели, хотя Лапорта на этом выборы выиграл, но сам по сути избавился
+4
-3
+1
Ответ olimbek
Я как главный, ярый фанат Месси считаю что клуб превыше любого футболера, даже если он лучший игрок всех времен. Я в первую очередь фан Барсы. Лео был сердцем Барселоны. Но если были давления то я на стороне Барсы.
Да все нормально у Лео.
Он от футбола взял самое главное - ФИФА ЧМ.
Теперь в статусе живого Бога для нации и спортивной иконы для миллиардов, чилит на пенсии в Майами.
Думаю ему все равно будет Лапорта его чествовать или нет, хотя Лео любит Барсу но при Лапорте не сделает никаких движений в сторону клуба.
Самое главное, к чему он стремился, произошло 18.12.2022 и чествование 45 миллионов и 100 000 на легендарной Монументаль.
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Ответ rostov4anin
Ржачка!😂
Нельзя 🚫 смеяться так такими людьми,весна всё таки. У них обострение,можно только по сочувствовать
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Ответ FOOTBALL
Опозорился скорое ты а не Месси. Человек в своей карьере добился все о чем может мечтать любой человек. А ты чего добился в своей жизни ? Что сидишь и осуждаешь человека, которой о тебе знать не знает. Зачем Месси биться на поле? Ты хоть понимаешь возраст берет свое! В свое время Лео пахал, и бился за каждый мяч. Посмотри на Роналдо, как он играл, и как играет сейчас, физика уже не та, а ты говоришь о позоре! Голову себе лечи
20 матчей 18 голов 11 ассистов у Месси за Интер.
Первый в их истории трофей, на данный момент лидер конференции.
Все хорошо у ЧЕМПИОНА МИРА на заслуженной пенсии)
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Ответ Великий Алонсо
Что тут думать то? Не тянул основной состав Барселоны, вот и попёрли из команды, в ПСЖ тоже опозорился и оттуда выгнали, теперь даже в МЛС приходится быть в тени своих 3 бывших одноклубников Барсы.
Дорогой Алонсо,вы бы не затягивали с лечением. С каждым вашим комментом,симптоматика становится только хуже
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну Роналду, будучи капитаном, не сливал игры разницей в шесть мячей - тогда уже стало очевидно, что от Месси в футбольном плане больше вреда, чем пользы ☝️
Было бы вообще позорно слить в шесть мячей Аяксу, Лиону, Порту и АТМ.
Великие должны таких андердогов лично укатывать, а не отлетать от них в 1/8.
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Ответ blaugrana_man
Ну ты простишь своему "бывшему" работодателю долг в 52 млн евро? Сильно сомневаюсь
Вы знаете—- если посмотреть сколько он имеет у арабов,да и вообще—- мог бы и простить,причем запросто….все это слова о любви и преданности,а на деле……
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Ответ Pavelaznaurov
Вы знаете—- если посмотреть сколько он имеет у арабов,да и вообще—- мог бы и простить,причем запросто….все это слова о любви и преданности,а на деле……
Ну вот и откажись от зарплаты на ближайший год.
Ты же имеешь какие то копейки на стороне?
Прояви благородство, покажи пример как работодателю простить долг по зарплате.
Потом расскажешь.
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