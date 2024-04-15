Экс-глава Mediapro об уходе Месси из «Барсы»: «Дело было не только в финансах. Не думаю, что мы увидим какое-либо чествование Лео в ближайшее время»

Экс-глава Mediapro рассказал об отношениях Лионеля Месси с боссами «Барселоны».

– основатель и бывший президент компании Mediapro, управляющей распределением прав на трансляции .

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года и перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. С 2023-го аргентинский форвард выступает за « » в .

– Я был на одной из встреч, когда на столе был контракт. Лео был в отпуске, и шла дискуссия о том, чтобы вместо ожидания его возвращения отправиться к нему и заключить сделку. Контракт был составлен и согласован.

– Что же случилось?

– Думаю, сошлись финансовые и личные факторы. И я бы не стал биться об заклад по поводу того, что же было важнее. Но ясно, что дело было не только в финансах.

– Какие еще были причины?

– Давление со стороны окружения Месси, и были люди, которые неправильно это поняли, они восприняли это как неуместное давление.

Люди в клубе считали, что сделали достаточно или что они не могли сделать больше. В конце концов, все решает президент [Жоан Лапорта].

Вот почему я не думаю, что мы в ближайшее время увидим какое-либо чествование , – сказал Рурес в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.