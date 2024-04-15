Экс-глава Mediapro об уходе Месси из «Барсы»: «Дело было не только в финансах. Не думаю, что мы увидим какое-либо чествование Лео в ближайшее время»
Экс-глава Mediapro рассказал об отношениях Лионеля Месси с боссами «Барселоны».
Жауме Рурес – основатель и бывший президент компании Mediapro, управляющей распределением прав на трансляции Ла Лиги.
Месси покинул «Барселону» летом 2021 года и перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. С 2023-го аргентинский форвард выступает за «Интер Майами» в МЛС.
– Я был на одной из встреч, когда на столе был контракт. Лео был в отпуске, и шла дискуссия о том, чтобы вместо ожидания его возвращения отправиться к нему и заключить сделку. Контракт был составлен и согласован.
– Что же случилось?
– Думаю, сошлись финансовые и личные факторы. И я бы не стал биться об заклад по поводу того, что же было важнее. Но ясно, что дело было не только в финансах.
– Какие еще были причины?
– Давление со стороны окружения Месси, и были люди, которые неправильно это поняли, они восприняли это как неуместное давление.
Люди в клубе считали, что сделали достаточно или что они не могли сделать больше. В конце концов, все решает президент [Жоан Лапорта].
Вот почему я не думаю, что мы в ближайшее время увидим какое-либо чествование Месси, – сказал Рурес в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.
Он от футбола взял самое главное - ФИФА ЧМ.
Теперь в статусе живого Бога для нации и спортивной иконы для миллиардов, чилит на пенсии в Майами.
Думаю ему все равно будет Лапорта его чествовать или нет, хотя Лео любит Барсу но при Лапорте не сделает никаких движений в сторону клуба.
Самое главное, к чему он стремился, произошло 18.12.2022 и чествование 45 миллионов и 100 000 на легендарной Монументаль.
Первый в их истории трофей, на данный момент лидер конференции.
Все хорошо у ЧЕМПИОНА МИРА на заслуженной пенсии)
Великие должны таких андердогов лично укатывать, а не отлетать от них в 1/8.
Ты же имеешь какие то копейки на стороне?
Прояви благородство, покажи пример как работодателю простить долг по зарплате.
Потом расскажешь.