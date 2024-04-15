«Краснодар» обратился в ЭСК после 1:2 с «Зенитом» – из-за неназначенного пенальти на 97-й, стенки гостей при штрафных и интерпретации единоборств Ивановым

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия судьи Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Спорт-Экспресс ЭСК РФС Футбол

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом».

«Быки» дома уступили петербуржцам (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ и отстали на 4 очка от лидера чемпионата России.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», краснодарцы обратили внимание на эпизод на 97-й минуте встречи, когда, по их мнению, главный судья Сергей Иванов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» за фол вратаря Михаила Кержакова, сыгравшего на выходе.

Кроме того, в обращении «Краснодара» есть просьба оценить действия Иванова при соблюдении зенитовской стенкой положенного расстояния при пробитии хозяевами штрафных ударов, а также просьба объяснить интерпретацию арбитром единоборств.

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73 комментария
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Никогдар буквально за пару недель сумел отвернуть от себя адекватных нейтральных болельщиков)
И если в отставке тренера нельзя обвинять игроков, то их поведение на поле в матче с Зенитом уж точно не оправдать сумасбродством руководства)
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Какой позор
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Хватит ныть
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В какую же мерзость превратился клуб Краснодар.
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Это Зенит должен был жаловаться на судейство! Как минимум два срыва атаки без горчичника!
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Это даже хорошо, что Краснодар так разнылся. Если они будут искать причину поражения в судействе, которое им весь матч приносило выгоду, а не в собственных ошибках, то значит они эти ошибки не исправят и конкурентом Зениту не станут. Так держать.
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Здравствуй, старый-добрый Краснодар!
Тот самый, с натьём после каждого матча
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🤡🤡🤡
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Ответ Vladimir Gusev
И с Мостовым второй момент изучите
И с откровенным ударом в спину лежащего Кассьерры.
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Весьма позорное поведение.
Краснодар не наиграл на ничью. Они во втором тайме сыграли объективно плохо, моментов за весь матч почти не создали. Зенит их объективно и по делу переиграл. Цепляться за какой-то фантомный пенальти, когда матч проигран вчистую — это прям даже смешно.
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Это уже какая-то агония
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Их че Спартак покусал?
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Истерика в стиле Абаскаля
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-3
+9
После назначения Мусаева Краснодар совсем лишился уважения, и даже своих болельщиков, судя по их молчанию на сайте.
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Ответ dh7dhw2shy
Комментарий скрыт
Нет, не был. Если по чисто формальным признакам считать, что лёгкий шлепок по лысине от Кержа это нарушение, то по точно таким же формальным признакам сначала фолили и на самом Керже. Сначала Кордоба, который пятился от мяча и врезался в Кержакова, замедлив его движение на выход, из-за чего Керж и не успел, а потом и Сперцян, который одновременно со шлепком от Кержа врезался во вратаря вообще не пытаясь бороться за мяч.
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И с Мостовым второй момент изучите
+10
-2
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РукаЛицо. Кстати, как там здоровье Оласа?
+8
-1
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тогда надо и зениту тоже встречную предьяву кинуть,по поводу красной карточки,на мостовом
+8
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Они походу решили Спартак переплюнуть по уровню подлости.
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Пенальти на 97? Они там что курили?
+7
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+6
Федуновский Спартак часто истерил, но даже он никогда настолько позорно себя не вел. Самая известная истерика была после фола Кришито - так там действительно хотя бы все основания были для обращения.
Здесь же просто отвращение. Нет никакого даже формального повода для недовольства судейством. Какие штрафные? Какие пару метров? Первый штрафной и вовсе был дан за симуляцию Сперцяна. Про "пенальти" даже писать ничего не надо.
Они похоже даже не понимают, насколько мерзко и жалко это все выглядит cо стороны.
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Как из быков стать овцами.
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Вот вам и достойный титула Краснодар. Позорище
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Надеюсь по результатам проверки Краснодар отправят в Пердив
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Превратились в позорище.
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Зато парк красивый, чо.

Чет поведение руководства Краснодара все больше напоминает поведение руководства одного московского середняка. Интересно, а свой Борзыкин в Краснодаре есть?
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Такого за клубом "Краснодар" раньше не замечалось. Видать, очень больно осознавать крушение надежды.
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Краснодыр — в пердив!
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Ахахах, Сантиметры! Пенальти! Интерпретации! Печально конечно, что у Краснодара нет таких причин, как у Зенита быть недовольным судейством, но Зенит на то и Зенит, что бы вопреки судьям и соперникам побеждать! А они пусть дальше с рулеткой ползают.
+3
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+3
Интерпретация единоборств? Это когда во втором тайме на Мостовом дважды сфолили и назначили виновным Андрея?
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