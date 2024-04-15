«Краснодар» обратился в ЭСК после 1:2 с «Зенитом» – из-за неназначенного пенальти на 97-й, стенки гостей при штрафных и интерпретации единоборств Ивановым

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом».

«Быки» дома уступили петербуржцам (1:2) в 24-м туре Мир и отстали на 4 очка от лидера чемпионата России.

Как сообщает « », краснодарцы обратили внимание на эпизод на 97-й минуте встречи, когда, по их мнению, главный судья ошибочно не назначил пенальти в ворота « » за фол вратаря Михаила Кержакова, сыгравшего на выходе.

Кроме того, в обращении « » есть просьба оценить действия Иванова при соблюдении зенитовской стенкой положенного расстояния при пробитии хозяевами штрафных ударов, а также просьба объяснить интерпретацию арбитром единоборств.

Мусаев про 1:2 с «Зенитом»: «Ужасный матч со стороны арбитра, решения не выходят из логики. Судья провалил игру, поплыл»

«Краснодар» недоволен еще двумя эпизодами матча с «Зенитом»: мяч установили почти за 3 метра от места нарушения, расстояние до стенки было 7,8 м вместо 9