Разин дошел до финала Кубка Гагарина в первом сезоне с «Металлургом» после 5 лет в «Северстали»
Андрей Разин впервые вышел в финал Кубка Гагарина как тренер.
«Металлург» обыграл «Автомобилист» со счетом 4-3 в полуфинальной серии Кубка Гагарина.
В седьмом матче серии магнитогорская команда победила 3:2 на домашнем льду.
Андрей Разин вышел в финал Кубка Гагарина в дебютном сезоне в качестве главного тренера «Металлурга». В этом сезоне команда заняла первую позицию в таблице Восточной конференции в Фонбет чемпионате КХЛ.
В текущем плей-офф магнитогорцы также обыграли «Амур» (4-2) и «Спартак» (4-2).
До прихода в «Металлург» Разин на протяжении пяти сезонов тренировал «Северсталь», а до этого работал в «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале».
В финале Кубка Гагарина «Металлург» сыграет против «Локомотива».
P.S: отдельный респект Авто! Во-первых, спасибо огромное вам за полное уничтожение и унижение СКА! Вы - бились! Это был очень тяжелый полуфинал! Спасибо большое, Авто!
Тем интереснее будет смотреть на их игру в финале.
Рад за тебя
Мы завели Локомотив в 7 матчей, посмотрим на что способны вы)
Только причем тут эдмонтон, в группе где обсуждают финал кубка Гагарина и металлург ))
Только причем тут эдмонтон, в группе где обсуждают финал кубка Гагарина и металлург ))
Только причем тут эдмонтон, в группе где обсуждают финал кубка Гагарина и металлург ))
Только причем тут эдмонтон, в группе где обсуждают финал кубка Гагарина и металлург ))
Только причем тут эдмонтон, в группе где обсуждают финал кубка Гагарина и металлург ))
Только причем тут эдмонтон, в группе где обсуждают финал кубка Гагарина и металлург ))