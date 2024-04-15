Разин дошел до финала Кубка Гагарина в первом сезоне с «Металлургом» после 5 лет в «Северстали»

Андрей Разин впервые вышел в финал Кубка Гагарина как тренер.

«Металлург» обыграл « » со счетом 4-3 в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

В седьмом матче серии магнитогорская команда победила 3:2 на домашнем льду.

вышел в финал Кубка Гагарина в дебютном сезоне в качестве главного тренера « ». В этом сезоне команда заняла первую позицию в таблице Восточной конференции в Фонбет чемпионате .

В текущем плей-офф магнитогорцы также обыграли «Амур» (4-2) и «Спартак» (4-2).

До прихода в «Металлург» Разин на протяжении пяти сезонов тренировал , а до этого работал в «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале».

В финале Кубка Гагарина «Металлург» сыграет против «Локомотива».