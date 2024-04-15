Разин дошел до финала Кубка Гагарина в первом сезоне с «Металлургом» после 5 лет в «Северстали»

Теги Металлург Мг Северсталь Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин впервые вышел в финал Кубка Гагарина как тренер.

«Металлург» обыграл «Автомобилист» со счетом 4-3 в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

В седьмом матче серии магнитогорская команда победила 3:2 на домашнем льду.

Андрей Разин вышел в финал Кубка Гагарина в дебютном сезоне в качестве главного тренера «Металлурга». В этом сезоне команда заняла первую позицию в таблице Восточной конференции в Фонбет чемпионате КХЛ.

В текущем плей-офф магнитогорцы также обыграли «Амур» (4-2) и «Спартак» (4-2).

До прихода в «Металлург» Разин на протяжении пяти сезонов тренировал «Северсталь», а до этого работал в «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале».

В финале Кубка Гагарина «Металлург» сыграет против «Локомотива».

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36 комментариев
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Разин и его Металлург - это феномен! Я не хочу расписывать сейчас, почему я так считаю: это и от закрытого аэропорта в Магнитогорске в начале сезона (играли в гостях постоянно); и до первого места в восточной конференции в финальной игре регулярки с Авангардом; и постоянная перестройка игры, от матча к матчу в плей-офф, что для одних команд чревато в стадиях на выбывания, для Металлурга оказалось нормой; это и огромное количество молодежи, которое стрельнуло не только в регулярке, но и в плей-офф. В общем, это правда команда-феномен, кто бы подумать, что с новым тренером, с новым составом Металлург дойдет до финала? Спасибо, Металлург!

P.S: отдельный респект Авто! Во-первых, спасибо огромное вам за полное уничтожение и унижение СКА! Вы - бились! Это был очень тяжелый полуфинал! Спасибо большое, Авто!
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Треть "Северстали" тоже дошла до финала, стоит признать :)
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Стоит признать, Разин сделал большой шаг в тренерском мастерстве. Но надеюсь, он все же научится разыгрывать большинство и удерживать победный счёт. Мог ведь не доводить до 7 игры☺️
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+24
Ответ artem klishin
Комментарий скрыт
На игру смотри и на состав, 2 главные звезды набоков 21 год и канцеров 19 лет, о каком классе идёт речь? Старики карпов и акользин упали в 4е звено, молодёжь играет которой дали волю, иди проснись эксперт
+15
-1
+14
Кстати хочу передать привет Авангарду, который слил нам 1место на Востоке и откосил от Амура)) Ну так вот, мы 2раза летали в Хабаровск и это нам не помешало дойти до финала КГ.
+22
-8
+14
Родная команда потому что
+14
-3
+11
Андрей Владимирович красавчик ! Заслуженно довел команду до финала , пока в Динамо сопли жевали с Кудашовым . Системный тренер. Вот что значит ушел в серьезный клуб с хорошим бюджетом , создал команду и дошел до финала в первый же сезон . Мои поздравления !
+10
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+8
Ответ Xell
Кстати хочу передать привет Авангарду, который слил нам 1место на Востоке и откосил от Амура)) Ну так вот, мы 2раза летали в Хабаровск и это нам не помешало дойти до финала КГ.
Это Кравецу передавай, его гениальная идея :)
+8
-1
+7
Ответ Radik_2.0
означает ли это, что Разин довёл бы до финала Северсталь, если бы у неё был бюджет металлурга?)
Та самая малобюджетная "Северсталь" Разина годом ранее создала большие трудности обладателю титула ЦСКА. Ответ на вопрос напрашивается сам собою.
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Ну так он на повышение пошел. И пришел в Топ клуб)) А так молодец. По сути с детьми и без легов, в первый же год вышел в финал КГ. И кто знает что еще будет в финале.
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+2
Ответ Максим Козлов
Разин и его Металлург - это феномен! Я не хочу расписывать сейчас, почему я так считаю: это и от закрытого аэропорта в Магнитогорске в начале сезона (играли в гостях постоянно); и до первого места в восточной конференции в финальной игре регулярки с Авангардом; и постоянная перестройка игры, от матча к матчу в плей-офф, что для одних команд чревато в стадиях на выбывания, для Металлурга оказалось нормой; это и огромное количество молодежи, которое стрельнуло не только в регулярке, но и в плей-офф. В общем, это правда команда-феномен, кто бы подумать, что с новым тренером, с новым составом Металлург дойдет до финала? Спасибо, Металлург! P.S: отдельный респект Авто! Во-первых, спасибо огромное вам за полное уничтожение и унижение СКА! Вы - бились! Это был очень тяжелый полуфинал! Спасибо большое, Авто!
помню как он в Ижевске Ижсталь в финал ВХЛ вывел, тогда был первый большой праздник спорта для города и последний.
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Отличный результат
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Ответ pulyalke
ну блин какой разин? просто в соло набакав - просто представим ситуацию, что не набакав у магнитки? финал спартак - локо был бы неизбежен
Если бы у бабушки....
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Желаю на этом все)
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Ответ Quintin07
помню как он в Ижевске Ижсталь в финал ВХЛ вывел, тогда был первый большой праздник спорта для города и последний.
Я тоже помню, это было в 2015 году, тогда смотрел ВХЛ еще. И помню, как Ждахин, тренировавший ТХК, подрался с Разиным в 3-ем матче плей-офф! Ох, было же время! И помню, как Ижсталь со скромнейшим бюджетом выходила в финал! Хорошие времена для Ижевского хоккея были тогда, вы правы
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Ответ Габорик
Треть "Северстали" тоже дошла до финала, стоит признать :)
По стилю Магнитка Разина на самом деле не особо отличается от Северстали Разина. Да и проблемы те же: могут спокойно проиграть матч, в котором вели в несколько шайб, пропускают шайбы в концовках матчей и концовках периодов. И постоянно косячащий Пресс ещё 😁 Иногда и без везения не обходится, но значит везёт сильнейшим.
Тем интереснее будет смотреть на их игру в финале.
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Ответ pulyalke
ну блин какой разин? просто в соло набакав - просто представим ситуацию, что не набакав у магнитки? финал спартак - локо был бы неизбежен
Ну Набокова Магника в свое время отказалась менять в СКА. И еще это именно при Разине Набоков стал №1.
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Ответ Xell
Кстати хочу передать привет Авангарду, который слил нам 1место на Востоке и откосил от Амура)) Ну так вот, мы 2раза летали в Хабаровск и это нам не помешало дойти до финала КГ.
Привет)
Рад за тебя
Мы завели Локомотив в 7 матчей, посмотрим на что способны вы)
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Ответ HockeyMan
Мне тоже игра Магнитки совершенно не нравится.
Мне игра Эдмонтона не нравится и что))
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Ответ artem klishin
Комментарий скрыт
Мне это пишут в каждой серии и все три мы прошли. Учитесь правильно оценивать силу команд и их достижения.
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Ответ Болельщик МГ
Родная команда потому что
Верно. (Хотя прям совсем родная наверно Лада, но там сейчас не те ресурсы, как в 90-е).
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Давно ли он махался с голым пузом против старика на льду в Твери во время матча ВХЛ)))) Эволюция...
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Да вообще ничего)
Только причем тут эдмонтон, в группе где обсуждают финал кубка Гагарина и металлург ))
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Да вообще ничего)
Только причем тут эдмонтон, в группе где обсуждают финал кубка Гагарина и металлург ))
0
0
0
Да вообще ничего)
Только причем тут эдмонтон, в группе где обсуждают финал кубка Гагарина и металлург ))
0
0
0
Да вообще ничего)
Только причем тут эдмонтон, в группе где обсуждают финал кубка Гагарина и металлург ))
0
0
0
Да вообще ничего)
Только причем тут эдмонтон, в группе где обсуждают финал кубка Гагарина и металлург ))
0
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Да вообще ничего)
Только причем тут эдмонтон, в группе где обсуждают финал кубка Гагарина и металлург ))
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Локо, твой шанс.
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разину респект,в первый сезон дойти до финала,это дорогого стоит,есть в нем лидерство как бывшего игрока ,а теперь и как тренера,
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