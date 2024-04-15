Палмер догнал Холанда в списке бомбардиров АПЛ и делит с Уоткинсом 1-е место по «гол+пас»

Теги Челси Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Олли Уоткинс Эрлинг Холанд Коул Палмер Футбол

Коул Палмер сравнялся с Эрлингом Холандом в гонке бомбардиров АПЛ.

Полузащитник «Челси» сделал покер в матче против «Эвертона» в 33-м туре АПЛ (5:0, второй тайм).

Теперь на счету 21-летнего англичанина 20 голов в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Он догнал форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанла в списке лучших бомбардиров турнира и делит с ним первую строчку.

По системе «гол+пас» Палмер набрал 29 (20+9) очков и делит первое место по этому показателю с Олли Уоткинсом из «Астон Виллы». Подробную статистику Коула можно найти здесь.

49 комментариев
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Как они за пенальти дрались ахахха
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Лучший трансфер Челси
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Два дурачка пеналь хотели отобрать, чисто потешить себя. Хотя именно Палмер штатный пенальтист и находится в гонке за бутсу. Клоуны.
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в начале сезона этого никто нн ожидал, но пацан зверь, удачи ему!
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Ответ Дядя ТУРА
Как они за пенальти дрались ахахха
Могут обвинить в расизме. Отнял мяч у негров.
+28
-5
+23
Ответ S H A R K
9 пенок. Почти половина из всех голов. Конечно, пенки ещё и бить уметь надо, тем более в таком возрасте, но всё равно статистика ощущается пластмассовой.
Он идеальный покер сегодня сделал. Левой, правой, головой, с пенальти. Посмотри, насколько это редко случается, а потом продолжай о пластмассовости. Я понимаю что ты не о игроке, если что.
+16
-2
+14
Ответ Gunner_14
Палмер в начале сезона забил по голу в матчах за Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА. Конечно, 1-2-е место в гонке бомбардиров и в рейтинге по «гол+пас» от Коула никто не ожидал, но ожидания от него были большими. Был удивлен, что «Ман Сити» продал его
Деньги. Сити решили, что 40 лямов - это шикарная сумма в конкретный момент. Он ведь еще и Euro-21 взял летом. Так как он воспитанник, то это очень выгодно клубам в контексте ФФП. А по факту теперь сидят с Доку. И еще Силва на чемоданах. Ошибка МС.
+14
-3
+11
Жаль Эрлинга-матчей с Лутоном больше нет.
+18
-8
+10
Ответ Пепси пеналдувич
в начале сезона этого никто нн ожидал, но пацан зверь, удачи ему!
Палмер в начале сезона забил по голу в матчах за Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА. Конечно, 1-2-е место в гонке бомбардиров и в рейтинге по «гол+пас» от Коула никто не ожидал, но ожидания от него были большими. Был удивлен, что «Ман Сити» продал его
+10
-2
+8
Ответ ColonelKurtz
И это в тонущем Челси, просто прекрасен
Тонущий Челси не проигрывает уже 8 матчей, поэтому неудачное определение
+9
-2
+7
В Англии в этом году только ленивый не хвалит Фодена, а про Палмера пресса если и говорит то без должного внимания, а на деле он даже переплёвывает Фодена. У Саутгейта мощная обойма на предстоящий Евро, способны выиграть этот турнир, если конечно Гарет не будет автобусы ставить
+7
-1
+6
И это в тонущем Челси, просто прекрасен
+7
-1
+6
Ответ Владимир Владимирович
В Англии в этом году только ленивый не хвалит Фодена, а про Палмера пресса если и говорит то без должного внимания, а на деле он даже переплёвывает Фодена. У Саутгейта мощная обойма на предстоящий Евро, способны выиграть этот турнир, если конечно Гарет не будет автобусы ставить
единственный человек, который может остановить набравших форму Фодена и Палмера - это Саутгейт
+5
-1
+4
Ответ Anya Belova
Интересно, жалеет ли Пеп)))
А чего ему жалеть? Палмер место в старте всё равно не смог бы завоевать, конкуренция в Сити слишком жесткая. А если не играет в старте регулярно, значит и себя так эффективно проявить не получится.
Переход в Челси помогло ему раскрыться. Думаю, что Пеп таким раскладом больше доволен. Он как учитель, который будет радоваться каждому успеху его "детей" больше, даже если они уже не играют в его клубе, чем если эти дети загниют в ожидании места в старте в его команде.

А если он действительно пожалел и захочет его вернуть, то Сити отвалит сотку, делов то.
+6
-2
+4
9 пенок. Почти половина из всех голов.
Конечно, пенки ещё и бить уметь надо, тем более в таком возрасте, но всё равно статистика ощущается пластмассовой.
+10
-7
+3
Ответ S H A R K
Притензии к его игре и потенциале нет. Я лишь сделал акцент на статистике, которая раздута количеством пенок. А в целом и без пенок у него выдающая стата 11+9. Но всё же 20+9 выглядит обманчиво, будто бы он в этом сезоне лучше Салаха и Саки, хотя понятное дело это не так.
А Салах и Сака совсем не штатные пенальтисты, ага
+3
0
+3
про ЗМ уже были приколы?
+2
0
+2
Ответ AvluvRhoadesLeal
Никогда такого не видел. Челси сборище наемников
Скорее, детей. Ничего, это пройдет. Поч с детьми хорош.
+3
-1
+2
Ответ Акер
Тонущий Челси не проигрывает уже 8 матчей, поэтому неудачное определение
Отрицательно тонущий Челси.
+2
-1
+1
Ответ AvluvRhoadesLeal
Никогда такого не видел. Челси сборище наемников
а я видел, Дрогба и Лэмпард так спорили из-за пенальти, в итоге пробил Лэмпард, и тогда и сейчас блм обидели. Хотя, это вина физручелло, который не выбрал штатного пенальтиста.
+1
0
+1
Интересно, жалеет ли Пеп)))
+2
-1
+1
Ответ Roman
Действительно, это же Челси с Палмером претендует на требл и идёт на первом месте, а не Пеп на своем позорном 9 месте)
По игре Челси прям хорош в последнее время. Лучше того же Мю,например. В следующем сезоне за топ-5 будут бороться, думаю.
+1
-1
0
Ответ Chistian Jadson
Давай парень, забери золотую бутсу !!!)
в англии тоже золотая бутса называется как и та которая в европе лучшему бомбардиру даётся?
0
0
0
Ответ deadjoker
Пеп срочно ищет волосы чтобы вырвать :))
Действительно, это же Челси с Палмером претендует на требл и идёт на первом месте, а не Пеп на своем позорном 9 месте)
+4
-4
0
Ответ Иван Лапин
И зачем нужен этот Холанд?
К чему это вообще?))
+1
-1
0
Ответ S H A R K
Притензии к его игре и потенциале нет. Я лишь сделал акцент на статистике, которая раздута количеством пенок. А в целом и без пенок у него выдающая стата 11+9. Но всё же 20+9 выглядит обманчиво, будто бы он в этом сезоне лучше Салаха и Саки, хотя понятное дело это не так.
Понятное кому? Он лучше Салаха проводит сезон, как минимум.
0
0
0
Ответ CCCP{{BOOM}}
Комментарий удален пользователем
Холанд, он типа робот-добивальщик. моё мнение.
+2
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Ответ Владимир Владимирович
Хотябы один трансфер из 15-20 человек при Боули себя оправдал, за которого отдали всего сорокет, тогда как пассажиры Мудрик Кайседо Фернандес куплены за сумасшедшие цены
не суди по одному сезону
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Пеп срочно ищет волосы чтобы вырвать :))
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Ответ Антон Фалафель
Холанду только и остается шакалить пенки с аутсайдерами.
ну у палмера вообще то 9 с пенальти))))))так что он главный шакал как ты выразился)))))
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