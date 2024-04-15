Палмер догнал Холанда в списке бомбардиров АПЛ и делит с Уоткинсом 1-е место по «гол+пас»
Коул Палмер сравнялся с Эрлингом Холандом в гонке бомбардиров АПЛ.
Полузащитник «Челси» сделал покер в матче против «Эвертона» в 33-м туре АПЛ (5:0, второй тайм).
Теперь на счету 21-летнего англичанина 20 голов в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Он догнал форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанла в списке лучших бомбардиров турнира и делит с ним первую строчку.
По системе «гол+пас» Палмер набрал 29 (20+9) очков и делит первое место по этому показателю с Олли Уоткинсом из «Астон Виллы». Подробную статистику Коула можно найти здесь.
Переход в Челси помогло ему раскрыться. Думаю, что Пеп таким раскладом больше доволен. Он как учитель, который будет радоваться каждому успеху его "детей" больше, даже если они уже не играют в его клубе, чем если эти дети загниют в ожидании места в старте в его команде.
А если он действительно пожалел и захочет его вернуть, то Сити отвалит сотку, делов то.
Конечно, пенки ещё и бить уметь надо, тем более в таком возрасте, но всё равно статистика ощущается пластмассовой.