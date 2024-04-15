Палмер догнал Холанда в списке бомбардиров АПЛ и делит с Уоткинсом 1-е место по «гол+пас»

Коул Палмер сравнялся с Эрлингом Холандом в гонке бомбардиров АПЛ.

Полузащитник « » сделал покер в матче против « » в 33-м туре (5:0, второй тайм).

Теперь на счету 21-летнего англичанина 20 голов в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Он догнал форварда « » Эрлинга Холанла в списке лучших бомбардиров турнира и делит с ним первую строчку.

По системе «гол+пас» набрал 29 (20+9) очков и делит первое место по этому показателю с Олли Уоткинсом из «Астон Виллы». Подробную статистику Коула можно найти здесь.