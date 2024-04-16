Панарин забросил 49-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в игре с «Оттавой». У него 120 очков в 82 матчах по итогам регулярки

Теги Рейнджерс Оттава НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин забросил 49-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Оттавой».

Форвард «Рейнджерс» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сенаторс» (4:0). 

32-летний россиянин набрал 120 (49+71) очков по итогам регулярки при полезности «+18». 

Сегодня Панарин (22:27, 4:55 – в большинстве, «+2») нанес 7 бросков в створ ворот и 5 мимо. Также сделал 1 перехват и допустил 3 потери.

30 комментариев
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Очень жаль, что до 50 не дотянул
Но вообще результат то лютый!!
120 очков за регулярку, достойно для человека, который даже не задрафтован и в 20 лет еще в составе Витязя не всегда был на первых ролях.

Я к тому что сам себя сделал и вывел на уровень Топ-10 игроков мира
+79
0
+79
Блестящий сезон от Артемия, выжал все 120!
Да, хотелось бы красивые 50+70, но 49+71 такой же выдающий результат! Заслуженные овации от MSG для Рейнджеров и Панеры в конце игры! Теперь за главным Кубком!
+50
0
+50
(32 года) Панарин провёл рекордный для себя сезон! Было максимум 32 гола и 96 очков. В этом 120 (49+71)!
Впервые 100+ очков!
Больше, чем в лучшие сезоны Овечкина-112 и Малкина-113.
Догнал Федорова-120.
Обошёл в 32 года всех действующих игроков в этом возрасте (Эрик Карлссон на год старше, набрал 101 очко в прошлом сезоне, с 1996 года никто не набирал больше, из наших лучший 32летний Овечкин 87 очков 6 лет назад).
Голов у 32летнего Панарина - 49, больше, чем у Гретцки (38).
И столько же, сколько у 32летнего Ови 49-49!
www.quanthockey.com/nhl/player-age/32-year-old-nhl-players.html
Хлебушек - красавец!
Рейнджеры завоевали приз лучшей команды!
А Тёма получил приз лучшего в команде!
Ура! Панарин!
+38
-1
+37
Всегда обидно остаться в одном шаге от крутого достижения для спортсмена, но Хлебушек сейчас один из абсолютно лучших хоккеистов лиги, а его команда выиграла регулярный сезон с рекордом, где он лидер вне всяких сомнений!!! Поэтому сожалеть точно не приходится! Хочу поздравить Артемия Панарина, наш Хлебушек просто большой Молодец‼️🎊
+23
-1
+22
Как досадно остановиться на 49 шайбах, но все равно результат превосходный.
+13
0
+13
Сезон 32 года, шайбы.
1.Эспозито 61.
2. Бобби Халл 51.
3. Панарин 49.
4. Овечкин 49.
+11
-2
+9
Панарин в топ-300 снайперов вошёл
+6
0
+6
Россия очки.
1. Овечкин 1549.
....
11. Панарин 781.
12. Яшин 781.
13. П. Буру 779.
+7
-1
+6
Кучеров, Могильный и Федоров . В такой компании 120+ очков за сезон теперь и Артемий.
+6
0
+6
Ответ blooooomka
Комментарий скрыт
Если перечитаешь коммент внимательно, поймёшь,но это не факт.
+4
0
+4
Ответ Вадим Сидоров
Нет ничего хуже закончить сезон с 49 шайбами или 99 очками)
Всё же с 0 шайб или передач немного хуже, чем с 49 и 99 соответственно
+3
0
+3
Ответ ovi1000
Россия очки. 1. Овечкин 1549. .... 11. Панарин 781. 12. Яшин 781. 13. П. Буру 779.
Ре)
+3
0
+3
Панарин крутой. Любимый хоккеист
+2
0
+2
Панарин так же обошёл, в этом сезоне, 96 хоккеистов в списке лучших бомбардиров за всю историю. И поднялся с 293 на 198 место.
+2
0
+2
Наверняка обидно, что чутка не добрал до полтинника шайб. Но зато до этого ускользавшую сотню перекрыл с запасом.
+2
0
+2
Ответ Павел Алленов
Меняем смартфоны на кнопкофоны, вjobываем и результаты не заставят себя долго ждать)
А как же "стрижемся налысо"?
+2
0
+2
Эх... жаль конечно, кто его знает, может такого шанса полтос выбить уже не будет. Всё-таки он диспетчер по своей натуре, тут просто так сезон сложился, что прорвало его на голы.
+2
0
+2
Нет ничего хуже закончить сезон с 49 шайбами или 99 очками)
+3
-2
+1
Ну как же хотелось полтинника...эххх...в следующем году уже 33 будет...нужно все силы вложить,чтоб иметь хоть один полтосный сезон.
+1
0
+1
Сезон 32 года, очки.
1.Грецки 130.
2. Эспозито 127.
3. Панарин 120.
...
5. Эрик Карлссон 101.
+1
-1
0
Меняем смартфоны на кнопкофоны, вjobываем и результаты не заставят себя долго ждать)
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Артемий реально входит в четверку лучших игроков сезона, а уже потом все остальные. Макдак, Никита, Макинон и Панара.
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Всего-то надо было подстричься, и как сразу заиграл)
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Ну что, в этом сезоне у нас пополнение в элитном клубе игроков, выживших сотку.
Это важная эпоха в карьере Артемия, поздравляю его.
Но впереди более серьёзная цель: есть шанс выиграть Кубок, чемпионское окно Рейнджерз открыто. Прошлый плейофф Панарин провел блекло.
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Даешь полтос!!!! Хлебушек по пятьдесят)))
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Ответ Андрей Герасимов
Если перечитаешь коммент внимательно, поймёшь,но это не факт.
обошёл всех действующих в 32года ( Карлсон был на год старше), но он то защитник- для защитника вообще 101 очко , это супер , если ты не Бобби Орр и ещё парочка. то что он обогнал Карлсона на год младше, аж на 19 очков не показатель напад и защитник, круто
+1
-1
0
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