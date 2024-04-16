Панарин забросил 49-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в игре с «Оттавой». У него 120 очков в 82 матчах по итогам регулярки

Артемий Панарин забросил 49-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Оттавой».

Форвард « » был признан второй звездой матча регулярного чемпионата против «Сенаторс» (4:0).

32-летний россиянин набрал 120 (49+71) очков по итогам регулярки при полезности «+18».

Сегодня Панарин (22:27, 4:55 – в большинстве, «+2») нанес 7 бросков в створ ворот и 5 мимо. Также сделал 1 перехват и допустил 3 потери.