Панарин забросил 49-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в игре с «Оттавой». У него 120 очков в 82 матчах по итогам регулярки
Артемий Панарин забросил 49-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Оттавой».
Форвард «Рейнджерс» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сенаторс» (4:0).
32-летний россиянин набрал 120 (49+71) очков по итогам регулярки при полезности «+18».
Сегодня Панарин (22:27, 4:55 – в большинстве, «+2») нанес 7 бросков в створ ворот и 5 мимо. Также сделал 1 перехват и допустил 3 потери.
Но вообще результат то лютый!!
120 очков за регулярку, достойно для человека, который даже не задрафтован и в 20 лет еще в составе Витязя не всегда был на первых ролях.
Я к тому что сам себя сделал и вывел на уровень Топ-10 игроков мира
Да, хотелось бы красивые 50+70, но 49+71 такой же выдающий результат! Заслуженные овации от MSG для Рейнджеров и Панеры в конце игры! Теперь за главным Кубком!
Впервые 100+ очков!
Больше, чем в лучшие сезоны Овечкина-112 и Малкина-113.
Догнал Федорова-120.
Обошёл в 32 года всех действующих игроков в этом возрасте (Эрик Карлссон на год старше, набрал 101 очко в прошлом сезоне, с 1996 года никто не набирал больше, из наших лучший 32летний Овечкин 87 очков 6 лет назад).
Голов у 32летнего Панарина - 49, больше, чем у Гретцки (38).
И столько же, сколько у 32летнего Ови 49-49!
www.quanthockey.com/nhl/player-age/32-year-old-nhl-players.html
Хлебушек - красавец!
Рейнджеры завоевали приз лучшей команды!
А Тёма получил приз лучшего в команде!
Ура! Панарин!
1.Эспозито 61.
2. Бобби Халл 51.
3. Панарин 49.
4. Овечкин 49.
1. Овечкин 1549.
....
11. Панарин 781.
12. Яшин 781.
13. П. Буру 779.
1.Грецки 130.
2. Эспозито 127.
3. Панарин 120.
...
5. Эрик Карлссон 101.
Это важная эпоха в карьере Артемия, поздравляю его.
Но впереди более серьёзная цель: есть шанс выиграть Кубок, чемпионское окно Рейнджерз открыто. Прошлый плейофф Панарин провел блекло.