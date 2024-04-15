Марсьяль покинет «МЮ» летом после 9 сезонов в клубе

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия травмы возможные трансферы Антони Марсьяль Фабрицио Романо Футбол

Антони Марсьяль не останется в «Манчестер Юнайтед» после этого сезона.

28-летний французский форвард не играет с декабря 2023 года. Он восстанавливается после операции на паху.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Марсьяль точно покинет «МЮ» после 9 сезонов в клубе.

В ближайшие игрок выберет новый клуб, но сейчас Антони сосредоточен на восстановлении.

Соглашение нападающего и «Юнайтед» рассчитано до 30 июня, в контракте есть опция продления сотрудничества на один год. Ранее сообщалось, что клуб не будет предлагать новую сделку игроку. Форвард интересен «Интеру».

Марсьяль в этом сезоне провел 19 матчей за «МЮ», забил 2 гола и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.

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71 комментарий
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Трансфер, который когда то перевернул весь трансферный рынок раз и навсегда.
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Если из МЮ уйдут летом Марсьяль, Bаран, Санчо и Каземиро, то на освободившиеся деньги от ЗП можно будет подписать условный Борнмут.
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Ответ might23
Комментарий скрыт
Как? Заставил его ходить с кислым лицом?
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Ответ Pato07
Трансфер, который когда то перевернул весь трансферный рынок раз и навсегда.
Точно) а не какой-то там Неймар)
+17
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+17
Ответ might23
Комментарий скрыт
Да где убили то, если он сам по себе был бездарем?Настолько, что даже спокойного Сульшера из себя вывел на предматчевой разминке.
+8
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Не тот
+9
-2
+7
"Новый Анри" (с)
+8
-2
+6
Ответ Английский маньяк
Ней перешел в ПСЖ через 2 года после перехода Марсиаля в МЮ
Нея купили за 200+ из-за того что трансфер Марсьяля перегрел рынок ?
+6
0
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Пушом про Антони уходит испугали! Я думал вы про спиннера, а нет…
+8
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+6
Ответ Pato07
Трансфер, который когда то перевернул весь трансферный рынок раз и навсегда.
Ага, трансфер Ильяраменди за 40, покупка Кришти за 94, Бейл за 105 и 60 милонные бразильские школьники Реала вышли из чата. Все, конечно, перевернул трансфер Марсьяля)
Я вообще молчу про покупку Фигу за 63 мульта в 2000 году!)
+9
-6
+3
Праздник для болельщиков МЮ.
+4
-1
+3
Легенда
+4
-1
+3
Ответ QWertY
Ага, трансфер Ильяраменди за 40, покупка Кришти за 94, Бейл за 105 и 60 милонные бразильские школьники Реала вышли из чата. Все, конечно, перевернул трансфер Марсьяля) Я вообще молчу про покупку Фигу за 63 мульта в 2000 году!)
Роналду за 94 это перегрев рынка? Тот Роналду?
+3
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+2
Усиление МЮ началось
+3
-1
+2
Ответ QWertY
Представь себе, когда за одного игрока платят 94млн это перегрев рынка, особенно если это абсолютный мировой рекорд. Ты же в курсе, что те 94 и нынешние 94 мультов не одно и то же?
Нет, трансфер Роналду никак рынок не перегрел, потому что обновление прошлого рекорда было достаточно плавным (не как у Неймара кстати). Там где то +20% было, то есть все вполне в рамках. Реал кстати впринципе аккуратно увеличивал трансферные рекорды, сперва побили с Фигу, потом с Зиданом, потом с Роналду, да и никто не повторял за Реалом, потому что галактикос на то и галактикос, невозможно каждому второму такие трансферы проводить.

А вот примеры с бразильскими школьниками, ну вот это все вот с Марсьяла и пошло.
+5
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+2
прочитал заголовок,обрадовался,прочитал статью,тоже обрадовался
+3
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Помнится, в сезоне 15/16, дебютном, собственно, очень ярко начал. Такие надежды подавал...
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Два сезона был лучшим бомбардиром команды, Антони такого уровня никогда не достигнет
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Легенда еп*а)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Да где убили то, если он сам по себе был бездарем?Настолько, что даже спокойного Сульшера из себя вывел на предматчевой разминке.
Да и вообще,как можно убить то, чего не было? До МЮ он был никем.
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Лавку ему подарите.. без шкурки и лака отполировал..
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Аж двойная радость на секунду по оповещению возникла, а оказалось…
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Ответ Pixel 8
Помнится, в сезоне 15/16, дебютном, собственно, очень ярко начал. Такие надежды подавал...
Луи Ван Гал: мы купили его для будущего МЮ
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Подавал надежды все девять сезонов!
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Жаль. Жаль, что только один Антони уходит.
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Жаль его даже как-то. Лучше бы другого Антони выкинули
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Легенда 😃
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объясните этому кверти) что покупка обладателей ЗМ и лучших футболистов на своих позициях в тот момент, это не то же самое, что покупать чувака, у которого 1 сезон в проф. футболе, за 50 млн.

и именно этот трансфер запустил тот треш, который приводит к покупкам Антони и Мудриков за оверпрайс
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А начинал то как !?!? На жопу посадил защиту ливера и забил гол , да и вообще с мячом в ногах был хорош , но травмы, лень и бардак в клубе не дали по настоящему раскрыться таланту
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Уходит эпоха !
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