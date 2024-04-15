Марсьяль покинет «МЮ» летом после 9 сезонов в клубе
Антони Марсьяль не останется в «Манчестер Юнайтед» после этого сезона.
28-летний французский форвард не играет с декабря 2023 года. Он восстанавливается после операции на паху.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, Марсьяль точно покинет «МЮ» после 9 сезонов в клубе.
В ближайшие игрок выберет новый клуб, но сейчас Антони сосредоточен на восстановлении.
Соглашение нападающего и «Юнайтед» рассчитано до 30 июня, в контракте есть опция продления сотрудничества на один год. Ранее сообщалось, что клуб не будет предлагать новую сделку игроку. Форвард интересен «Интеру».
Марсьяль в этом сезоне провел 19 матчей за «МЮ», забил 2 гола и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.
Я вообще молчу про покупку Фигу за 63 мульта в 2000 году!)
А вот примеры с бразильскими школьниками, ну вот это все вот с Марсьяла и пошло.
и именно этот трансфер запустил тот треш, который приводит к покупкам Антони и Мудриков за оверпрайс