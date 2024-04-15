Марсьяль покинет «МЮ» летом после 9 сезонов в клубе

Антони Марсьяль не останется в «Манчестер Юнайтед» после этого сезона.

28-летний французский форвард не играет с декабря 2023 года. Он восстанавливается после операции на паху.

По данным инсайдера , Марсьяль точно покинет «МЮ» после 9 сезонов в клубе.

В ближайшие игрок выберет новый клуб, но сейчас сосредоточен на восстановлении.

Соглашение нападающего и « » рассчитано до 30 июня, в контракте есть опция продления сотрудничества на один год. Ранее сообщалось, что клуб не будет предлагать новую сделку игроку. Форвард интересен « ».

Марсьяль в этом сезоне провел 19 матчей за «МЮ», забил 2 гола и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.