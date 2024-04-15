Вяльбе о возможном допуске лыжников: «Мы должны понимать, что унижаться ни перед кем не надо. МОК проверяет нас на вшивость»

Елена Вяльбе рассказала, когда российские лыжники вернутся на мировую арену.

– Мы готовы всегда вернуться. Но вы знаете мои условия, условия 99,9% спортсменов. Должны быть равные условия, как у остальных команд. Не думаю, что это будет в следующем году. Не думаю, что даже через два‑три года. Будет очень тяжелое восстановление.

Есть множество стран, где приняты решения на уровне правительства, чтобы не приглашать русских. Мэр Тронхейма, например. Мне обидно. Мы должны понимать, что унижаться ни перед кем не надо. Когда на кону стоит твоя страна или поездка на Кубок мира, ни у кого не должно быть сомнений – о чем сейчас нужно думать.

Мы все стараемся, чтобы соревнования проходили на самом высоком уровне. Единственное, мы не можем насильно привезти болельщиков. Есть места со сложной логистикой, есть проблемы с проживанием.

Но все, что было в прошлом и этом году, было хорошим. Да, есть спортсмены, которые потеряли в деньгах. Но во всем плохом надо искать хорошее и с честью и достоинством выдержать это время. МОК (Международный олимпийский комитет) сейчас нас проверяет на вшивость.

– Чемпионат мира 2025 года?

– Мы пропустим. Раньше 2028‑го мы никуда не вернемся. И то при условии, что мир поменяется.

– Вы верите, что мы поедем на Олимпиаду 2026 года?

– Я очень люблю Италию. Но не думаю, что кто‑то нас туда позовет.

Все говорят про условия (допуска на международные соревнования). Бах сделал все, чтобы у спортсменов не было возможности поехать на Олимпийские игры. У меня других спортсменов нет. Они все состоят в трудовых отношениях с силовыми органами, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

В декабре МОК, возглавляемый Томасом Бахом, утвердил критерии участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже. Получить нейтральный статус не смогут россияне, имеющие отношение к силовым структурам.