ЦСКА отправил в отставку Эмила Райковича. Его место занял Андреас Пистиолис

Теги ЦСКА отставки Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

ЦСКА уволил главного тренера Эмила Райковича.

Новым главным тренером армейцев стал Андреас Пистиолис, контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

45-летний греческий специалист вернулся в ЦСКА, где работал почти восемь сезонов в качестве ассистента Димитриса Итудиса.

В марте 2022 года Андреас покинул московскую команду, приняв предложение турецкого «Галатасарая» начать полноценную карьеру главного тренера. В стамбульском клубе грек работал до мая прошлого года.

Потерпев поражение от УНИКСа в решающем матче регулярного чемпионата в субботу, армейцы завершили его на 3-м месте в турнирной таблице с результатом 25-11. 

В первом раунде плей-офф команда встретится с «Енисеем».

45-летний северомакедонский специалист возглавлял ЦСКА с 2022 года. Вместе с Райковичем штаб красно-синих покидают ассистенты тренера Марко Величкович и Сашо Тодоровски.

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7 комментариев
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Ватутин гениален. Перед плей-офф уволить тренера, и взять тренера , который год никому не нужен был - план надежный
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Щас у Вагнера будет когнитивный диссонанс, он весь сезон хвалил/ненавидел его))
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Сначала прочитал Оскар Писториус...
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Ну такого шага от ЦСКА стоило ожидать: с Райковичем ЦСКА только деградировал, постоянно проигрывая концовки матчей против сильных соперников, и еще занял 3 место в регулярке.

Но вот что будет с Пистиолисом - тоже вопрос, потому что в Галатасарае, куда уезжал от Итудиса, ничего у него не получилось.
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С такой игрой, что ЦСКА выдавал последние месяцы при Райковиче, сложно было рассчитывать на преображение в плей-офф. Смена тренера логична, хоть какой-то шанс
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Ответ Вячеслав Лобачев
Щас у Вагнера будет когнитивный диссонанс, он весь сезон хвалил/ненавидел его))
нет, он вроде давно уже за его отставку был...
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Ответ Ужратый Гусениц
Ватутин гениален. Перед плей-офф уволить тренера, и взять тренера , который год никому не нужен был - план надежный
Видимо,делается ставка на эмоциональную встряску самих игроков.Вряд ли сработает.
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