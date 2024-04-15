ЦСКА отправил в отставку Эмила Райковича. Его место занял Андреас Пистиолис

ЦСКА уволил главного тренера Эмила Райковича.

Новым главным тренером армейцев стал Андреас Пистиолис, контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

45-летний греческий специалист вернулся в ЦСКА, где работал почти восемь сезонов в качестве ассистента Димитриса Итудиса.

В марте 2022 года Андреас покинул московскую команду, приняв предложение турецкого «Галатасарая» начать полноценную карьеру главного тренера. В стамбульском клубе грек работал до мая прошлого года.

Потерпев поражение от УНИКСа в решающем матче регулярного чемпионата в субботу, армейцы завершили его на 3-м месте в турнирной таблице с результатом 25-11.

В первом раунде плей-офф команда встретится с «Енисеем».

45-летний северомакедонский специалист возглавлял с 2022 года. Вместе с Райковичем штаб красно-синих покидают ассистенты тренера Марко Величкович и Сашо Тодоровски.