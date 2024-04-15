Гольф войдет в школьную программу по физкультуре: «Он формирует у обучающихся чувство патриотизма»

Гольф войдет в школьную программу по физкультуре.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на приказ Минпросвещения от 19 марта 2024 года, у школьников младших классов на уроках физкультуры появятся новые модули, среди которых гольф, компьютерный спорт, чир-спорт и биатлон.

Нововведения появятся в школьной программе с 1 сентября 2024 года.

«Гольф, как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм)», – говорится в документе.