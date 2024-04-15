Гольф войдет в школьную программу по физкультуре: «Он формирует у обучающихся чувство патриотизма»

Теги детский спорт Гольф

Гольф войдет в школьную программу по физкультуре.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на приказ Минпросвещения от 19 марта 2024 года, у школьников младших классов на уроках физкультуры появятся новые модули, среди которых гольф, компьютерный спорт, чир-спорт и биатлон.

Нововведения появятся в школьной программе с 1 сентября 2024 года.

«Гольф, как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм)», – говорится в документе.

41 комментарий
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Гольф да, пожалуй самый "патриотичный" вид спорта у нас. Играют буквально все, у меня у дома все поля заняты
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+47
Интересно бы посмотреть на автора сей писульки. Гольф и коллективизм... Похоже, он взял что-то из партийного съезда полувековой давности и просто прикрепил к "новым видам спорта", особо не вдаваясь в подробности.
+30
0
+30
Где же они столько гольф-полей найдут для обучения? Или это для мажоров элитных?
Дети хоть в курсе, что такое Пар, Богги, Раф, Фервей или Грин?
Каким, черт возьми, образом, гольф и коллективизм хоть как-то пересекаются?
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0
+25
Мне кажется над нами уже не издеваются, не смеются, а просто в открытую глумятся.
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+24
В школьниках будут вырабатывать патриотизм, приобщая их к игре, в которую играют наши чиновники на полях Англии в своих частных гольф-клубах.
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Где же они столько гольф-полей найдут для обучения? Или это для мажоров элитных? Дети хоть в курсе, что такое Пар, Богги, Раф, Фервей или Грин? Каким, черт возьми, образом, гольф и коллективизм хоть как-то пересекаются?
Те кто любят играть в гольф (а это в основном богатые детишки нынешних патриотов во власти), очень любят и коллективизм и патриотизм, потому что первое означает уровниловку и чтобы никто не высовывался, а второе что в случае чего любую критику своей бездарности можно объяснить происками врагов. Так что да, когда в гольф играют условные дети Сечина и Патрушева - это спорт развивающий коллективизм и патриотизм, вместо навязанных нам загнивающим западом чуждых нам индивидуальности и самостоятельности.
+15
-2
+13
Этот обязательный предмет для школ Барвики&Рублёвки?
+10
-1
+9
Ответ ivankr8
Гольф да, пожалуй самый "патриотичный" вид спорта у нас. Играют буквально все, у меня у дома все поля заняты
Собачьими какашками разве что))
+8
-1
+7
Особенно в регионах надо развивать, там одни поля.
+7
-1
+6
сегодня на спротс можно не заходить больше, лучшей новости уже не будет ))
+6
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Описание пользы гольфа просто феерично. Небось нейросеть набросала этот бред. 99,9% школьников никакого гольфа разумеется не увидят. Наверняка этот спорт всунут в программу для частных школ детей богатеньких буратин с Рублевки.
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Прекрасно !

Принять федеральную программу "Поле для гольфа на каждом школьном дворе". Ответственным за выполнение назначить Третьяка. Он уже катков по всей стране понастроил, пусть теперь лунки и ямы с водой осваивает.
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Так можно практически про что угодно написать.
«Сeкс, как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм)», – говорится в документе.
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Ответ ivankr8
Гольф да, пожалуй самый "патриотичный" вид спорта у нас. Играют буквально все, у меня у дома все поля заняты
И все лунки!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Это точно про российскую школу ? Или автор сего новшества только что вернулся с обучения в Англии/США и сразу попал в Министерство Просвещения ?
Он просто в PGA туре участвует и ему захотелось приобщить к этому Россию
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Ответ Andy2878
Особенно в регионах надо развивать, там одни поля.
Картошку точно в лунку отправлять!
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Сегодня 1 апреля?

ААА! Весь апрель, никому не верь)
+3
0
+3
Каким образом этот шотландский вид формирует чувство патриотизма?
+3
0
+3
Это точно про российскую школу ?
Или автор сего новшества только что вернулся с обучения в Англии/США и сразу попал в Министерство Просвещения ?
+4
-1
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Бейсбол ⚾️ воспитает чувство патриотизма) подняли бы зп учителям и сделали бы систему нормальной ) не фиг пукать в муку
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Гольф интересный вид спорта, формирует многие двигательные способности, но при чем здесь патриотизм, какая взаимосвязь? И кстати, очень дорогой вид спорта.
+2
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господь жги!

насколько же эти олухи живут в отрыве от реальности...
+2
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хахахах
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Это для МОУ СОШ круто!
+2
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Всё верно. Мальчикам не по-скрепному идти в чир-спорт.
+1
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Гольф формирует? А лапта, а городки, а Зарница?)))
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Так уж лучше пин-понг. В конце 90х в моей школе поставили стол , прикол в том что не стол сломается и ракетки разобьют случилось, просто все передрались что бы поиграть. Очень странно конечно что так случилось если ставить одни стол на 300 школьников. Так же будет и с гольфом . Если делаете то давайте возможность всем поиграть а то дадут одну лунку и две клюшки и гуляй Вася. Коллективные драки будут точно.
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а чир спорт зачем? чтобы сразу профурсеток растить, ок...
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Идиоты...То про шахматы писали , то про дзюдо...
А по факту либо нет физ-ры , либо простая разминка - зарядка...
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Только вот гольф он как теннис, там каждый сам за себя
Это когда вы играете в теннис, там все за себя. Когда играют дети руководителей госкорпораций и генералов ФСБ - это коллективизм и патриотизм.
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