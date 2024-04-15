Гольф войдет в школьную программу по физкультуре: «Он формирует у обучающихся чувство патриотизма»
Гольф войдет в школьную программу по физкультуре.
Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на приказ Минпросвещения от 19 марта 2024 года, у школьников младших классов на уроках физкультуры появятся новые модули, среди которых гольф, компьютерный спорт, чир-спорт и биатлон.
Нововведения появятся в школьной программе с 1 сентября 2024 года.
«Гольф, как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм)», – говорится в документе.
Дети хоть в курсе, что такое Пар, Богги, Раф, Фервей или Грин?
Каким, черт возьми, образом, гольф и коллективизм хоть как-то пересекаются?
Принять федеральную программу "Поле для гольфа на каждом школьном дворе". Ответственным за выполнение назначить Третьяка. Он уже катков по всей стране понастроил, пусть теперь лунки и ямы с водой осваивает.
«Сeкс, как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм)», – говорится в документе.
ААА! Весь апрель, никому не верь)
Или автор сего новшества только что вернулся с обучения в Англии/США и сразу попал в Министерство Просвещения ?
насколько же эти олухи живут в отрыве от реальности...
А по факту либо нет физ-ры , либо простая разминка - зарядка...