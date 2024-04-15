«На месте Игнатова сказал бы Абаскалю: «Ты, ###, со свистком и секундомером, что я должен сделать? Мы играем плохо, почему я не играю? Езжай на хер в свою Испанию». Радимов о хавбеке «Спартака»

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Михаил Игнатов брань Гильермо Абаскаль Это футбол, брат! Футбол

Владислав Радимов недоволен отношением Гильермо Абаскаля к Михаилу Игнатову.

«Ты проигрываешь на выезде «Динамо», выходишь, бьешь два раза и с помощью мегаголкипера выигрываешь. На следующий матч тебя не ставят в состав, хотя та игра была полным говном.

Я бы пришел к тренеру и сказал: «Слушай ты, ### (е-мое), со свистком и секундомером, что я должен сделать? Я выхожу, у меня «плюс два». Мы играем плохо, почему я не играю?»

Хорошо, что Игнатов – спокойный мальчик, которого называют пионером в коротких штанишках. Был бы я игроком, сказал бы: «Тренер, ты что, одурел? Что я еще должен сделать? Ты мне даешь опять 20 минут, а дальше я не выхожу».

Я бы на месте Игнатова вышел бы и пинал… Сказал бы Абаскалю: «Езжай ты на хер в свою Испанию, Италию, Бразилию, ##### (блин)», – заявил в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник сборной России.

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99 комментариев
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Игнатов просто не быдло как Радимов, вот и все
+269
-10
+259
Что все накинулись на Абаскаля как цепные собаки? 🤨🤨🤨
+125
-4
+121
Ответ QWertY
Игнатов просто не быдло как Радимов, вот и все
Человек слушавший 20 лет Татьяну Буланову - учит жизни молодое поколение .
+119
-9
+110
поэтому Радимов сам тренером нормальным никогда не станет
+92
0
+92
Воу воу воу, а всего лишь понедельник)
+78
-1
+77
Ответ onegin2007
Воу воу воу, а всего лишь понедельник)
У Радимова понедельник это четвёртый вечер пятницы
+76
-3
+73
Вот в таком полоумном аду Абаскаль и работал всё своё время в Спартаке. Очень долго держался, надо сказать
+41
-8
+33
Не удивительно, что от Радимова 3 жены ушли. Думаю, с таким жить тяжело
+22
-1
+21
Ответ Николай Володин
Что все накинулись на Абаскаля как цепные собаки? 🤨🤨🤨
Видимо не смог в воскресенье соскочить и продолжил штопор .
+20
-1
+19
Я бы сказал Радимову: «Ты, ###, без свистка и секундомера, знаешь что ты должен сделать? Проследуй за Дзюбой.»
+19
-1
+18
Аналитик #### (буев).
+19
-1
+18
Понеслась питерская грязь
+28
-10
+18
Набухался что ли
+12
0
+12
Ответ QWertY
Игнатов просто не быдло как Радимов, вот и все
Так-то оно так, но у Радимова с юности была неплохая карьера, а у Игнатова такой пока и близко нет.
+32
-21
+11
Весеннее обострение, ретроградный Меркурий… Что на этот раз?!
+11
-1
+10
Ответ QWertY
Игнатов просто не быдло как Радимов, вот и все
Питерская интеллигенция, чивоуштам
+12
-2
+10
Владик не опохмелился после бурных выходных?
+9
0
+9
Давеча смотрел с ним эфир,трезвый был,адекватный вроде.Про Испанию тепло говорил...и тут.Им что перед эфиром прилично наливают?)
+10
-1
+9
Ответ Predator87
ну и игнатов никогда не станет игроком как радимов)даже близко.
Я что-то не припомню какого-то супер-класса в игре Радимова
+11
-3
+8
Ответ Predator87
ну и игнатов никогда не станет игроком как радимов)даже близко.
Ахах

Радимов был днищем везде
+19
-11
+8
А вот Рахимову Владик подобное побоялся бы сказать ))
+7
0
+7
Радимов конечно на эмоциях, но так то Игнатов 90 мин пару раз играл всего , при любом тренере, не тянет он, не хватает его на весь матч.
+7
-1
+6
Владислав Николаевич не заметил, что выходные уже закончились?
+6
0
+6
В понедельник нажрался
+6
0
+6
Радимов - отожравшийся синяк, хватит его цитировать
+5
0
+5
Ответ Predator87
ну и игнатов никогда не станет игроком как радимов)даже близко.
И не надо. У Игнатова явно выше интеллект, техника, разве что в быдловатости уступает...
+7
-3
+4
Ответ Никита Давыдкин
Я что-то не припомню какого-то супер-класса в игре Радимова
Нельзя помнить то, чего никогда и близко не было
+4
0
+4
Так вот как с владиком в зените 2 обращались. Делится опытом.
+3
0
+3
Ответ Бычара не краснодарский
Вот в таком полоумном аду Абаскаль и работал всё своё время в Спартаке. Очень долго держался, надо сказать
Вроде Влада к нему и не подпускали, а так он бы из него тренера сделал)
+5
-2
+3
Тонко. По-медийному.
+5
-2
+3
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