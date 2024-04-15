«На месте Игнатова сказал бы Абаскалю: «Ты, ###, со свистком и секундомером, что я должен сделать? Мы играем плохо, почему я не играю? Езжай на хер в свою Испанию». Радимов о хавбеке «Спартака»

Владислав Радимов недоволен отношением Гильермо Абаскаля к Михаилу Игнатову.

«Ты проигрываешь на выезде « », выходишь, бьешь два раза и с помощью мегаголкипера выигрываешь. На следующий матч тебя не ставят в состав, хотя та игра была полным говном.

Я бы пришел к тренеру и сказал: «Слушай ты, ### (е-мое), со свистком и секундомером, что я должен сделать? Я выхожу, у меня «плюс два». Мы играем плохо, почему я не играю?»

Хорошо, что Игнатов – спокойный мальчик, которого называют пионером в коротких штанишках. Был бы я игроком, сказал бы: «Тренер, ты что, одурел? Что я еще должен сделать? Ты мне даешь опять 20 минут, а дальше я не выхожу».

Я бы на месте вышел бы и пинал… Сказал бы Абаскалю: «Езжай ты на хер в свою Испанию, Италию, Бразилию, ##### (блин)», – заявил в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник сборной России.