«Рейнджерс» выиграли регулярный чемпионат НХЛ. Клуб обновил свой рекорд по очкам за сезон (114)
«Рейнджерс» заняли 1-е место в регулярке НХЛ.
Клуб из Нью-Йорка обыграл «Оттаву» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 114 очков (клубный рекорд) в 82 матчах и стала недосягаемой для конкурентов.
Клуб в 4-й раз выиграл Президентский кубок, вручаемый победителям регулярки с сезона-1985/86 (ранее – 1991/92, 1993/94 и 2014/15).
В первом раунде «Рейнджерс» встретятся с командой, занявшей 2-е место в зоне wild card. На него претендуют «Вашингтон», «Детройт», «Питтсбург» и «Филадельфия».
Впервые 100+ очков!
Больше, чем в лучшие сезоны Овечкина-112 и Малкина-113.
Догнал Федорова-120.
Обошёл в 32 года всех действующих игроков в этом возрасте (Эрик Карлссон на год старше, набрал 101 очко в прошлом сезоне, с 1996 года никто не набирал больше, из наших лучший 32летний Овечкин 87 очков 6 лет назад).
Голов у 32летнего Панарина - 49, больше, чем у Гретцки (38).
И столько же, сколько у 32летнего Ови 49-49!
www.quanthockey.com/nhl/player-age/32-year-old-nhl-players.html
1. Грецки.
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199. Панарин 781.
200. Яшин 781.
201. Павел Буре 779.
Рейнджеры завоевали приз лучшей команды!
А Тёма получил приз лучшего в команде!
Ура! Панарин!
Тем что нет Уток, Акул и прочих обитателей дна:)))