«Рейнджерс» выиграли регулярный чемпионат НХЛ. Клуб обновил свой рекорд по очкам за сезон (114)

«Рейнджерс» заняли 1-е место в регулярке НХЛ.

Клуб из Нью-Йорка обыграл «Оттаву» (4:0) в матче регулярного чемпионата .

Команда под руководством набрала 114 очков (клубный рекорд) в 82 матчах и стала недосягаемой для конкурентов.

Клуб в 4-й раз выиграл Президентский кубок, вручаемый победителям регулярки с сезона-1985/86 (ранее – 1991/92, 1993/94 и 2014/15).

В первом раунде « » встретятся с командой, занявшей 2-е место в зоне wild card. На него претендуют «Вашингтон», «Детройт», «Питтсбург» и «Филадельфия».