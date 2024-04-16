«Рейнджерс» выиграли регулярный чемпионат НХЛ. Клуб обновил свой рекорд по очкам за сезон (114)

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли Крис Друри Питер Лавиолетт НХЛ Хоккей

«Рейнджерс» заняли 1-е место в регулярке НХЛ.

Клуб из Нью-Йорка обыграл «Оттаву» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 114 очков (клубный рекорд) в 82 матчах и стала недосягаемой для конкурентов. 

Клуб в 4-й раз выиграл Президентский кубок, вручаемый победителям регулярки с сезона-1985/86 (ранее – 1991/92, 1993/94 и 2014/15). 

В первом раунде «Рейнджерс» встретятся с командой, занявшей 2-е место в зоне wild card. На него претендуют «Вашингтон», «Детройт», «Питтсбург» и «Филадельфия». 

23 комментария
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Лидер команды Артемий с помощью своих товарищей сделал вещь, лучшие в лиге и с рекордом!!! Мои поздравления 🍾
+29
-2
+27
Рекорд командный NYR и рекорд личный Панеры!
+25
-1
+24
лучше бы панаре дали выбить полтос
+14
-1
+13
Ответ Звезда Мага
лучше бы панаре дали выбить полтос
Пробовал выбить. Корписало был против
+14
-1
+13
LGR!!!🗽
+9
-1
+8
(32 года) Панарин провёл рекордный для себя сезон! Было максимум 32 гола и 96 очков. В этом 120 (49+71)!
Впервые 100+ очков!
Больше, чем в лучшие сезоны Овечкина-112 и Малкина-113.
Догнал Федорова-120.
Обошёл в 32 года всех действующих игроков в этом возрасте (Эрик Карлссон на год старше, набрал 101 очко в прошлом сезоне, с 1996 года никто не набирал больше, из наших лучший 32летний Овечкин 87 очков 6 лет назад).
Голов у 32летнего Панарина - 49, больше, чем у Гретцки (38).
И столько же, сколько у 32летнего Ови 49-49!
www.quanthockey.com/nhl/player-age/32-year-old-nhl-players.html
+8
-1
+7
Бомбардиры за всю историю.
1. Грецки.
......
199. Панарин 781.
200. Яшин 781.
201. Павел Буре 779.
+10
-3
+7
Хлебушек - красавец!
Рейнджеры завоевали приз лучшей команды!
А Тёма получил приз лучшего в команде!
Ура! Панарин!
+8
-2
+6
Ну теперь на радостях не вылететь бы в 1 раунде...
+6
0
+6
Ответ Xell
Восток слабее Запада. Интересно на финал с Далласом глянуть.
Интересно чем слабее?:)))
Тем что нет Уток, Акул и прочих обитателей дна:)))
+6
0
+6
Панарин должен стать Мвп регулярки. Команда на первом месте, обновил несколько личных рекордов. Заслужил
+6
-2
+4
иваново празднует также как ньюйорк, ура товарищи))))
+4
0
+4
Вот уж нежданно негаданно если честно. ИМХО. на плов надеялся, но что бы президента взяли - это неожиданно конечно.
+1
0
+1
Ответ VintDV
Интересно чем слабее?:))) Тем что нет Уток, Акул и прочих обитателей дна:)))
Ну если в целом, то равные. Если взять только кубковую восьмерку, то на западе она явно предпочтительнее.
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Ответ Звезда Мага
лучше бы панаре дали выбить полтос
Полтос был бы вишенкой на торте, но Хлеб 🍞 в этом сезоне уже побил свой снайперский рекорд, при этом ассистировал на своём гроссмейстерском уровне
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Зря
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Поздравления Артемию и отдельно Лавиолетту.
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Ура! Всех с победой! LGR!
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У Бостона шансов было немного выиграть, но он решил не рисковать и грамотно не вышел на Ваш сегодня. Выучили урок.
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Первый раунд должны без проблем проходить (благо, соперник будет откровенно убогий). А вот во втором уже придется помучиться с Каролиной.
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Буду болеть в плей офф за Рейнджерс! В этом сезоне разрывают! в том году казалось что вот вот.
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вылетят в 1 раунде
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