«Металлург» в 5-й раз вышел в финал Кубка Гагарина и во 2-й раз за 3 последних сезона. У клуба 2 победы и 2 поражения
«Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина.
Команда тренера Андрея Разина победила «Автомобилист» (3:2) в седьмом матче полуфинала и выиграла серию со счетом 4-3.
Магнитогорский клуб сыграет в финале плей-офф КХЛ в пятый раз в своей истории и во второй раз за три последних сезона.
«Металлург» ранее дважды выигрывал трофей – в 2014 (тренер Майк Кинэн) и 2016 (тренер Илья Воробьев) годах. В финалах команда обыгрывала «Лев» (4-3) и «ЦСКА» (4-3) соответственно.
В прошлый раз «Металлург» играл в финале Кубка Гагарина в 2022 году, проиграв тогда ЦСКА со счетом 3-4 в серии.
Еще со времен Корешковых. Удивительно
Казалось, вот-вот дрогнут молодые и неопытные.
Но они сдюжили! Даешь молодёжь)
Локомотив - 1 финал (2009 - Ак Барс 3-4).
4 финала из 5-ти с этими участниками - по 7 матчей !
Удачи в ПО!