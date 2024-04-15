«Металлург» в 5-й раз вышел в финал Кубка Гагарина и во 2-й раз за 3 последних сезона. У клуба 2 победы и 2 поражения

«Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина.

Команда тренера победила « » (3:2) в седьмом матче полуфинала и выиграла серию со счетом 4-3.

Магнитогорский клуб сыграет в финале плей-офф в пятый раз в своей истории и во второй раз за три последних сезона.

« » ранее дважды выигрывал трофей – в 2014 (тренер Майк Кинэн) и 2016 (тренер Илья Воробьев) годах. В финалах команда обыгрывала «Лев» (4-3) и «ЦСКА» (4-3) соответственно.

В прошлый раз «Металлург» играл в финале Кубка Гагарина в 2022 году, проиграв тогда ЦСКА со счетом 3-4 в серии.