«Металлург» в 5-й раз вышел в финал Кубка Гагарина и во 2-й раз за 3 последних сезона. У клуба 2 победы и 2 поражения

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

«Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина.

Команда тренера Андрея Разина победила «Автомобилист» (3:2) в седьмом матче полуфинала и выиграла серию со счетом 4-3.

Магнитогорский клуб сыграет в финале плей-офф КХЛ в пятый раз в своей истории и во второй раз за три последних сезона.

«Металлург» ранее дважды выигрывал трофей – в 2014 (тренер Майк Кинэн) и 2016 (тренер Илья Воробьев) годах. В финалах команда обыгрывала «Лев» (4-3) и «ЦСКА» (4-3) соответственно.

В прошлый раз «Металлург» играл в финале Кубка Гагарина в 2022 году, проиграв тогда ЦСКА со счетом 3-4 в серии.

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31 комментарий
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Я конечно поражаюсь, что бы не происходило, меняется состав, меняется тренер, но Магнитка стабильно в лидерах.
Еще со времен Корешковых. Удивительно
+53
0
+53
Ответ Dan Boyle
Я конечно поражаюсь, что бы не происходило, меняется состав, меняется тренер, но Магнитка стабильно в лидерах. Еще со времен Корешковых. Удивительно
Магнитка как Реал в Лиге чемпионов (ну может преувеличиваю, конечно). Но игра в ПО у них уже прошита в ДНК где-то. Гранд нашего хоккея. За что их очень уважаю.
+48
-1
+47
Магнитка стабильна , пол состава сменили , тренер новый , и опять в финале , респект
+41
0
+41
Бравшая интервью у Разина девушка здорово подметила, что сегодня ровно 25 лет, как Магнитка выиграла чемпионат России. 4:2 у Динамо в финале. Защитили титул. И Разин был в той команде.
+20
0
+20
По сезону вообще не казалось, что Магнитка будет в финале. И ни одну серию в этом плейофф не прошли суперуверенно. Ни большинства, ни мощного звена вроде Мозякина-Зарипова - Коваржа
Казалось, вот-вот дрогнут молодые и неопытные.
Но они сдюжили! Даешь молодёжь)
+8
0
+8
Разин конечно молодчик, в первом же сезоне работы в Металлурге вывел клуб в финал !
+6
0
+6
Ответ Dan Boyle
Я конечно поражаюсь, что бы не происходило, меняется состав, меняется тренер, но Магнитка стабильно в лидерах. Еще со времен Корешковых. Удивительно
Дух Кселла не победим)))
+8
-3
+5
Ответ srs
Восьмого обладателя в истории Кахаэль в этом розыгрыше не обнаружено. Пока по старому, 7 чемпионов и 3 трёхкратных - по хоккейнее. Ничего личного, анти-хоккей в исторический музей!
Обождите, а в 2002 и 2003 была КыХаэЛь?
+4
0
+4
Я помню когда пришел Разин в Металлург он сказал что у него задача вывезти за два сезона Металлург в финал ,в итоге он сдержал слово и он это сделал в первом же своем дебютном сезоне РЕСПЕКТ РАЗИНУ💪👍✊👏👏👏
+4
0
+4
Металлург - 4 финала (2014 - Лев 4-3, 2016 - ЦСКА 4-3, 2017 - СКА 1-4, 2022 - ЦСКА 3-4).
Локомотив - 1 финал (2009 - Ак Барс 3-4).
4 финала из 5-ти с этими участниками - по 7 матчей !
+4
0
+4
Магнитка выигрыла по делу , Авто спасибо за игру . Ждём финала локомотив - магнитка , самое зрелищное противостаяния я так думаю это из момино
+3
0
+3
Зря по КХЛ прайм показали рекламу про КГ с финалом локо-авто. Сглазили
+4
-1
+3
Металлург с победой, с выходом в финал! Разин просто браво, молодец!
+2
0
+2
Ответ Aleksey Plotnikov
Магнитка как Реал в Лиге чемпионов (ну может преувеличиваю, конечно). Но игра в ПО у них уже прошита в ДНК где-то. Гранд нашего хоккея. За что их очень уважаю.
Как Барса))
+4
-2
+2
Ответ srs
Явно с запасом срок поставил. Не ожидал, что АБ, Ава, ЦСКА, СКА, Динамо, Салават дружно повылетают на ранних этапах
Теперь уже поздно жалеть, что сезоном ошибся и просто необходимо оформлять третьего трехкратного
+2
-1
+1
Ответ srs
Чемпионат республик
В 2002 и 2003 был исключительно чемпионат России. Другие республики бывшего СССР туда не привлекались.
+1
0
+1
Восьмого обладателя в истории Кахаэль в этом розыгрыше не обнаружено. Пока по старому, 7 чемпионов и 3 трёхкратных - по хоккейнее. Ничего личного, анти-хоккей в исторический музей!
+3
-2
+1
Ответ Dan Boyle
Я конечно поражаюсь, что бы не происходило, меняется состав, меняется тренер, но Магнитка стабильно в лидерах. Еще со времен Корешковых. Удивительно
Удивительно. Так же удивительно, что и Локо всегда выходит в плей-офф. А эта удивительность - бабки. Есть деньги - есть игроки, и есть, как минимум, хоть какие-нибудь шансы на продвижение в плей-офф.
+2
-1
+1
Ответ srs
Но и грозного Льва нет на пути откровенно говоря
есть супер Локомотив на пути!!!
0
0
0
Ответ бета11
По сезону вообще не казалось, что Магнитка будет в финале. И ни одну серию в этом плейофф не прошли суперуверенно. Ни большинства, ни мощного звена вроде Мозякина-Зарипова - Коваржа Казалось, вот-вот дрогнут молодые и неопытные. Но они сдюжили! Даешь молодёжь)
Но и грозного Льва нет на пути откровенно говоря
+1
-1
0
Ответ rust@mka174
Я помню когда пришел Разин в Металлург он сказал что у него задача вывезти за два сезона Металлург в финал ,в итоге он сдержал слово и он это сделал в первом же своем дебютном сезоне РЕСПЕКТ РАЗИНУ💪👍✊👏👏👏
Явно с запасом срок поставил. Не ожидал, что АБ, Ава, ЦСКА, СКА, Динамо, Салават дружно повылетают на ранних этапах
+2
-2
0
Ответ Алексей 101
не очём ты,читал твои комменты авто молодцы
рус,ский языкправописание,загугли
0
0
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Ответ Габорик
Обождите, а в 2002 и 2003 была КыХаэЛь?
Чемпионат республик
+1
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Магнитка, с победой !
Удачи в ПО!
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В этом году будет поражение номер три!!!
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Я ни на что не намекаю. Но вроде бы по нечётным выходам - брали Кубок...
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Молодцы!!!
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не очём ты,читал твои комменты авто молодцы
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