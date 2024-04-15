«Металлург» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка Гагарина

Теги Металлург Мг Локомотив Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

«Металлург» и «Локомотив» – участники финальной серии Кубка Гагарина.

Команда тренера Андрея Разина прошла «Автомобилист» в семи матчах (4-3) в полуфинале турнира.

В седьмом матче «Металлург» одержал победу со счетом 3:2 и вышел в финал Кубка Гагарина.

В финале розыгрыша плей-офф сыграют «Металлург» и «Локомотив».

В этом плей-офф «Локомотив» обыграл ЦСКА (4-1 в серии), «Авангард» (4-3) и «Трактор» (4-0). «Металлург» победил «Амур» (4-2), «Спартак» (4-2) и «Автомобилист» (4-3).

Серия начнется 18 апреля в Магнитогорске на домашней площадке «Металлурга».

74 комментария
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Ярчайшая, огненная серия, настоящий праздник хоккея!
Магнитка первый год с новым тренером и сразу финал КГ!
Это круто, ребята, мои поздравления!
Отличный быстрый, техничный хоккей показывает ММГ.
Теперь за Кубком!
Авто доказал, что не всё решают деньги, - а порядок и дисциплина.Особое спасибо за вынос Ротастого Йозе Марино! Радовалась вся страна!
С блестящим сезоном, прямо сейчас, Авто 2я команда Востока и 3я во всей КХЛ, c исторической бронзой!
Желаю Авто взять кубок в новом сезоне уже на новой уютной и вместительной арене!
+67
-2
+65
Автомобилист красавцы, на морально волевых почти вытащили серию
+22
0
+22
За ЛОКО
+22
-3
+19
Магнитогорск с финалом!
Хоккейный десерт в исполнении Металлурга сегодня, в целом, был немного свежее и вкуснее.
Хочется отдать должное и екатеринбуржцам, которые своей бескомпромиссной игрой и умением вынимать из себя всё, в любой тяжелой ситуации, заставили уважать команду и влюбить в себя многих нейтральных болельщиков.
Заварухину отдельный респект!
Металлургу удачи!
+19
-1
+18
Кто бы мог подумать что клуб который сменит тренера, клуб который покинет вся пятёрка легионеров, все три лучших бомбардиров клуба, вся вратарская бригада, клуб где лидеры на 90% молодёжь будет в финале кубка
+20
-2
+18
Спасибо Автомобилисту за СКА!!!
+16
-2
+14
Ответ Dan Boyle
Ярчайшая, огненная серия, настоящий праздник хоккея! Магнитка первый год с новым тренером и сразу финал КГ! Это круто, ребята, мои поздравления! Отличный быстрый, техничный хоккей показывает ММГ. Теперь за Кубком! Авто доказал, что не всё решают деньги, - а порядок и дисциплина.Особое спасибо за вынос Ротастого Йозе Марино! Радовалась вся страна! С блестящим сезоном, прямо сейчас, Авто 2я команда Востока и 3я во всей КХЛ, c исторической бронзой! Желаю Авто взять кубок в новом сезоне уже на новой уютной и вместительной арене!
"Не всё решают деньги"
Не напомните, какой бюджет у Авто?
+12
0
+12
Ну что же, удачи Локомотиву!
Делайте с магниткой такое же шоу!

Авто, спасибо, было круто!
+8
0
+8
Магнитогорск поздравляю с финалом! Весь тренерский штаб и игроков с прекрасной серией и заслуженной победой!
А вот победы в финале желаю Локомотиву!
+11
-3
+8
Желаем победу Локомотиву!💪
+12
-6
+6
Финал здорового человека
+9
-3
+6
Ответ Dan Boyle
Ярчайшая, огненная серия, настоящий праздник хоккея! Магнитка первый год с новым тренером и сразу финал КГ! Это круто, ребята, мои поздравления! Отличный быстрый, техничный хоккей показывает ММГ. Теперь за Кубком! Авто доказал, что не всё решают деньги, - а порядок и дисциплина.Особое спасибо за вынос Ротастого Йозе Марино! Радовалась вся страна! С блестящим сезоном, прямо сейчас, Авто 2я команда Востока и 3я во всей КХЛ, c исторической бронзой! Желаю Авто взять кубок в новом сезоне уже на новой уютной и вместительной арене!
Красиво!🤝
+6
0
+6
Автомобилист - всё равно красавцы! А Магнитку - с победой!
+6
0
+6
Ответ Alek$700
Желаем победу Локомотиву!💪
обиженные автошники активизировались против Магнитки 😂
+5
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+5
Автомобилист сделал главное в этом плей-офф, правда в предыдущем раунде.

Ну и гол Хрипунова это космос :)
+5
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+5
Локомотив 🚂 вперед!!! Екб с вами💪🏽💪🏽💪🏽
+8
-3
+5
Никитин против Разина . интересно будет
+5
0
+5
Спасибо команде Автомобилист за такую замечательную борьбу! Магнитка заслуженно победила, ждём сражение с Локо в финале!
+4
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+4
ну наконец то. Магнитка была сильнее и заслуженно вышла. Теперь посмотрим, как наши подготовились к финалу
+3
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+3
Просто молодцы металлурги!!!! Финаааал!!!! Пресс……
+3
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+3
Кто победит в финале, вообще без разницы. Лично для меня Ярославль фаворит, но не подавляющий. Я хочу 6 матчей минимум.
+3
0
+3
Ответ Alex Rhea
Посмотрел третий период этого матча и ещё по ходу плей-офф видел частично 2-3 матча. Думаю, Сан-Хосе Шаркс уверенно взяли бы Кубок Гагарина, выиграв во всех сериях 4-0. Но это всё ещё значительно лучше, чем я ожидал
Акулы с такой игрой и в ПО не вышли бы
+3
0
+3
Думал буду болеть за команду Востока в финале, а сейчас не всё так однозначно. Мне всегда нравился ярославский Локомотив, а Магнитка несказать, что какой-то очень желанный представитель Востока в финале, поэтому тут вообще нет предпочтений, что Магнитка, что Локомотив, за любых буду рад )
+3
-1
+2
ММг, с победой! Удачи в финале!
+2
0
+2
Локомотив, уже пора.
+2
0
+2
Думается в финале фаворит Локомотив.Уж больно не понятная игра у Магнитки.
+2
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+2
Всем Свердловским адекватным болелам - спасибо за серию! После первого матча было интересно! Отдельное спасибо за вынос СКА. Если бы прошли вы дальше, болел бы за вас. Будем болеть в финале, но шансы конечно призрачные) Ещё раз спасибо, Авто!
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Магнитку с выходом в финал, молодцы.
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Ответ _fr0st_
За ЛОКО
👍
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Даже не знаю, за кого тут болеть, обе команды достойны победы, обе заслужили. Ну, может, 50,005 за Локо, и 49,995 за Магнитку буду. Хотя, не уверен... В общем, за классный хоккей! Уверен, такой и будет! И, решающий матч - обязательно!!
+1
0
+1
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