«Металлург» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка Гагарина

«Металлург» и «Локомотив» – участники финальной серии Кубка Гагарина.

Команда тренера прошла « » в семи матчах (4-3) в полуфинале турнира.

В седьмом матче « » одержал победу со счетом 3:2 и вышел в финал Кубка Гагарина.

В финале розыгрыша плей-офф сыграют «Металлург» и «Локомотив».

В этом плей-офф «Локомотив» обыграл ЦСКА (4-1 в серии), «Авангард» (4-3) и «Трактор» (4-0). «Металлург» победил «Амур» (4-2), «Спартак» (4-2) и «Автомобилист» (4-3).

Серия начнется 18 апреля в Магнитогорске на домашней площадке «Металлурга».