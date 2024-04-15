«Металлург» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка Гагарина
«Металлург» и «Локомотив» – участники финальной серии Кубка Гагарина.
Команда тренера Андрея Разина прошла «Автомобилист» в семи матчах (4-3) в полуфинале турнира.
В седьмом матче «Металлург» одержал победу со счетом 3:2 и вышел в финал Кубка Гагарина.
В финале розыгрыша плей-офф сыграют «Металлург» и «Локомотив».
В этом плей-офф «Локомотив» обыграл ЦСКА (4-1 в серии), «Авангард» (4-3) и «Трактор» (4-0). «Металлург» победил «Амур» (4-2), «Спартак» (4-2) и «Автомобилист» (4-3).
Серия начнется 18 апреля в Магнитогорске на домашней площадке «Металлурга».
Магнитка первый год с новым тренером и сразу финал КГ!
Это круто, ребята, мои поздравления!
Отличный быстрый, техничный хоккей показывает ММГ.
Теперь за Кубком!
Авто доказал, что не всё решают деньги, - а порядок и дисциплина.Особое спасибо за вынос Ротастого Йозе Марино! Радовалась вся страна!
С блестящим сезоном, прямо сейчас, Авто 2я команда Востока и 3я во всей КХЛ, c исторической бронзой!
Желаю Авто взять кубок в новом сезоне уже на новой уютной и вместительной арене!
Хоккейный десерт в исполнении Металлурга сегодня, в целом, был немного свежее и вкуснее.
Хочется отдать должное и екатеринбуржцам, которые своей бескомпромиссной игрой и умением вынимать из себя всё, в любой тяжелой ситуации, заставили уважать команду и влюбить в себя многих нейтральных болельщиков.
Заварухину отдельный респект!
Металлургу удачи!
Не напомните, какой бюджет у Авто?
Делайте с магниткой такое же шоу!
Авто, спасибо, было круто!
А вот победы в финале желаю Локомотиву!
Ну и гол Хрипунова это космос :)