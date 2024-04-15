Палмер оформил хет-трик в матче с «Эвертоном». У лучшего бомбардира «Челси» 10 голов в 6 последних играх

Коул Палмер забил в 5 из 6 последних матчей.

Полузащитник « » оформил хет-трик в течение первых 29 минут игры с « » в 33-м туре .

Начиная с 11 марта англичанин отметился 10 голами, в том числе хет-триком в ворота «Манчестер Юнайтед».

Всего у лучшего бомбардира «синих» 24 гола и 13 результативных передач в 41 матче этого сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.