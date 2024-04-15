Палмер оформил хет-трик в матче с «Эвертоном». У лучшего бомбардира «Челси» 10 голов в 6 последних играх

Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия Коул Палмер Футбол

Коул Палмер забил в 5 из 6 последних матчей.

Полузащитник «Челси» оформил хет-трик в течение первых 29 минут игры с «Эвертоном» в 33-м туре АПЛ.

Начиная с 11 марта англичанин отметился 10 голами, в том числе хет-триком в ворота «Манчестер Юнайтед».

Всего у лучшего бомбардира «синих» 24 гола и 13 результативных передач в 41 матче этого сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий
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Даже Боули в остром приступе шопоголизма должен был чисто по теории вероятности угадать хоть с одним трансфером. Вот и угадал
+54
-2
+52
Ответ Нұржан
Беллингем, Фоден, Сака, Палмер... Прекрасное поколение у англичан.🤔
и Саутгейт
+43
0
+43
Беллингем, Фоден, Сака, Палмер... Прекрасное поколение у англичан.🤔
+29
-2
+27
Коул, Коул, Коул, ты ж наше светлое пятнышко среди Чиквуэмок)
+10
0
+10
Мало того, что хет-трик за полчаса, так ещё и идеальный — правой, левой и головой) и красиво же) Пацан шикарен, а на золотой мяч в списке нет — обидно
+8
0
+8
МС теперь купит его обратно))
+3
-1
+2
Ответ Андрей Калинин
центрфорварда ток не хватает
Есть там один парень, один из лучших футболистов в мире вроде
+2
0
+2
Ответ Нұржан
Беллингем, Фоден, Сака, Палмер... Прекрасное поколение у англичан.🤔
Тем обиднее будет профукать это поколение с Саутгейтом
+2
0
+2
Лучший игрок «Челси» в этом сезоне
+2
-1
+1
Машина!👏👏👏
+3
-2
+1
Ответ Нұржан
Беллингем, Фоден, Сака, Палмер... Прекрасное поколение у англичан.🤔
Кейн
0
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0
Ответ Джанлука Нальюка
Если ты про поколения, то есть олли уоткинс.
уоткинсу 28
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Ответ Андрей Калинин
ему 30 он каким боком в это поколение реально лучше молчать иногда
Если ты про поколения, то есть олли уоткинс.
0
0
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Ответ Джанлука Нальюка
Харри кейн 61 гол в 87 матчах. Иногда лучше промолчать
ему 30 он каким боком в это поколение
реально лучше молчать иногда
0
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Ответ Андрей Калинин
центрфорварда ток не хватает
Харри кейн 61 гол в 87 матчах. Иногда лучше промолчать
0
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Ответ Марсель Объелся
Есть там один парень, один из лучших футболистов в мире вроде
А он каким боком в это поколение
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Ответ TravenS
Мало того, что хет-трик за полчаса, так ещё и идеальный — правой, левой и головой) и красиво же) Пацан шикарен, а на золотой мяч в списке нет — обидно
и все три забил подряд (т.е. между его голами никто не забивал), и за один тайм
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стоило только уйти от лысого физрука к нормальному тренеру
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Палмер тащит челси. Думаю, менеджмент сити сейчас чешет репу.
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У Англичан такое поколение,что походу даже Саутгейт не сможет им помешать взять чемпионство на Евро.
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Команда буквально держится на одном человеке, и это не Почеттино и даже не Мудрик!
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Бист!
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Несомненно Палмер - открытие сезона как минимум в АПЛ
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Не хотелось бы сглазить,но Палмер действительно великолепен в последнее время.
Кажется,что он всегда появляется в нужном месте в нужное время.
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Палмериньё
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Сити кажется слегка так жалеют, что по сути слили такого игрока… хотя возможно в системе Пепа он и не заиграл бы. Походу игрок должен быть первой скрипкой, чего в Сити было бы сложно добиться с ходу.
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Претендент на лучшего игрока сезона точно. Хоть один раз Боэли угадал с трансфером.
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Лучшее подписание за последние годы , хоть кто-то радует в этом Челси
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