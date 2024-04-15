Палмер оформил хет-трик в матче с «Эвертоном». У лучшего бомбардира «Челси» 10 голов в 6 последних играх
Коул Палмер забил в 5 из 6 последних матчей.
Полузащитник «Челси» оформил хет-трик в течение первых 29 минут игры с «Эвертоном» в 33-м туре АПЛ.
Начиная с 11 марта англичанин отметился 10 голами, в том числе хет-триком в ворота «Манчестер Юнайтед».
Всего у лучшего бомбардира «синих» 24 гола и 13 результативных передач в 41 матче этого сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Кажется,что он всегда появляется в нужном месте в нужное время.