Директор «Оренбурга» о паводке: «Всего-навсего прорвало плотину, это же не океан, вода идет на убыль. Клуб и город как жили обычной жизнью, так и живут»

Теги премьер-лига Россия происшествия Оренбург Дмитрий Андреев стадион Газовик Футбол

В «Оренбурге» рассказали о ситуации с паводком на реке Урал.

В Оренбурге в зоне подтопления остаются почти 4 тысячи домов, более 8 500 участков, сообщили в МЧС. Паводок в городе достиг пика утром в воскресенье, 14 апреля, – 11 м 87 см. Из зоны подтопления в городе эвакуировали почти 2 000 человек, в том числе 334 ребенка.

«Вода идет на убыль, обстановка нормальная. Угроз затопления стадиона нет, иначе бы мы не провели два домашних матча.

Клуб и город как жил обычной жизнью, так и живет. Никто из игроков и персонала клуба не пострадал, ни один из футболистов не живет в зоне затопления.

Всего-навсего прорвало плотину, это же не океан, поэтому вода точно к нам не подойдет. У нас все в спокойном режиме, как и было», – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

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22 комментария
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Прекрасный комментарий! Наводнение - не землятресение, можно на лодке уплыть.
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Кому война, а кому мать родна...
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Всего-навсего прорвало плотину...
Вот он управленец современности, взращенный великим вождем.
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Забыл добавить, что людям просто так по 100к перепало, так что это можно назвать "океаном халявы" разве что
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Всего-навсего? Экологическая катастрофа, тонны заразы вокруг и поломанные судьбы…
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+10
Оренбуржцы, как прокомментируете слова данного человека? Интересно ваше мнение
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Всего-навсего, серьезно?
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+7
Ответ Вячеслав Припузов
Кому война, а кому мать родна...
Тем временем мэр Орска перевез всю семью в Дубайск
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Ладно его комментарий по Томсону можно было понять ( что из-за таких обстоятельств удалось привезти в россию хорошего футболиста) но это ультра убого звучит..
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Есть ещё одна подходящая поговорка - моя хата с края, ничего не знаю....
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Действительно, всего-то навсего
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🤦‍♀️
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"город как жил обычной жизнью, так и живет" - он всех опросил? Какое-то странное заявление от человека, который там непосредственно находится и должен (вроде) взаимодействовать с местными
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Уже и не удивляешься таким комментариям от властьимущих
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Потерь нет. Все цели будут достигнуты с опережением графика.
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