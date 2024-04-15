Директор «Оренбурга» о паводке: «Всего-навсего прорвало плотину, это же не океан, вода идет на убыль. Клуб и город как жили обычной жизнью, так и живут»

В «Оренбурге» рассказали о ситуации с паводком на реке Урал.

В Оренбурге в зоне подтопления остаются почти 4 тысячи домов, более 8 500 участков, сообщили в МЧС. Паводок в городе достиг пика утром в воскресенье, 14 апреля, – 11 м 87 см. Из зоны подтопления в городе эвакуировали почти 2 000 человек, в том числе 334 ребенка.

«Вода идет на убыль, обстановка нормальная. Угроз затопления стадиона нет, иначе бы мы не провели два домашних матча.

Клуб и город как жил обычной жизнью, так и живет. Никто из игроков и персонала клуба не пострадал, ни один из футболистов не живет в зоне затопления.

Всего-навсего прорвало плотину, это же не океан, поэтому вода точно к нам не подойдет. У нас все в спокойном режиме, как и было», – сказал спортивный директор «Оренбурга» .