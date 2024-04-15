Официально: Бивол и Бетербиев подерутся 1 июня в Саудовской Аравии

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Официально объявлен объединительный бой между Бетербиевым и Биволом.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев подписали контракт на поединок 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Победитель станет абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Дмитрий Бивол – чемпион полутяжелого веса по версиям WBA и IBO. В декабре он победил единогласным решением Линдона Артура. Рекорд: 22-0.

Артур Бетербиев – чемпион полутяжелого веса по версиям WBC, IBF и WBO. В январе он нокаутировал в седьмом раунде Каллума Смита. Рекорд: 20-0.

Бетербиев побеждает время, но справится ли с Биволом?

Бивол – о бое с Бетербиевым: «Артур – самое тяжелое испытание. Верю, что ум может побить силу»

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15 комментариев
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Оба молодцы. Но тут за Дмитрия!
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Давай Димон, накажи подпевалу Академика
+21
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За Бивола
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Ответ Lynx.DP
Тут 3 варианта на мой взгляд - Победа Артура нокаутом глухим, технический нокаут от Дмитрия, победа по очкам от Дмитрия.
Есть ещё четвёртый вариант! Кто-то слетит из-за травмы и бой не состоится!
+10
0
+10
Ответ Lynx.DP
Тут 3 варианта на мой взгляд - Победа Артура нокаутом глухим, технический нокаут от Дмитрия, победа по очкам от Дмитрия.
не согласен с вариантами вариантов. на три варианта подтверждаю: нобеда Бивола, победа Бетербиева или ничья. других вариантов нет
+7
-1
+6
Удачи Дмитрий, своди в школу канадца
+10
-5
+5
Тут 3 варианта на мой взгляд - Победа Артура нокаутом глухим, технический нокаут от Дмитрия, победа по очкам от Дмитрия.
+4
-2
+2
Это будет если будет, то феерично
+2
0
+2
Забавно читать комментарии про «сводить в школу», учитывая техническую базу, работу на ногах и комбинационную составляющую Бетербиева. В технике он, конечно, уступает Биволу, но не настолько, насколько Бивол уступает ему в силе удара.
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Ух. Надеюсь без травм и все состоится !
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За корейца!
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Ответ Василий Петров
Есть ещё четвёртый вариант! Кто-то слетит из-за травмы и бой не состоится!
Твой вариант выглядит наиболее вероятным
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Битер нокаутом👊
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Бивол
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Опять двух русских свели
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