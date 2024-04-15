Официально: Бивол и Бетербиев подерутся 1 июня в Саудовской Аравии
Официально объявлен объединительный бой между Бетербиевым и Биволом.
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев подписали контракт на поединок 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Победитель станет абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
Дмитрий Бивол – чемпион полутяжелого веса по версиям WBA и IBO. В декабре он победил единогласным решением Линдона Артура. Рекорд: 22-0.
Артур Бетербиев – чемпион полутяжелого веса по версиям WBC, IBF и WBO. В январе он нокаутировал в седьмом раунде Каллума Смита. Рекорд: 20-0.
Бетербиев побеждает время, но справится ли с Биволом?
Бивол – о бое с Бетербиевым: «Артур – самое тяжелое испытание. Верю, что ум может побить силу»