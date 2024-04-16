«Вашингтон» остался в зоне плей-офф перед последним матчем в регулярке. Победа над «Флайерс» обеспечит выход
«Вашингтон» остался в зоне плей-офф перед последним матчем в регулярке.
«Кэпиталс» обыграли «Бостон» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ и сохранили за собой второе место в зоне wild card.
Клуб из столицы США набрал 89 очков в 81 игре и опережает «Детройт» по числу побед в основное время (31 против 27).
В заключительном матче команда под руководством Спенсера Карбери сыграет с «Филадельфией» в гостях (начало матча – 17 апреля в 02:00).
«Вашингтону» достаточно набрать 2 очка, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф вне зависимости от результатов конкурентов.
Борьбу за последнее место в розыгрыше Кубка Стэнли также продолжают:
«Детройт» (89 в 81, сегодня одолел «Монреаль» в овертайме), соперник в заключительном матче регулярки – вновь «Монреаль» (в гостях, начало – 17 апреля в 02:00);
«Питтсбург» (88 в 81, сегодня обыграл «Нэшвилл»), соперник – «Айлендерс» (в гостях, начало – 18 апреля в 02:00).
«Филадельфия» (87 в 81), соперник – «Вашингтон» (дома);
Победитель гонки за 2-е место в зоне wild card встретится с «Рейнджерс» в первом раунде плей-офф.
Тампа уже к матчу с Вашиками укрепилась на 6 месте и явно сбросила обороты ради того чтобы поберечь силы для ПО. Не упиралась.
Бостон тоже давно в ПО и возможно им не сильно принципиально турбулентность в +/- на одно место в турнирной таблице и с кем играть в ПО, т.к это будет кто из команд рядом по конференции.
На а сбитые лётчики ещё не сбитые и мотивацию таки имеют, так как шансы на выход в ПО ещё есть и мотивации у них возможно даже побольше чем у Тампы и Бостона которые сыграли с Вашингтоном.
Разве не за последний вагон цепляются 4 команды?
А так было бы эпично выйти на матч в ПО против своего же тренера...шансов конечно там 0,0 десятых процента,но за одну игру дома можно побороться и вновь понюхать запах ПО
Сегодня пантеры играют у себя с листьями. Как думаете, отдадут Бостону их лакомый кусочек? Я просто уверен, что южане пошлют мишек лесом. Никому не охота муздыкаться с непредсказуемой Тампой.
Завтра, походу, возненавидят Филадельфию, ибо те наверняка подгадят и сольют вшам.
Почему тогда Вашингтон выше?