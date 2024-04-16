«Вашингтон» остался в зоне плей-офф перед последним матчем в регулярке. Победа над «Флайерс» обеспечит выход

«Вашингтон» остался в зоне плей-офф перед последним матчем в регулярке.

«Кэпиталс» обыграли «Бостон» (2:0) в регулярном чемпионате и сохранили за собой второе место в зоне wild card.

Клуб из столицы США набрал 89 очков в 81 игре и опережает «Детройт» по числу побед в основное время (31 против 27).

В заключительном матче команда под руководством Спенсера Карбери сыграет с «Филадельфией» в гостях (начало матча – 17 апреля в 02:00).

« » достаточно набрать 2 очка, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф вне зависимости от результатов конкурентов.

Борьбу за последнее место в розыгрыше Кубка Стэнли также продолжают:

« » (89 в 81, сегодня одолел «Монреаль» в овертайме), соперник в заключительном матче регулярки – вновь «Монреаль» (в гостях, начало – 17 апреля в 02:00);

« » (88 в 81, сегодня обыграл «Нэшвилл»), соперник – «Айлендерс» (в гостях, начало – 18 апреля в 02:00).

« » (87 в 81), соперник – «Вашингтон» (дома);

Победитель гонки за 2-е место в зоне wild card встретится с «Рейнджерс» в первом раунде плей-офф.