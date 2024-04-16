«Вашингтон» остался в зоне плей-офф перед последним матчем в регулярке. Победа над «Флайерс» обеспечит выход

Теги Питтсбург Филадельфия Вашингтон Кубок Стэнли Детройт НХЛ Хоккей

«Вашингтон» остался в зоне плей-офф перед последним матчем в регулярке.

«Кэпиталс» обыграли «Бостон» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ и сохранили за собой второе место в зоне wild card. 

Клуб из столицы США набрал 89 очков в 81 игре и опережает «Детройт» по числу побед в основное время (31 против 27). 

В заключительном матче команда под руководством Спенсера Карбери сыграет с «Филадельфией» в гостях (начало матча – 17 апреля в 02:00).

«Вашингтону» достаточно набрать 2 очка, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф вне зависимости от результатов конкурентов. 

Борьбу за последнее место в розыгрыше Кубка Стэнли также продолжают:

«Детройт» (89 в 81, сегодня одолел «Монреаль» в овертайме), соперник в заключительном матче регулярки – вновь «Монреаль» (в гостях, начало – 17 апреля в 02:00);

«Питтсбург» (88 в 81, сегодня обыграл «Нэшвилл»), соперник – «Айлендерс» (в гостях, начало – 18 апреля в 02:00).

«Филадельфия» (87 в 81), соперник – «Вашингтон» (дома);

Победитель гонки за 2-е место в зоне wild card встретится с «Рейнджерс» в первом раунде плей-офф. 

60 комментариев
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Ну что друзья, я вас поздравляю с зубодробительной концовкой регулярки. Такой интересный сезон НХЛ мы наблюдаем, и развязка вся впереди, как в гонке бомбардиров так и в битве за ПО. Пусть победит сильнейший и там и там. Ребятам из Кэпс хочется пожелать удачи. Будет тяжело и физически и морально, но всё зависит только от вас. Один шаг остался. Верим...
+53
-10
+43
Ответ frol92
Будет конечно мегаэпично обыграть Тампу и Бостон, чтобы в последнем матче слить сбитым летчикам. Но надеюсь на победу кэпс.
Ну почему мегаэпично?)
Тампа уже к матчу с Вашиками укрепилась на 6 месте и явно сбросила обороты ради того чтобы поберечь силы для ПО. Не упиралась.
Бостон тоже давно в ПО и возможно им не сильно принципиально турбулентность в +/- на одно место в турнирной таблице и с кем играть в ПО, т.к это будет кто из команд рядом по конференции.
На а сбитые лётчики ещё не сбитые и мотивацию таки имеют, так как шансы на выход в ПО ещё есть и мотивации у них возможно даже побольше чем у Тампы и Бостона которые сыграли с Вашингтоном.
+39
-1
+38
Будет конечно мегаэпично обыграть Тампу и Бостон, чтобы в последнем матче слить сбитым летчикам. Но надеюсь на победу кэпс.
+32
-6
+26
Ответ azfotki
Теперь главное не обвашингтониться...а так будет прикол конечно..сначала иметь офигенское преимущество ...слить его ,проиграв 7 или 8 матчей...потом вернуться в гонку и в последнем матче лажануть. А так было бы эпично выйти на матч в ПО против своего же тренера...шансов конечно там 0,0 десятых процента,но за одну игру дома можно побороться и вновь понюхать запах ПО
Это НХЛ, шансы против Рейнджерс есть. Лучшая команда регулярки зачастую вылетает в первом-втором раунде)
+20
-1
+19
Ответ Крис Тюша
Ну что друзья, я вас поздравляю с зубодробительной концовкой регулярки. Такой интересный сезон НХЛ мы наблюдаем, и развязка вся впереди, как в гонке бомбардиров так и в битве за ПО. Пусть победит сильнейший и там и там. Ребятам из Кэпс хочется пожелать удачи. Будет тяжело и физически и морально, но всё зависит только от вас. Один шаг остался. Верим...
Да. Осталось только выиграть, завтра сон отменяется, давайте все вместе поддержим Столичных и её капитана!!!💪
+24
-11
+13
«Борьбу за последние 2 места в плей-офф также продолжают»
Разве не за последний вагон цепляются 4 команды?
+12
0
+12
Ответ selivest
Вся перечисленная четверка + Айлендерс - это просто корм. 2-ой раунд: Рейнджерс - Каролина
В прошлом году Кошки тоже кормом вроде были:)))
+11
0
+11
Это тот случай, когда просыпаешься и сразу статистику смотреть
+11
-1
+10
Ответ Penguinator
Дико фантануло сегодня кэпсам
Всю игру давили, такое фартом не назовёшь
+9
-1
+8
Овечкину пару шайб, и выход в кубок Стэнли.
+10
-3
+7
Ответ Столичный Чел
По личным встречам у Детройта против Вашингтона 1-2. Поэтому впереди Вашингтон.
по победам в основное время
+6
0
+6
Ответ JPM
На флешскоре в таблице Детройт в по. Кому верить?)
Официальному сайту НХЛ.
+6
0
+6
Даже у Фили есть шанс, если они победят в основное, то по-моему по самому последнему параметру в "разницу шайб" они опередят Вашингтон? Ну естественно при проигрыше остальных
+4
0
+4
По Ови вопросов нет, но если команда выйдет, то значит заслуживает!
+7
-3
+4
Ответ Рамиль Кизимов
Это НХЛ, шансы против Рейнджерс есть. Лучшая команда регулярки зачастую вылетает в первом-втором раунде)
Прошлогодний Бостон одобряет )
+4
0
+4
Теперь главное не обвашингтониться...а так будет прикол конечно..сначала иметь офигенское преимущество ...слить его ,проиграв 7 или 8 матчей...потом вернуться в гонку и в последнем матче лажануть.

А так было бы эпично выйти на матч в ПО против своего же тренера...шансов конечно там 0,0 десятых процента,но за одну игру дома можно побороться и вновь понюхать запах ПО
+8
-4
+4
Ответ Chernoy
Что это за хрень? Всегда была зона плей-офф из 8 команд. Сейчас Вашингтон идёт ровно восьмым. Что это за зона wild card!?
Доброе утро. Вы спали десять лет.
+3
0
+3
Ну молодцы, реально все бодались.
+6
-3
+3
Удачи!
+1
0
+1
Мишки до последнего надеются, что Флорида отдаст таки им на растерзание их любимое Торонто. Вчера в ноль слились, чтобы не возникло даже малейшего шанса на приобретение очка в игре с убитым Вашингтоном)
Сегодня пантеры играют у себя с листьями. Как думаете, отдадут Бостону их лакомый кусочек? Я просто уверен, что южане пошлют мишек лесом. Никому не охота муздыкаться с непредсказуемой Тампой.
+1
0
+1
Ответ Montenegro Serbian
Ну почему мегаэпично?) Тампа уже к матчу с Вашиками укрепилась на 6 месте и явно сбросила обороты ради того чтобы поберечь силы для ПО. Не упиралась. Бостон тоже давно в ПО и возможно им не сильно принципиально турбулентность в +/- на одно место в турнирной таблице и с кем играть в ПО, т.к это будет кто из команд рядом по конференции. На а сбитые лётчики ещё не сбитые и мотивацию таки имеют, так как шансы на выход в ПО ещё есть и мотивации у них возможно даже побольше чем у Тампы и Бостона которые сыграли с Вашингтоном.
да нет, флайерс специально заливают концовку и в плей-офф не собираются.
+1
0
+1
Ответ Столичный Чел
В основное время побед у Детройта - 40, а у Вашингтона -39. Почему тогда Вашингтон выше?
Это все победы (в основное, в овере, по буллитам). А считают сейчас по победам в основное, коих у Вашингтона - 31, а у Детройта - 27.
+1
0
+1
Ответ Столичный Чел
Так уже выяснили же что Филадельфии сливать незачем т.к. она сама борется за выход в ПО.
Ну у неë шансы совсем призрачные. Надо чтобы Детройт и Питтсбург синхронно слили в основное немотивированным соперникам. А сама Филадельфия сейчас фигово играет, в последней игре еле-еле дома вымучили 1:0 с немотивированными дьяволами, а до этого 8 поражений подряд было. А тут приедет хоть и уставший, но предельно мотивированный Вашингтон.
+1
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+1
Ответ Дмитрий Герцен
Всю игру давили, такое фартом не назовёшь
Так Бостон и не сопротивлялся, сравните игру с тем же Питтсбургом и сегодняшний матч, ну или как вариант Бостон вчера дико набухались
+1
0
+1
Ответ Столичный Чел
Завтрашние игры могут убить интригу для Пингвинов которые будут играть послезавтра. Вашингтон должен благодарить Бостон за сегодняшний слив. Пингвины негодуют.
А болелы пингвинов теперь ненавидят Бостон всей душой. Типа против нас мишки грызлись и победили, а приехав в Вашингтон, не захотели побеждать и слили.

Завтра, походу, возненавидят Филадельфию, ибо те наверняка подгадят и сольют вшам.
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Ответ karlik
Даже у Фили есть шанс, если они победят в основное, то по-моему по самому последнему параметру в "разницу шайб" они опередят Вашингтон? Ну естественно при проигрыше остальных
Легче найти тех, кто не опережает их по этому показателю
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Ответ footballs_life
Вашингтон на 9 месте это не зона плей офф ….
Футболист, иди комментируй футбол ))) По-моему, уже до мельчайших косточек разобрали, что Вашингтон на текущий момент в зоне плей-офф и по какой причине ;-)
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Ответ footballs_life
Вашингтон на 9 месте это не зона плей офф ….
на 8м они. По очкам равенство с Детройтом, но "Клуб из столицы США набрал 89 очков в 81 игре и опережает «Детройт» по числу побед в основное время (31 против 27). "
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Удивительная команда)
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Ответ Esson
по победам в основное время
В основное время побед у Детройта - 40, а у Вашингтона -39.
Почему тогда Вашингтон выше?
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