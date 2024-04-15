Канчельскис – «Спартаку»: «Верните Романцева! Позовите Мостового – при нем точно хуже не будет, Шалимова. Или вы боитесь?»

Андрей Канчельскис советует в «Спартак» Олега Романцева и Александра Мостового.

14 апреля красно-белые уволили Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

«Мне вообще непонятно, что в голове у нынешнего руководства « ». Позовите Мостового – при нем точно хуже не будет.

Но опять-таки, все зависит от руководителей клуба, у них уже идут переговоры с непонятно кем. Если бы меня позвали в «Спартак», то только при наличии предложения будем с ними разговаривать.

Ребята из «Спартака», верните ! У Ивановича еще есть порох в пороховницах, поэтому почему нет? Попробуйте! Чего вы боитесь? А вместе с ним Мостового и – дайте им шанс. Сделайте им предложение, или вы боитесь?

Ах да, в «Спартаке» же сидят нефутбольные люди, а жалко остается только болельщиков. И страдания фанатов – главная проблема этого клуба. У меня много друзей-спартаковцев, и я вижу, как внутри у них все кипит», – сказал бывший футболист «МЮ» и сборной России Канчельскис.