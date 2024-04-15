Канчельскис – «Спартаку»: «Верните Романцева! Позовите Мостового – при нем точно хуже не будет, Шалимова. Или вы боитесь?»
Андрей Канчельскис советует в «Спартак» Олега Романцева и Александра Мостового.
14 апреля красно-белые уволили Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.
«Мне вообще непонятно, что в голове у нынешнего руководства «Спартака». Позовите Мостового – при нем точно хуже не будет.
Но опять-таки, все зависит от руководителей клуба, у них уже идут переговоры с непонятно кем. Если бы меня позвали в «Спартак», то только при наличии предложения будем с ними разговаривать.
Ребята из «Спартака», верните Олега Романцева! У Ивановича еще есть порох в пороховницах, поэтому почему нет? Попробуйте! Чего вы боитесь? А вместе с ним Мостового и Шалимова – дайте им шанс. Сделайте им предложение, или вы боитесь?
Ах да, в «Спартаке» же сидят нефутбольные люди, а жалко остается только болельщиков. И страдания фанатов – главная проблема этого клуба. У меня много друзей-спартаковцев, и я вижу, как внутри у них все кипит», – сказал бывший футболист «МЮ» и сборной России Канчельскис.
Еще и Мостового и Шалимова, что за тактическое ноу-хау то ли дуэт то ли трио.
Болельщики Спартака на красной площади требуют назначить нового тренера
https://www.youtube.com/watch?v=ZRZ8i3Ej03s
Федун с Заремой в недоумении
причём тут Шалимов и Мостовой ?? недалёкий Мостовой вообще не тренер !
у этого дурика Канчельскиса мозгов как у лягушки