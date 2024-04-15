Канчельскис – «Спартаку»: «Верните Романцева! Позовите Мостового – при нем точно хуже не будет, Шалимова. Или вы боитесь?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Игорь Шалимов Александр Мостовой Олег Романцев Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис советует в «Спартак» Олега Романцева и Александра Мостового.

14 апреля красно-белые уволили Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

«Мне вообще непонятно, что в голове у нынешнего руководства «Спартака». Позовите Мостового – при нем точно хуже не будет.

Но опять-таки, все зависит от руководителей клуба, у них уже идут переговоры с непонятно кем. Если бы меня позвали в «Спартак», то только при наличии предложения будем с ними разговаривать.

Ребята из «Спартака», верните Олега Романцева! У Ивановича еще есть порох в пороховницах, поэтому почему нет? Попробуйте! Чего вы боитесь? А вместе с ним Мостового и Шалимова – дайте им шанс. Сделайте им предложение, или вы боитесь?

Ах да, в «Спартаке» же сидят нефутбольные люди, а жалко остается только болельщиков. И страдания фанатов – главная проблема этого клуба. У меня много друзей-спартаковцев, и я вижу, как внутри у них все кипит», – сказал бывший футболист «МЮ» и сборной России Канчельскис.

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95 комментариев
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Дуров, верни стену!
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Верните Ленина!
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Канчельскис – «Манчестер Юнайтед»: «Верните Фергюсона! А вместе с ним Канчельскиса . Или вы боитесь?»
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Верните Аленичеву багаж!
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Удочку у Романцева уже не забрать.
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По любому в баре с Царем и Шалимом сидит
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верните мне 2007. А лучше 2008 с молодой Барсой, топовым Челси, шикарным МЮ, молодым Арсеналом у которого всё обязательно получится и Ливерпулем с Торресом.
+21
-4
+17
Ответ Пеп чемпион
верните мне 2007. А лучше 2008 с молодой Барсой, топовым Челси, шикарным МЮ, молодым Арсеналом у которого всё обязательно получится и Ливерпулем с Торресом.
И зенитом когда даже спартачи им желали удачи в куефа
+16
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+13
Ответ Ovsyankin
Удочку у Романцева уже не забрать.
Кстати, встретил его недавно на Остоженке - бодр и подтянут.
+12
0
+12
Ответ BaldFraud
Реально, возьмите уже Мостового, или там бумажка ему нужна? Куда уж падать? Может у него талант и мотиватор хороший.
себе домой его возьми !
+11
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+9
Ответ Aleksey Yashin
Дуров, верни стену!
ахахахах сцуко до слез!!!
+10
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+9
Хочется конечно верить, что некогда прославленный игрок так пытается тонко троллить. Но, боюсь, причина более тривиальна и одновременно пагубна для здоровья спикера
+9
0
+9
Ответ Ovsyankin
Удочку у Романцева уже не забрать.
да пусть с удочкой на лавке сидит, жалко что-ли?😂😂😂
+8
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Тренерские кондиции Романцева сейчас как раз примерно такие, как игровые - Шалимова и Мостового.
+12
-5
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Какие основания назначить Мостового? Кроме горлопанства Канчельскиса никаких! Аргумент " хуже не будет" работает только на кухне Канчельскиса при выборе, на два пальца наливать или больше!
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-1
+7
Реально, возьмите уже Мостового, или там бумажка ему нужна? Куда уж падать? Может у него талант и мотиватор хороший.
+10
-4
+6
Уже 7 й день магнитные бури и атмосферное давление.
+5
0
+5
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Верните Ленина!
Он про Карпина забыл, а ты говоришь Ленина)))
+4
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Что за каша в голове у этого ######? Он хоть видел последние интервью Романцева, там же совсем выжатый и глубоко уставший человек. Пусть отдыхает.
Еще и Мостового и Шалимова, что за тактическое ноу-хау то ли дуэт то ли трио.
+5
-1
+4
Ответ укротитель троллей
Канчельскис – «Манчестер Юнайтед»: «Верните Фергюсона! А вместе с ним Канчельскиса . Или вы боитесь?»
Хуже же не станет
+4
0
+4
Симоняна,Симоняна верните....)
+4
0
+4
воу-воу, я понимаю, что весна, и у некоторых шиза обостряется, но зачем на сайте такое публиковать?
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Верните Ленина!
А сербам-Косово)
+3
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Ещё один городской сумасшедший))) Вернуть Романцева? Я бы точно испугался!
+3
0
+3
Во-первых ОИРу в таком возрасте лучше не нервничать, во-вторых у Мостового нет лицензии, неужели элементарные вещи сложно понять?
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СРОЧНО!!!!!!!!!
Болельщики Спартака на красной площади требуют назначить нового тренера
https://www.youtube.com/watch?v=ZRZ8i3Ej03s
Федун с Заремой в недоумении
+2
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+2
Олегу Ивановичу 70 лет и он своё отработал
причём тут Шалимов и Мостовой ?? недалёкий Мостовой вообще не тренер !
у этого дурика Канчельскиса мозгов как у лягушки
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+2
А еще Хлестова и Онопко в защиту! И Юрку Никифорова! Или боитесь?!
+2
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+2
И всей толпой ,на рыбалку!
+5
-3
+2
Один вопрос. Нашим ветеранам важно чтобы хуже небыло? Думаю каждый адекватный болельщик ратует за то, чтобы было лучшее.
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