НХЛ. «Вашингтон» примет «Бостон», «Тампа» сыграет с «Баффало», «Рейнджерс» против «Оттавы», «Питтсбург» встретится с «Нэшвиллом»

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«Вашингтон» дома сыграет с «Бостоном» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Тампа-Бэй» встретится с «Баффало», «Рейнджерс» примут «Оттаву», «Детройт» сыграет с «Монреалем», «Питтсбург» будет противостоять «Нэшвиллу».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Детройт – Монреаль
Дата проведения
16 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Айлендерс
Дата проведения
16 апреля, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Нэшвилл
Дата проведения
16 апреля, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Баффало
Дата проведения
16 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Бостон
Дата проведения
16 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Оттава
Дата проведения
16 апреля, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Сан-Хосе
Дата проведения
16 апреля, 04.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Миннесота
Дата проведения
16 апреля, 04.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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108 комментариев
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Сегодня на 90% решится гонка за плэй-офф на Востоке. Держу кулачки за Вашингтон + нужна сотня от Никиты!
+33
-7
+26
Очень жду сотую передачу от Куча, гола от Александра Великого, выхода Вашингтона в плей-офф , гола от Кирилла
+31
-7
+24
Уважаемые болельщики НХЛ, вот и подходит к концу марафон регулярного сезона, а сегодня может практически все проясниться! Поэтому Ови победы, Кучерову очков
+20
-2
+18
Вашингтон творит какую-то ненаучную дичь. Обменяли несколько ведущих игроков, наняли тренера-новичка на пару лет старше Овечкина с опытом игры в ECHL, забросили на 40 шайб меньше чем пропустили (6-е с конца в лиге, сразу после обитателей дна таблицы), и при этом прямо сейчас борются за плей-офф.

С такими лидерами, как Дилан Строум, Сонни Милано (оба ни разу не набирали 50 очков в НХЛ), Ник Дженсен и Чарли Линдгрен (лучший результат в этой лиге - 6 лет назад сыграл 14 матчей в сезоне). Сравните с составом Коламбуса.

Никто бы и слова не сказал, если бы они стали танковать и работать на рекорд Овечкина. Но вон что получается.
+15
-3
+12
Ответ Rikishi
Вашингтон творит какую-то ненаучную дичь. Обменяли несколько ведущих игроков, наняли тренера-новичка на пару лет старше Овечкина с опытом игры в ECHL, забросили на 40 шайб меньше чем пропустили (6-е с конца в лиге, сразу после обитателей дна таблицы), и при этом прямо сейчас борются за плей-офф. С такими лидерами, как Дилан Строум, Сонни Милано (оба ни разу не набирали 50 очков в НХЛ), Ник Дженсен и Чарли Линдгрен (лучший результат в этой лиге - 6 лет назад сыграл 14 матчей в сезоне). Сравните с составом Коламбуса. Никто бы и слова не сказал, если бы они стали танковать и работать на рекорд Овечкина. Но вон что получается.
Саня конечно ГМ планы подпортил). Они хотели танковать, за первыми драфтами идти, второй год меняют активы на пики, взяли ноунейма-физрука тренером, а Михалыч в ПО команду тащит).
Овечкину по барабану, что хотят ГМ, кто соперник, кто партнеры, кто тренер, сколько лет ему самому стукнуло и сколько шайб его отменят.
Ови просто делает результат.
+12
-3
+9
Если Вашингтон сегодня побеждает, то Филадельфия мимо ПО, и последний очный матч не будет для летчиков иметь турнирного значения.
+10
-2
+8
Удачи великому Сашику!
+11
-3
+8
Ответ antonio1589
Если Вашингтон сегодня побеждает, то Филадельфия мимо ПО, и последний очный матч не будет для летчиков иметь турнирного значения.
Это не так. Если Филадельфия выиграет у Вашингтона в основное время, то опередит Вашингтон или по победам в основное время, если Вашингтон выиграет у Бостона в ОТ, буллитам, или по общей разнице шайб, если Вашингтон выиграет у Бостона в основное время.
+10
-2
+8
Удачи Вашингтону !!!
+8
-1
+7
Кучерову выбить 100 ассистов, Васе сухарь, молниям победы! За Тампу!
+8
-2
+6
Дома "Бостону" Овечкин забил 13 шайб, 10 раз по одной и один трюк со шляпой, в 33 матчах из 34 возможных (24.01.12 дисквалификация за грубую игру), "Вашингтон" победил в 19 играх, "Бостон" в 14 играх, - 2, сделал 15 передач, "Вашингтон" произвёл 1004 броска из них Овечкин 139 бросков.
Дома с "Бостоном" признавался 3 раза первой звездой матча, 1 раз второй и 3 раза третьей.
13 - ю ( 775 - ю), в равных составах (en), с передачи Евгения Кузнецова.
Овечкину забить, команде победить.
+8
-2
+6
Тампа и Вашингтон опять параллельные матчи. Хоть два монитора ставь.
+7
-1
+6
Сане забить парочку перед летним отдыхом на Родине.
+6
-1
+5
Ответ Inconito31
Сегодня на 90% решится гонка за плэй-офф на Востоке. Держу кулачки за Вашингтон + нужна сотня от Никиты!
Даже в случае поражения Кэпс в основное ничего не решится
+6
-1
+5
Копы могут выиграть регулярку а с ней и президентский кубок соответственно, в случае победы над Оттавой. Артемию дубль желаю, которого не хватает до полтинника
+5
0
+5
Вообще, расклад нынешний говорит о том, что - В заключительном своём в Плэй-офф пойдут либо Кросби Малкин, либо Овечкин. Пусть судьба, кто как заказал, так сказать. Последние песни их посмотрим.
Пусть кто-то из них. Я бы так выбрал.
Ну чтоб, это.. Было за кем смотреть. Ну не за Айлендерс же, ну))))
+6
-2
+4
Сантёру пару голешников и победу
Кучу 2 передачи минимум!
+7
-3
+4
Ох и конец сезона на Востоке подарок болельщикам
+5
-1
+4
Ответ Rikishi
Вашингтон творит какую-то ненаучную дичь. Обменяли несколько ведущих игроков, наняли тренера-новичка на пару лет старше Овечкина с опытом игры в ECHL, забросили на 40 шайб меньше чем пропустили (6-е с конца в лиге, сразу после обитателей дна таблицы), и при этом прямо сейчас борются за плей-офф. С такими лидерами, как Дилан Строум, Сонни Милано (оба ни разу не набирали 50 очков в НХЛ), Ник Дженсен и Чарли Линдгрен (лучший результат в этой лиге - 6 лет назад сыграл 14 матчей в сезоне). Сравните с составом Коламбуса. Никто бы и слова не сказал, если бы они стали танковать и работать на рекорд Овечкина. Но вон что получается.
Строум в прошлом сезоне набрал 65 очков
+4
0
+4
Ответ A555775
Очень жду сотую передачу от Куча, гола от Александра Великого, выхода Вашингтона в плей-офф , гола от Кирилла
Всё здорово, но от себя добавлю, ещё голевой дубль от Артемия нашего Хлебушка для полного счастья!💪
+4
0
+4
Ответ Inconito31
Сегодня на 90% решится гонка за плэй-офф на Востоке. Держу кулачки за Вашингтон + нужна сотня от Никиты!
В идеале ещё полтинник от Хлебушка!)
+3
0
+3
Ответ Carl Gustaf
Вашингтон играет дома ). Дополнительные показатели не понадобятся.
Какая разница кто где играет?)
+3
0
+3
Ответ Brustratt
Кто в курсе Макдэвид’а , инфу. Выйдет или чё?
Скидывайте, если что. Надо знать..
+3
0
+3
Breakdown:

NYI: Needs 2 points to clinch Metro 3. Can also clinch if WAS drops 2 and PIT 1.

WAS: Needs 2 wins to clinch. Must not lose in reg. Tues. vs. PHI at minimum to have a shot.

DET: Needs 2 wins and WAS to lose point to clinch. Eliminated with regulation loss.

PIT: Needs 2 wins and WAS and DET to lose point to clinch. Eliminated with reg. loss.

PHI: Must win in regulation Tuesday and needs Detroit and Pittsburgh to drop 2 points.
+4
-1
+3
Ответ Кино Музыка
Тампа и Вашингтон опять параллельные матчи. Хоть два монитора ставь.
Интереснее, когда все претенденты на плей-офф играют в одно время.
+4
-1
+3
Ответ Rikishi
Вашингтон творит какую-то ненаучную дичь. Обменяли несколько ведущих игроков, наняли тренера-новичка на пару лет старше Овечкина с опытом игры в ECHL, забросили на 40 шайб меньше чем пропустили (6-е с конца в лиге, сразу после обитателей дна таблицы), и при этом прямо сейчас борются за плей-офф. С такими лидерами, как Дилан Строум, Сонни Милано (оба ни разу не набирали 50 очков в НХЛ), Ник Дженсен и Чарли Линдгрен (лучший результат в этой лиге - 6 лет назад сыграл 14 матчей в сезоне). Сравните с составом Коламбуса. Никто бы и слова не сказал, если бы они стали танковать и работать на рекорд Овечкина. Но вон что получается.
Уже поздно ворошить. Здесь выбор только один. И он один - либо Кросби с Малкиным идут( в последний) , ну.. либо Вашингтон с Овечкиным.
Из последние заходы, как они играют в - плэй-офф Стэнли. Наслаждайся. Это их последние...
+5
-2
+3
Куч! Заканчивай уже эту погоню!
+4
-1
+3
Ответ curdboy
В этом сезоне в 3 играх с Баффало Кучеров набрал всего одно очко, и то в большинстве. Так что будет большой удачей, если Никита всё-таки заработает сегодня одну передачу. На большее вряд ли стоит рассчитывать, т.к. после безочковой игры у Куча обычно идёт одноочковая игра.
1+2 сегодня будет скринь)
+2
0
+2
Ответ JuVero
Конор возвращается, Арт Росс упущен, по рекорд 21-века по передачам должен быть его. Плюс надо отходить Орра с его 102 передачами и становиться 3 после двух глыб.
Орр это и есть глыба. Таких защитников больше не будет)
+3
-1
+2
Ответ Brustratt
Кто в курсе Макдэвид’а , инфу. Выйдет или чё?
На поля для гольфа выйдет через 2 недели точно
+7
-5
+2
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