НХЛ. «Вашингтон» примет «Бостон», «Тампа» сыграет с «Баффало», «Рейнджерс» против «Оттавы», «Питтсбург» встретится с «Нэшвиллом»

«Вашингтон» дома сыграет с «Бостоном» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Тампа-Бэй» встретится с «Баффало», «Рейнджерс» примут «Оттаву», «Детройт» сыграет с «Монреалем», «Питтсбург» будет противостоять «Нэшвиллу».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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