НХЛ. «Вашингтон» примет «Бостон», «Тампа» сыграет с «Баффало», «Рейнджерс» против «Оттавы», «Питтсбург» встретится с «Нэшвиллом»
«Вашингтон» дома сыграет с «Бостоном» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампа-Бэй» встретится с «Баффало», «Рейнджерс» примут «Оттаву», «Детройт» сыграет с «Монреалем», «Питтсбург» будет противостоять «Нэшвиллу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 16 апреля, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 16 апреля, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 16 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 16 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 16 апреля, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 16 апреля, 04.30, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 16 апреля, 04.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
С такими лидерами, как Дилан Строум, Сонни Милано (оба ни разу не набирали 50 очков в НХЛ), Ник Дженсен и Чарли Линдгрен (лучший результат в этой лиге - 6 лет назад сыграл 14 матчей в сезоне). Сравните с составом Коламбуса.
Никто бы и слова не сказал, если бы они стали танковать и работать на рекорд Овечкина. Но вон что получается.
Овечкину по барабану, что хотят ГМ, кто соперник, кто партнеры, кто тренер, сколько лет ему самому стукнуло и сколько шайб его отменят.
Ови просто делает результат.
Дома с "Бостоном" признавался 3 раза первой звездой матча, 1 раз второй и 3 раза третьей.
13 - ю ( 775 - ю), в равных составах (en), с передачи Евгения Кузнецова.
Овечкину забить, команде победить.
Пусть кто-то из них. Я бы так выбрал.
Ну чтоб, это.. Было за кем смотреть. Ну не за Айлендерс же, ну))))
Кучу 2 передачи минимум!
NYI: Needs 2 points to clinch Metro 3. Can also clinch if WAS drops 2 and PIT 1.
WAS: Needs 2 wins to clinch. Must not lose in reg. Tues. vs. PHI at minimum to have a shot.
DET: Needs 2 wins and WAS to lose point to clinch. Eliminated with regulation loss.
PIT: Needs 2 wins and WAS and DET to lose point to clinch. Eliminated with reg. loss.
PHI: Must win in regulation Tuesday and needs Detroit and Pittsburgh to drop 2 points.
Из последние заходы, как они играют в - плэй-офф Стэнли. Наслаждайся. Это их последние...