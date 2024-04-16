Романов – 13-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Это новый рекорд

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сан-Хосе Семен Варламов Сергей Бобровский НХЛ рекорды Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Илья Самсонов Иван Федотов Александр Георгиев Петр Кочетков Даниил Тарасов Ярослав Аскаров Иван Просветов Георгий Романов Хоккей

Георгий Романов – 13-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ.

24-летний голкипер «Сан-Хосе», в прошлом сезоне выступавший в системе «Автомобилиста», вышел на замену в игре регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (2:9) при счете 1:8. Он отразил 16 из 17 бросков. 

Романов стал тринадцатым российским вратарем, выходившим на лед в текущем сезоне НХЛ.

Георгий присоединился к Игорю Шестеркину («Рейнджерс»), Илье Сорокину, Семену Варламову (оба – «Айлендерс»), Александру Георгиеву, Ивану Просветову (оба – «Колорадо»), Андрею Василевскому («Тампа»), Сергею Бобровскому («Флорида»), Петру Кочеткову («Каролина»), Илье Самсонову («Торонто»), Даниилу Тарасову («Коламбус»), Ярославу Аскарову («Нэшвилл») и Ивану Федотову («Филадельфия»). 

Таким образом, установлен новый рекорд по числу российских вратарей, сыгравших в сезоне НХЛ. Превзойдено достижение прошлого сезона (12 вратарей, вместо Романова и Федотова в списке был Антон Худобин, который провел 1 матч за «Чикаго»). 

В целом Романов стал 64-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Это лучший результат с сезона-2003/04, когда хотя бы 1 матч тоже провели 64 игрока.

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6 комментариев
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А за какую команду сыграл Романов, автор новости так и не удосужился написать.
+12
-1
+11
Ответ kadniv
А за какую команду сыграл Романов, автор новости так и не удосужился написать.
Сан-Хосе
+4
0
+4
Ответ kadniv
А за какую команду сыграл Романов, автор новости так и не удосужился написать.
Большое вам спасибо за указание на допущенную неточность.
+2
0
+2
Интересно, а по суммарному (или в среднем) количеству матчей и побед это рекордный сезон?????
+1
0
+1
Молодец Георгий! Должен еще с огоньками время получить
+1
-1
0
Ответ kadniv
А за какую команду сыграл Романов, автор новости так и не удосужился написать.
Во втором абзаце указано. Или его не было?
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