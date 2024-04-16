Романов – 13-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Это новый рекорд

Георгий Романов – 13-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ.

24-летний голкипер «Сан-Хосе», в прошлом сезоне выступавший в системе «Автомобилиста», вышел на замену в игре регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (2:9) при счете 1:8. Он отразил 16 из 17 бросков.

Романов стал тринадцатым российским вратарем, выходившим на лед в текущем сезоне НХЛ.

Георгий присоединился к Игорю Шестеркину («Рейнджерс»), , (оба – «Айлендерс»), , (оба – «Колорадо»), Андрею Василевскому («Тампа»), Сергею Бобровскому («Флорида»), («Каролина»), («Торонто»), («Коламбус»), («Нэшвилл») и («Филадельфия»).

Таким образом, установлен новый рекорд по числу российских вратарей, сыгравших в сезоне НХЛ. Превзойдено достижение прошлого сезона (12 вратарей, вместо Романова и Федотова в списке был Антон Худобин, который провел 1 матч за «Чикаго»).

В целом Романов стал 64-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Это лучший результат с сезона-2003/04, когда хотя бы 1 матч тоже провели 64 игрока.