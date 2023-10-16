Хохлачев извинился за прыжок на машину: «Дурацкий поступок. Я повел себя неправильно. Обещаю приносить пользу «Амуру», набирать очки»

Теги Амур болельщики происшествия КХЛ Александр Хохлачев Чемпионат.com Хоккей

Александр Хохлачев высказался об инциденте с прыжком на машину.

Ранее появилась информация, что форвард «Амура» Александр Хохлачев запрыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ). «Амур» оштрафовал игрока за неподобающее поведение.

«Мой поступок получился дурацким. Безусловно, я повел себя неправильно, чувствую себя виноватым, признаю это.

Хотел бы извиниться за случившееся. Обещаю приносить пользу команде, выкладываться на льду, набирать очки и радовать наших хабаровских болельщиков», – сказал нападающий «Амура» Александр Хохлачев.

Полиция проводит проверку после видео с Хохлачевым, запрыгивающим на крышу автомобиля в Хабаровске

«Амур» оштрафовал Хохлачева на 6,5 млн рублей. Штраф могут отменить за хорошую игру в выездной серии (112)

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15 комментариев

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Михаил Опякин
Про владельца авто не забудь, сделай всё красиво
+34
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+33
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ɔculpa
Я вот не понимаю, он перед водителем-то извинился? Если да, мог бы и об этом сказать. А то я вижу, что парень извиняется перед общественностью, хотя в первую очередь-то следует перед владельцем авто. Ну надеюсь в частном порядке извинения там тоже принесены, иначе всё это просто на отвали.
+31
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+31
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Alex1104
Компенсация владельцу и штраф за мелкое хулиганство.
+12
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viktorpavlov70
Всё это прискорбно. Прошу понять и простить....
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Fona
Где агенты у некоторых игроков, нельзя его заткнуть и придумать нормальную отговорку? Все хуже и хуже делает))
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Анатолий Дмитриевич
странно, а вот комментатор Федоров говорит, что все нормально))
+1
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Fanat1962
хорошо хоть не в коньках...
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Valentin Efimenko
Психанул, когда посмотрел список бомбардиров
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Серёжа Новиков
Можно обещать не прыгать больше по машинам, но зачем обещать набирать очки в играх.
Получится-хорошо, а если нет?
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Павел Мельников
Некрасивый, но далеко не самый серьезный отрицательный поступок, тем более, что извинился. Если спишут на молодость, то будут правы. Хотя и 30 лет.
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Cola
Россия…
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Алексей Агеев
Ответ artem klishin
да всё нормально, Саша, с кем не бывает
С подавляющим большинством адекватных людей такого как раз не бывает. У вас или в вашем кругу общения часто возникают позывы запрыгнуть на чужой автомобиль?
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