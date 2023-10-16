Хохлачев извинился за прыжок на машину: «Дурацкий поступок. Я повел себя неправильно. Обещаю приносить пользу «Амуру», набирать очки»

Александр Хохлачев высказался об инциденте с прыжком на машину.

Ранее появилась информация, что форвард «Амура» запрыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ). «Амур» оштрафовал игрока за неподобающее поведение.

«Мой поступок получился дурацким. Безусловно, я повел себя неправильно, чувствую себя виноватым, признаю это.

Хотел бы извиниться за случившееся. Обещаю приносить пользу команде, выкладываться на льду, набирать очки и радовать наших хабаровских болельщиков», – сказал нападающий « » Александр Хохлачев.

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