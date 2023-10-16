Матч Бельгия – Швеция прерван из-за убийства фанатов гостей. 35 тысяч зрителей не выпускают со стадиона
Сборные Бельгии и Швеции не смогут завершить матч из-за теракта.
Сообщалось, что в Брюсселе застрелены два фаната приезжей команды.
Как передает RTBF, в перерыве на «Король Бодуэн» объявили, что игра продолжена не будет. При этом зрителей (их около 35 тысяч) со стадиона пока не выпускают.
Утверждается, что рассматривался вариант с продолжением матча ради присутствующих на арене, но обстоятельства оказались «слишком тяжелыми» для футболистов.
На момент остановки была зафиксирована ничья со счетом 1:1.
В Брюсселе застрелены два болельщика сборной Швеции
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Уверен, что это из-за сожжения корана
Тут ситуация за стадионом.
Коран разве не духовное богатство? Разве один экземпляр так важен? Или важен текст, ведь как говорится «рукописи не горят».
Просто уточнить хотел бы
https://ibb.co/DC41Mg3