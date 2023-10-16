Матч Бельгия – Швеция прерван из-за убийства фанатов гостей. 35 тысяч зрителей не выпускают со стадиона

Сборные Бельгии и Швеции не смогут завершить матч из-за теракта.

Сообщалось, что в Брюсселе застрелены два фаната приезжей команды.

Как передает RTBF, в перерыве на «Король Бодуэн» объявили, что игра продолжена не будет. При этом зрителей (их около 35 тысяч) со стадиона пока не выпускают.

Утверждается, что рассматривался вариант с продолжением матча ради присутствующих на арене, но обстоятельства оказались «слишком тяжелыми» для футболистов.

На момент остановки была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

В Брюсселе застрелены два болельщика сборной Швеции

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