Матч Бельгия – Швеция прерван из-за убийства фанатов гостей. 35 тысяч зрителей не выпускают со стадиона

Теги Сборная Бельгии по футболу происшествия болельщики Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Король Бодуэн Футбол

Сборные Бельгии и Швеции не смогут завершить матч из-за теракта.

Сообщалось, что в Брюсселе застрелены два фаната приезжей команды.

Как передает RTBF, в перерыве на «Король Бодуэн» объявили, что игра продолжена не будет. При этом зрителей (их около 35 тысяч) со стадиона пока не выпускают.

Утверждается, что рассматривался вариант с продолжением матча ради присутствующих на арене, но обстоятельства оказались «слишком тяжелыми» для футболистов.

На момент остановки была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

В Брюсселе застрелены два болельщика сборной Швеции

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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49 комментариев

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Leon Petov
Ответ кабан галльский
Поздравляю всех тех, кто рвет известное место за Палестину. Вы за это. Да, да, вы конкретно за это. За убийство простых шведских челиков которые приехали в Бельгию поболеть за своих и попить пивка. Потому что вы не понимаете, что после евреев эти самые хамасовцы и прочие примутся за христиан. А вы и даже болейте за них. Дальше верьте в мировое еврейское правительство.
Как быстро люди забыли Беслан, Норд-Ост, 11 сентября. Не понимая, что радикалам и фанатикам нет места в современном мире
+35
-6
+29
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DaRt FeLiX
Опять представители мирной религии. Никогда, и вот опять 🙁
+33
-12
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Wiley Fox
Примерно представляю, что этот нападавший получит звание героя Чечни

Уверен, что это из-за сожжения корана
+21
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impaled
Ответ arspurs9
При всем уважении, не понимаю этого решения. Да, жаль погибших ребят, но когда на Евро остановилось сердце у Эриксена, почему-то матч по итогу продолжили. Еще раз, остановилось сердце у игрока сборной, даже несмотря на то, что увозили его в сознании, он был в реанимации. Тут ситуация за стадионом.
Когда у Эриксена остановилось сердце, не вводили максимальный четвертый уровень террористической угрозы.
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Валерий Анташов
Ответ Лимит Лимитович
Пора европейцам объединяться и поднимать анти арабскую волну. Ну реально, эти бабуины, террористы, они достали всех уже буквально в каждой точке планеты: Иран, Палестина, Афганистан, Талибы, ИГИЛ, в Чечне избивают заключенного, Саудиты расчленяют посла, взрывают, убивают заложников в Израиле. Достали. Кто-то может себе представить, что этим будут заниматься те же шведы или японцы условные?
Условные японцы, в своё время, корейцев сотнями живыми закапывали , а уж китайцев вообще за людей не считали, там миллионами жертв считать надо, да и корейцев не меньше истребили.
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arspurs9
При всем уважении, не понимаю этого решения. Да, жаль погибших ребят, но когда на Евро остановилось сердце у Эриксена, почему-то матч по итогу продолжили. Еще раз, остановилось сердце у игрока сборной, даже несмотря на то, что увозили его в сознании, он был в реанимации.
Тут ситуация за стадионом.
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Проверим!Проверим!!
Ответ кабан галльский
Поздравляю всех тех, кто рвет известное место за Палестину. Вы за это. Да, да, вы конкретно за это. За убийство простых шведских челиков которые приехали в Бельгию поболеть за своих и попить пивка. Потому что вы не понимаете, что после евреев эти самые хамасовцы и прочие примутся за христиан. А вы и даже болейте за них. Дальше верьте в мировое еврейское правительство.
Евреи не христиане
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Sergey Smolensky
А чё сейчас будет в ответ на это? Как в середине 10-х после теракта, европейские главы возьмутся за руки и пойдут с лозунгами, что им не страшно?
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Mbest77
Ответ Лимит Лимитович
Пора европейцам объединяться и поднимать анти арабскую волну. Ну реально, эти бабуины, террористы, они достали всех уже буквально в каждой точке планеты: Иран, Палестина, Афганистан, Талибы, ИГИЛ, в Чечне избивают заключенного, Саудиты расчленяют посла, взрывают, убивают заложников в Израиле. Достали. Кто-то может себе представить, что этим будут заниматься те же шведы или японцы условные?
В Иране и Чечне, Афганистане и Пакистане… на секунду не арабы)
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VDX00
Футболистам всем тяжело? Как они вообще живут в этом мире?
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Бронислав Каминский
Ответ arspurs9
При всем уважении, не понимаю этого решения. Да, жаль погибших ребят, но когда на Евро остановилось сердце у Эриксена, почему-то матч по итогу продолжили. Еще раз, остановилось сердце у игрока сборной, даже несмотря на то, что увозили его в сознании, он был в реанимации. Тут ситуация за стадионом.
Полумертвый Эриксен какую-то угрозу болельщикам представлял?
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Mbest77
Ответ Grime Font
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Простите, можно уточнить, Вы мусульманин?
Коран разве не духовное богатство? Разве один экземпляр так важен? Или важен текст, ведь как говорится «рукописи не горят».
Просто уточнить хотел бы
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Baito Iosip
Как они надоели с своими комплексами неполноценности. Я тоже смуглый но это не значит что я должен вести себя как т.. пая обизь... на
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Станислав Л
последствия проводимой европейским союзом политики. Жаль только пострадавших
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Aleksey Novikov
трагедия 🙏
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Родя Раскольников
Ответ Grime Font
так а в чём смысл провоцировать людей? не важно какой веры или нации. власти Швеции виноваты в том, что всё так обернулось.
Сыглы, не важно, какой веры (светы, нади, любы) или нации, важно, что жгут и библии тоже, но головы режут почитатели лишь одной книженции - вот для них не важно, человека какой любы или нации резать.
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Ivang King
Че все пишут за религию ? Никакой новости кто кого, крыша поехала что ли ?
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Eugenie Nation
Ответ кабан галльский
Поздравляю всех тех, кто рвет известное место за Палестину. Вы за это. Да, да, вы конкретно за это. За убийство простых шведских челиков которые приехали в Бельгию поболеть за своих и попить пивка. Потому что вы не понимаете, что после евреев эти самые хамасовцы и прочие примутся за христиан. А вы и даже болейте за них. Дальше верьте в мировое еврейское правительство.
Мой любимый мем на эту тему
https://ibb.co/DC41Mg3
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Этот Райола хочет денег
Эх Европа. Не читала ты сказку про доброго зайку и хитрую кровожадную лисицу!
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p5qd7pt8jh
Ответ Leon Petov
Как быстро люди забыли Беслан, Норд-Ост, 11 сентября. Не понимая, что радикалам и фанатикам нет места в современном мире
телека насмотрелся?)
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верблюжья смегма
Зачем тогда вообще начинали играть?
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кабан галльский
Поздравляю всех тех, кто рвет известное место за Палестину. Вы за это. Да, да, вы конкретно за это. За убийство простых шведских челиков которые приехали в Бельгию поболеть за своих и попить пивка. Потому что вы не понимаете, что после евреев эти самые хамасовцы и прочие примутся за христиан. А вы и даже болейте за них. Дальше верьте в мировое еврейское правительство.
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pashka_86
Ответ DaRt FeLiX
Опять представители мирной религии. Никогда, и вот опять 🙁
Ты наговорщик и провокатор я хоть и не мусульманин но убежден что вот из-за таких как ты и происходят конфликтные ситуации но тебя это уже касаться не будет так- как ты тус и никогда такого никому в глаза не скажешь
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Антон Фалафель
Не знаю когда, но они спровоцируют второй крестовый поход.
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Ivang King
Да уж, попробуй иди доиграй, когда в пару ста метрах убили людей
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