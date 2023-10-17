Швеция улетает домой после убийства фанатов, матч с Бельгией не доиграют в ближайшие дни. Болельщиков эвакуировали

Теги Сборная Бельгии по футболу происшествия болельщики Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Король Бодуэн Футбол

Матч Бельгия – Швеция не будет доигран в ближайшие дни.

Два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии. Матч был остановлен после первого тайма при счете 1:1.

Сборная Швеции приняла решение незамедлительно вернуться домой. Команду под конвоем полиции отправили в аэропорт.

Стадион «Король Бодуэн», который посетили около 35 тысяч зрителей, был эвакуирован. 700 шведских болельщиков получили сопровождение полиции.

Ужас в Бельгии: террорист застрелил двух фанатов Швеции. Матч отменили в перерыве, людей держат на трибунах

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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36 комментариев

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Толик Изверг
Ответ Мыкола
Убили тысячи мирных палестинцев - фигня. Убили несколько евроукурышей - вселенская катастрофа и печаль
Интересно, ты во время Норд-Оста и Беслана тоже считал, сколько чеченцев в Грозном убили? Ой, а сколько их депортировали в свое время... Подумаешь, школу захватили, да? Лицемерие? Сами виноваты? Выворачивает просто от таких мерзких оправдателей терроризма. Страшно, что российская пропаганда даёт такие плоды, в виде конченых отморозков, в агонии ищущих друзей среди террористов.
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консультант_ральф
Дичь. Ни в одной религии нет оправдания убийствам. Печально, что все эти нелюди прикрываются какой-то надуманной местью. Верующий итак понимает, за сожжение на том свете ему этот грех аукнется, адекватный атеист, если оскорбился и считает это не правильным тоже может наказать виновника законным путем, я предполагаю что в каждой стране предусмотрена мера наказания за оскорбление религиозных или священных памятников или книг.
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David Aprasidze
Ответ Мыкола
Убили тысячи мирных палестинцев - фигня. Убили несколько евроукурышей - вселенская катастрофа и печаль
Мирные палестинцы мирно праздновали на мирных улицах мирное убийство евреев. Но что то пошло не так...
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votbelnas
Ответ Толик Изверг
Интересно, ты во время Норд-Оста и Беслана тоже считал, сколько чеченцев в Грозном убили? Ой, а сколько их депортировали в свое время... Подумаешь, школу захватили, да? Лицемерие? Сами виноваты? Выворачивает просто от таких мерзких оправдателей терроризма. Страшно, что российская пропаганда даёт такие плоды, в виде конченых отморозков, в агонии ищущих друзей среди террористов.
Да, это очень страшно, что столько людей оправдывают тероризм. Это просто не укладывается в голове.
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консультант_ральф
Ответ David Aprasidze
Мирные палестинцы мирно праздновали на мирных улицах мирное убийство евреев. Но что то пошло не так...
Там полвека по сути идет война. Какая разница иудей погибший или муслим, если это в целом мирное население? Все эти Хамасы и Камазы, Вагнеры, Игил (запрещенная в РФ организация) всего лишь лейблы, сами вешают ярлыки. Не понимаю, людей которые грызутся, выбирая чей-то флаг, герб или религию, тогда как истинные зачинщики всего этого разменивают жизни людей просто на раз-два, и все ради куска земли, который стоит денег, но выгоды от этой земли простым людям абсолютно никакой.
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консультант_ральф
Ответ FUJIFILM
ну и какие последствия будут по твоему? режут головы,таранят людей как здрасьте во Франции,ножами пырнут в Англии,да много перечислять.много последствий было?
А в Новой Зеландии расстреляли 51 мирных прихожан мечети ) не припомню чтоб был подобный резонанс. Не надо из-за нелюдей, кричащих что-то про бога перед смертным грехом, формулировать стереотипное мнение о какой-либо религии, не углубившись в знания об этой самой религии. Отморзок он везде отморозок, любой нации, цвета кожи и веры.
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FUJIFILM
Ответ Said Abasov
моссад работает. Как обычно, наняли запрограмированного чувачка, чтобы сделать грязь, видят что планы в газах идут к ч"ртям, весь мир озлобился на евреев и идут демонстрации по всем европейским частям, решили перекинуть злость сюда. Главное наглость, как они это демонстрируют. Какое дело вообще игил до шведов и швеции. Какой радикал прямо так сделает, зная последствия для всех мусульман по миру, особенно когда в секторе газа такое происходит. Но западенцам трудно это прочитать, они это схавают, как байки байдена о 40 обезглавленных младенцах, которые рухнули как карточный домик. Заметить надо, что все эти обострения происходят именно, когда евреев трогают, почти всегда когда начинались бои в секторе газа, такая дичь происходила. Но когда война уже идет 20 лет в соседних арабских гос., такого уже давно не видеть, пока не трогают сынов исраила. Наверное следующий шаг будет обвинение шиитского ирана в причастности к этому теракту ИГИЛ)
ну и какие последствия будут по твоему? режут головы,таранят людей как здрасьте во Франции,ножами пырнут в Англии,да много перечислять.много последствий было?
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Said Abasov
Ответ Buharoid
Просто мрази. Удачи Израилю в полной зачистке гнезда этих нелюдей.
причем тут игил и сектор газа вася? Игил вообще не имеет отношения к этому. Ты просто не читаешь дальше двух пальцев, в ситуации когда идет массовая поддержка палестинского народа, моссад выбросил свою уловку, которую все схавали. Как и дичь байдена о 40 обезглавленных младенцах
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Oleg Pepel
Ответ консультант_ральф
Во-первых, прошу проверять источники, во-вторых это подпункт из суры «Аль-Бакара». В-третьих и в главных вы просто вырвали из контекста, к тому же это не самостоятельный отрывок, а продолжение пункта 2:190, который гласит: «Богобоязненность проявляется в перенесении трудностей во имя Аллаха и в послушании Ему. Сражение с врагами Аллаха трудно. Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами. Ведь вам разрешается сражаться с теми, кто на вас наступает, но не начинайте сами наступления и не убивайте того, кто не сражается против вас. Не преступайте дозволенных границ. Аллах не любит агрессивных!» P.s. Я не придерживаюсь ни одной из верований, но чтобы обсуждать что-то, нужно обладать полной информацией. Ты еще привел бы в пример крестовые походы или османскую империю ))
Но именно этим фундаменталисты и руководствуются.. И копипатстить не надо.. глупо смотрится. Разделяйте хамас, хезболлу, игил от ислама.
Убивать пока мусульманство не будет господствовать на земле.. это как прокомментируете?
Этим и заманивают радикалы.. ЭТИМ. Все религии в той или иной мере зло. ВСЕ.
То что случилось- это не мусульманин сделал- это выродок.. Но почему-то лет 50 все зло оттуда идет..
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Oleg Pepel
Ответ Said Abasov
прямого указания нет, вам наверное перебросили отрывки аятов, а не суру целиком, в суре идет речь о том что если они начали войну первыми, то дозволяется. Моссад работает
Читал, поверьте, все священные книги. Я атеист, ибо все религии зло, по мсм, но именно некоторые суры призывают убивать неверных.. Есть муслимы достойные, иудеи и т.д. среди моих знакомых. Есть.. Но .. Убивать пока мусульманство не будет господствовать на земле...
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Oleg Pepel
Ответ консультант_ральф
Ни в одной. Приведи главу из Корана, где это сказано?
Во перых сура.. Сура 2:191 это только пример
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Said Abasov
Ответ Oleg Pepel
Ни в одной?.. Все религии зло. Но в исламе прямо сказано- убивайте..
прямого указания нет, вам наверное перебросили отрывки аятов, а не суру целиком, в суре идет речь о том что если они начали войну первыми, то дозволяется. Моссад работает
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консультант_ральф
Ответ Oleg Pepel
Ни в одной?.. Все религии зло. Но в исламе прямо сказано- убивайте..
Ни в одной. Приведи главу из Корана, где это сказано?
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консультант_ральф
Ответ David Aprasidze
Еще один претендующий на знание ислама лучше самих арабов. Всегда забавно читать.
Все призывы к насилию, это искажение и радикализация в целях собственной выгоды. Даже если ты не религиозный человек, почитай на досуге первоисточники, там нет ни слова об убийствах. Этого нет нет в коране, ни в библии, ни в Танахе, ни в трипитаке.
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toopartyhard
Ответ toopartyhard
Откуда информация? На официальном сайте УЕФА нет таких сообщений.
Чё вы минусите, откройте сайт УЕФА. Там написано: матч прерван, ждите дальнейшей информации. Все. Только Спортс написал, про то, что шведы летят домой. Официально этого никто не объявлял
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Мыкола
Ответ Trash Talking
Ситуация Швеции даже чем-то напоминает российскую. Россия нерукопожатная в Европе, а шведы нерукопожатны у всех исламских республик. Второе, кстати, пожестче будет в плане последствий.
Это счастье, что Россия нерукопожатная и чужая в среде этих дегенератов))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Толик Изверг
Так, и? За двух убитых в США палестинцев надо убить двух рандомных шведов? Головой ударился? Ты к чему это вообще?
Тут 2 рандомных - здесь 2 рандомных, но ударился головой почему-то я. Жизнь 2-х евреев = жизнь 2-х палестинцев. Когда вы уже поймете это и перестанете защищать одних и обвинять во всем других.
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