Швеция улетает домой после убийства фанатов, матч с Бельгией не доиграют в ближайшие дни. Болельщиков эвакуировали

Матч Бельгия – Швеция не будет доигран в ближайшие дни.

Два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии. Матч был остановлен после первого тайма при счете 1:1.

приняла решение незамедлительно вернуться домой. Команду под конвоем полиции отправили в аэропорт.

Стадион «Король Бодуэн», который посетили около 35 тысяч зрителей, был эвакуирован. 700 шведских болельщиков получили сопровождение полиции.

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