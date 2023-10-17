Швеция улетает домой после убийства фанатов, матч с Бельгией не доиграют в ближайшие дни. Болельщиков эвакуировали
Матч Бельгия – Швеция не будет доигран в ближайшие дни.
Два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии. Матч был остановлен после первого тайма при счете 1:1.
Сборная Швеции приняла решение незамедлительно вернуться домой. Команду под конвоем полиции отправили в аэропорт.
Стадион «Король Бодуэн», который посетили около 35 тысяч зрителей, был эвакуирован. 700 шведских болельщиков получили сопровождение полиции.
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Убивать пока мусульманство не будет господствовать на земле.. это как прокомментируете?
Этим и заманивают радикалы.. ЭТИМ. Все религии в той или иной мере зло. ВСЕ.
То что случилось- это не мусульманин сделал- это выродок.. Но почему-то лет 50 все зло оттуда идет..