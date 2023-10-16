В Брюсселе застрелены два болельщика сборной Швеции (Het Laatste Nieuws)

Теги Сборная Бельгии по футболу высшая лига Бельгия происшествия болельщики Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Король Бодуэн Футбол

В Брюсселе застрелены два гражданина Швеции в день матча сборной с Бельгией.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию, в центре столицы Бельгии сегодня вечером были застрелены два гражданина Швеции. Еще один человек был ранен.

Сборные Бельгии и Швеции в эти минуты играют на стадионе «Король Бодуэн», который находится примерно в 5 километрах от места гибели двух человек.

Пока нет официальной информации о том, были ли погибшие болельщиками сборной Швеции и приехали ли они в город на этот матч.

По данным Het Laatste Nieuws, это действительно были болельщики сборной Швеции.

Подозреваемому в преступлении удалось скрыться, полиция ведет поиски. Утверждается, что нападавший крикнул «Аллах велик» по-арабски.

Дополнительные меры безопасности были приняты вокруг стадиона, где играют Бельгия и Швеция.

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92 комментария

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Roja
Опять представители самой мирной религии, которых всё время почему-то притесняют
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Gena Verdel
Да там не только «Аллах Велик» прозвучало, он еще и в любви ИГИЛ признавался.
Мирная террористическая организация, чего уже там.
+47
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cmorblr
За что боролись, на то и напоролись.
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CarpaCruciana
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Ты на Петровке, 38 без выходных?
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Hitgoe Himgob
Ответ Фут.Боль
Все мусульмане террористы?)
Большинство террористов мусульмане, так норм?
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Pertinax Gandi
Был я в этом Брюсселе в 15-м году на выезде, "Динамо" играло против "Андерлехта". Уже тогда показалось, что чуть ли не полгорода там тётки в хиджабах и дядьки арабской наружности.
+17
-6
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AntOn
… кошмар
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Эден Азар
Не сомневаюсь, что мазрауи, бензема, озил и прочие представители самой мирной религии не скажут по этому поводу ни слова. А потом они удивляются что к ним какое то не такое отношение. Действительно, с чего бы это? 🤔
+12
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vincere
- В Брюсселе застрелены два болельщика сборной Швеции

- Пока нет информации о том, были ли погибшие болельщиками сборной Швеции
+10
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Дмитрий9779
Ответ Александр Калачев
ХАМАС же мирные, а Израиль страна террористы, также пользователи спортс.ру?
А с чего ты решил,что это к тамошним событиям относится?
Вполне возможно,что за разрешение жечь Коран.
Очень многие осуждают и тех и тех,не должны мирные люди и тем более дети гибнуть из за этого.
+18
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ОттоДракула
"Утверждается, что нападавший крикнул «Аллах велик» по-арабски"

Уже после первого прочитанного абзаца был уверен, что нужно ставить на черное.
+8
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VDX00
Шведы должны быть толерантны. Это же убийство без каких-либо отдельных обстоятельств, все верно?
+14
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GeorgeCostensa
Ответ Pertinax Gandi
Был я в этом Брюсселе в 15-м году на выезде, "Динамо" играло против "Андерлехта". Уже тогда показалось, что чуть ли не полгорода там тётки в хиджабах и дядьки арабской наружности.
Так и есть, не показалось. Сейчас ещё больше.
+7
-2
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kotero90
Террорист уже и видео снять и выложить успел, где рассказывает, что убил "неверных"
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Контрольный выстрел
Ответ Александр Калачев
ХАМАС же мирные, а Израиль страна террористы, также пользователи спортс.ру?
А причем именно в этой истории хамас??? Ты здоров?
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Jese Rodrigues
Ответ Gena Verdel
Да там не только «Аллах Велик» прозвучало, он еще и в любви ИГИЛ признавался. Мирная террористическая организация, чего уже там.
Он и в соцсетях признавался в любви к ИГИЛ и был на учёте у спецслужб оказывается.
+4
-1
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Фут.Боль
Ответ Александр Калачев
ХАМАС же мирные, а Израиль страна террористы, также пользователи спортс.ру?
У него на футболке было написано Хамас?
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kenet1
Ответ Фут.Боль
Все мусульмане террористы?)
Нет, но все террористы - мусульмане.
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0mertas626
Ответ Pertinax Gandi
Был я в этом Брюсселе в 15-м году на выезде, "Динамо" играло против "Андерлехта". Уже тогда показалось, что чуть ли не полгорода там тётки в хиджабах и дядьки арабской наружности.
в Москву съездите, посмотрите столицу)
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dimitrii63
это ещё Израиль нигде не играл
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Alex Metallov
Ответ Фут.Боль
Все мусульмане террористы?)
"Меня зовут Кхан и я не террорист" Ты так что ли хочешь сказать? Все авраамические религии опасны и безусловно их не должно быть. Это огромная ошибка человечества, что появились эти верования.
Но пожалуй Ислам самая опасная. И заметьте, как Исламисты активизировались в последнее время. Прям уничтожить хотят всех, кто не по их вере. С цепи сорвались. Правда, если им это удастся они по традиции будут убивать друг друга, это им конечно и сейчас не мешает делать.
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LoBrHa
Ответ VDX00
Шведы должны быть толерантны. Это же убийство без каких-либо отдельных обстоятельств, все верно?
В чем смысл сравнения? Это убийство всех шведов что ли? Один случай который нацики конечно же будут выдергивать из статистики.
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Сергей Логинов
Дайте-ка угадаю...
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CarpaCruciana
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Ответ Усатый КозлоБык ©
Ты чего тут кого квохчешь
Смотрю, язык заплетается уже, значит без выходных строчишь из кабинета, не хватает персонала?
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CarpaCruciana
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Усатый КозлоБык ©
Сивухи с боярой чтоль перепил?
Ооо, уже знакомые слова, много таких принимали? Или часто вызывали на такого рода случаи?
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