В Брюсселе застрелены два гражданина Швеции в день матча сборной с Бельгией.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию, в центре столицы Бельгии сегодня вечером были застрелены два гражданина . Еще один человек был ранен.

Сборные Бельгии и Швеции в эти минуты играют на стадионе «Король Бодуэн», который находится примерно в 5 километрах от места гибели двух человек.

Пока нет официальной информации о том, были ли погибшие болельщиками сборной Швеции и приехали ли они в город на этот матч.

По данным Het Laatste Nieuws, это действительно были болельщики сборной Швеции.

Подозреваемому в преступлении удалось скрыться, полиция ведет поиски. Утверждается, что нападавший крикнул «Аллах велик» по-арабски.

Дополнительные меры безопасности были приняты вокруг стадиона, где играют Бельгия и Швеция.