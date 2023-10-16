В Брюсселе застрелены два болельщика сборной Швеции (Het Laatste Nieuws)
В Брюсселе застрелены два гражданина Швеции в день матча сборной с Бельгией.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию, в центре столицы Бельгии сегодня вечером были застрелены два гражданина Швеции. Еще один человек был ранен.
Сборные Бельгии и Швеции в эти минуты играют на стадионе «Король Бодуэн», который находится примерно в 5 километрах от места гибели двух человек.
Пока нет официальной информации о том, были ли погибшие болельщиками сборной Швеции и приехали ли они в город на этот матч.
По данным Het Laatste Nieuws, это действительно были болельщики сборной Швеции.
Подозреваемому в преступлении удалось скрыться, полиция ведет поиски. Утверждается, что нападавший крикнул «Аллах велик» по-арабски.
Дополнительные меры безопасности были приняты вокруг стадиона, где играют Бельгия и Швеция.
Мирная террористическая организация, чего уже там.
- Пока нет информации о том, были ли погибшие болельщиками сборной Швеции
Вполне возможно,что за разрешение жечь Коран.
Очень многие осуждают и тех и тех,не должны мирные люди и тем более дети гибнуть из за этого.
Уже после первого прочитанного абзаца был уверен, что нужно ставить на черное.
Но пожалуй Ислам самая опасная. И заметьте, как Исламисты активизировались в последнее время. Прям уничтожить хотят всех, кто не по их вере. С цепи сорвались. Правда, если им это удастся они по традиции будут убивать друг друга, это им конечно и сейчас не мешает делать.