«Голден Стэйт» и Клэй Томпсон не могут договориться о продлении контракта. Следующим летом игрок может стать свободным агентом

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Звездный защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон может стать свободным агентом после сезона-23/24.

Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, между 33-летним снайпером и командой возникли разногласия во время переговоров по продлению контракта.

«Мне рассказали, что не было достигнуто абсолютно никакого прогресса во время переговоров по продлению контракта. Стороны по-прежнему разделяют количество сезонов и сумма.

И существует вполне высокая вероятность того, что Клэй Томпсон следующим летом выйдет на рынок свободных агентов без контракта», – сообщает Воджнаровски.

Томпсон вступает в последний год 5-летнего контракта на 190 миллионов долларов.

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18 комментариев

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DonaldBrashear 2.0
ну и отлично, Клэй заслужил максимум 60 на 3 года, а если не согласен, то пусть уходит. И близко не играет на свою зарплату + разлагает коллектив изнутри своими выходками постоянными.
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Daniel
Ну тут понятно, что Клэй себя считает на уровне второй звёзды и хочет наверное ~35 в год, не меньше чем у Криса Пола
А ГСВ понимает, что такой контракт станет настоящей обузой и целит ближе к цифрам Дрэймонда 22-25
Потому что в последний сезон смотреть на Томпсона в плейофф без боли было сложно
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Ужратый Гусениц
Мне кажется Клея можно отпускать. Он хочет много денег, а в плей-офф превратился в ролевика
+8
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+8
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lolik008
Клэй не может трезво оценить свои способности похоже
+6
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lolik008
Ответ Daniel
Ну тут понятно, что Клэй себя считает на уровне второй звёзды и хочет наверное ~35 в год, не меньше чем у Криса Пола А ГСВ понимает, что такой контракт станет настоящей обузой и целит ближе к цифрам Дрэймонда 22-25 Потому что в последний сезон смотреть на Томпсона в плейофф без боли было сложно
Я бы даже на месте менджмента Воинов целил не в цифры Грина, а еще чуть пониже
+7
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бернер тайлера 9ер9ена
Самое смешное что кгда водж это говорил боби маерс рядом сидел и такой: именно поэтому я и ушел
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quznez
Ответ DonaldBrashear 2.0
ну и отлично, Клэй заслужил максимум 60 на 3 года, а если не согласен, то пусть уходит. И близко не играет на свою зарплату + разлагает коллектив изнутри своими выходками постоянными.
но дадут 100 на 4. и все будут довольны.
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VKing24
Интересно сколько просит, наверно слишком нереальная сумма
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Дядя Санжар
Клэю не к лицу просить большие деньги у клуба, он прекрасно должен понимать почему, его нынешняя максимальная зп это 20-22 в год, если он против то пусть уходит, на большее он не тянет, к сожалению...
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Александр Спирин
Ответ Дядя Санжар
Клэю не к лицу просить большие деньги у клуба, он прекрасно должен понимать почему, его нынешняя максимальная зп это 20-22 в год, если он против то пусть уходит, на большее он не тянет, к сожалению...
10-15 ИМХО
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Dr Gonzo
Если память не изменяет, ГСВ дали Клэю максималку сразу после тяжелейшей травмы. С учётом этого ему стоило бы проявить лояльность при новом продлении.
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Евгений Дронов
Ответ Александр Спирин
10-15 ИМХО
согласен, 8-10, либо дальше на катере кататься в другом городе. Бизнес суров и нужно смотреть правде в лицо. Он уже не тот, да и нападение немного поменяется с Крисом
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kondratiy
Ответ lolik008
Клэй не может трезво оценить свои способности похоже
Травка начинает сказываться...
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danteeeq
Ответ DonaldBrashear 2.0
ну и отлично, Клэй заслужил максимум 60 на 3 года, а если не согласен, то пусть уходит. И близко не играет на свою зарплату + разлагает коллектив изнутри своими выходками постоянными.
а что за выходки ?
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Danya Black
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По мне Клэй должен уступать! По сути ему после травмы дали макс, который он никак не окупил!
2 года травмы, полгода потом играл и очень средний плей-офф(по его меркам даже слабый), далее слабое начало Регулярки, чуть раскачался под конец и полный провал в ПО.
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Dmitry Polovnikov
Договорятся в итоге ради Стефа, думаю 100/4 или 90/3 будет
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azfotki
Интересно,кто-нибудь ему даст хотя бы 30 на 3? 34 года,травмы
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