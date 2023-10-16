«Голден Стэйт» и Клэй Томпсон не могут договориться о продлении контракта. Следующим летом игрок может стать свободным агентом

Звездный защитник « » может стать свободным агентом после сезона-23/24.

Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, между 33-летним снайпером и командой возникли разногласия во время переговоров по продлению контракта.

«Мне рассказали, что не было достигнуто абсолютно никакого прогресса во время переговоров по продлению контракта. Стороны по-прежнему разделяют количество сезонов и сумма.

И существует вполне высокая вероятность того, что Клэй Томпсон следующим летом выйдет на рынок свободных агентов без контракта», – сообщает Воджнаровски.

Томпсон вступает в последний год 5-летнего контракта на 190 миллионов долларов.

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