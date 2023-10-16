«Голден Стэйт» и Клэй Томпсон не могут договориться о продлении контракта. Следующим летом игрок может стать свободным агентом
Звездный защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон может стать свободным агентом после сезона-23/24.
Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, между 33-летним снайпером и командой возникли разногласия во время переговоров по продлению контракта.
«Мне рассказали, что не было достигнуто абсолютно никакого прогресса во время переговоров по продлению контракта. Стороны по-прежнему разделяют количество сезонов и сумма.
И существует вполне высокая вероятность того, что Клэй Томпсон следующим летом выйдет на рынок свободных агентов без контракта», – сообщает Воджнаровски.
Томпсон вступает в последний год 5-летнего контракта на 190 миллионов долларов.
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Потому что в последний сезон смотреть на Томпсона в плейофф без боли было сложно
2 года травмы, полгода потом играл и очень средний плей-офф(по его меркам даже слабый), далее слабое начало Регулярки, чуть раскачался под конец и полный провал в ПО.