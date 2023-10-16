Австрия вышла на Евро-2024

Теги высшая лига Австрия сборная Австрии по футболу Ральф Рангник квалификация Евро-2024 Давид Алаба Евро-2024 Футбол

Сборная Австрии сыграет на Евро-2024.

Команда тренера Ральфа Рангника сегодня обыграла Азербайджан на выезде (1:0) в квалификации Евро-2024.

Австрия набрала 16 очков и вслед за Бельгией досрочно вышла из группы F. У Швеции, идущей третьей, 6 баллов за три матча до окончания отборочного турнира, она уже не сможет попасть в топ-2.

Ранее участие в чемпионате Европы, который пройдет в Германии, помимо хозяев, гарантировали себе Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Шотландия и Турция.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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23 комментария

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Старик Стариканов
Мю стоит присмотреться к Рангнику.Перспективный специалист
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КобеКириленко
Ответ Старик Стариканов
Мю стоит присмотреться к Рангнику.Перспективный специалист
МЮ при Глейзерах проклятое место. Туда хоть Гвардиола,хоть Клоппа,хоть Индзаги можно поставить результат такой же будет. При гнилом руководстве МЮ будет медленно трансформироваться в середняка.
+14
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Umid Isakhanovv
рад за Алабу.
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Marcus-light
Физрук Рангник досрочно на Евро, физрук Тедеско досрочно на Евро. Однако рекорды наших тренеров, вышедших на Игры Будущего еще до их организации - им не переплюнуть.
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Trash Talking
Австрия вышла на Евро-2024, Россия не вышла на матч с Кенией
+6
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alexsem69
Ответ Старик Стариканов
Мю стоит присмотреться к Рангнику.Перспективный специалист
Багаж Локо😂
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vladimir.kostrichko
Рад за него.
ПО факту неплохой тренер-просто не повезло.Реально Нагельсманн его ученик и такой удачный проект как Лейпциг-его детище.
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pKaparika
Ответ КобеКириленко
МЮ при Глейзерах проклятое место. Туда хоть Гвардиола,хоть Клоппа,хоть Индзаги можно поставить результат такой же будет. При гнилом руководстве МЮ будет медленно трансформироваться в середняка.
Блин, как круто когда вспоминают тренера любимого клуба в таком контексте. Я про Индзаги
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КобеКириленко
Ответ Under
Юнайтед при Глейзерах ЛЧ последний раз брал понимаю, что притянуто за уши, но всё же
Ну там аура САФа помогала. Как он ушел,и руководство полностью стало контролировать трансферную и другие сферы все пошло по одному женскому месту.
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S. A.
Ответ КобеКириленко
МЮ при Глейзерах проклятое место. Туда хоть Гвардиола,хоть Клоппа,хоть Индзаги можно поставить результат такой же будет. При гнилом руководстве МЮ будет медленно трансформироваться в середняка.
Давно Индзаги в одном ряду с Пепом и Клоппом?
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Under
Ответ КобеКириленко
МЮ при Глейзерах проклятое место. Туда хоть Гвардиола,хоть Клоппа,хоть Индзаги можно поставить результат такой же будет. При гнилом руководстве МЮ будет медленно трансформироваться в середняка.
Юнайтед при Глейзерах ЛЧ последний раз брал
понимаю, что притянуто за уши, но всё же
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denzel13
В 2008 году на домашнем евро аутсайдервы, теперь стабильно играют крупных турнирах. Прогресс на лицо.
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Streetbor
Рагник может поставить на правильные рельсы любую команду, хоть клуб из Манчестера или Москвы)
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Вондроушова
Ответ Umid Isakhanovv
рад за Алабу.
А я за Конрада Лаймера
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athlete
ну все, Алиев теперь Вену возьмет, пройдется по австрияковскому флагу.
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Tun
Ответ КобеКириленко
МЮ при Глейзерах проклятое место. Туда хоть Гвардиола,хоть Клоппа,хоть Индзаги можно поставить результат такой же будет. При гнилом руководстве МЮ будет медленно трансформироваться в середняка.
Бред, в МЮ при Глейзерах был всего один топовый тренер и он выиграл всё, потом либо сбитые лётчики, либо середняки
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Under
Ответ КобеКириленко
Ну там аура САФа помогала. Как он ушел,и руководство полностью стало контролировать трансферную и другие сферы все пошло по одному женскому месту.
ну я примерно к этому и писал
сильный управленец может и перетянуть одеяло
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efremovms@gmail.com
А помощника талантливого из Локо он переманил?
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Dura Ace Di2
Добро пожаловать на домашний ЧЕ)))
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Красно Белый
🇦🇹🇦🇹🇦🇹🇦🇹🤘🤘🇦🇹🇦🇹🇦🇹🇦🇹
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