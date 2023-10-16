Австрия вышла на Евро-2024
Сборная Австрии сыграет на Евро-2024.
Команда тренера Ральфа Рангника сегодня обыграла Азербайджан на выезде (1:0) в квалификации Евро-2024.
Австрия набрала 16 очков и вслед за Бельгией досрочно вышла из группы F. У Швеции, идущей третьей, 6 баллов за три матча до окончания отборочного турнира, она уже не сможет попасть в топ-2.
Ранее участие в чемпионате Европы, который пройдет в Германии, помимо хозяев, гарантировали себе Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Шотландия и Турция.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
ПО факту неплохой тренер-просто не повезло.Реально Нагельсманн его ученик и такой удачный проект как Лейпциг-его детище.
понимаю, что притянуто за уши, но всё же
сильный управленец может и перетянуть одеяло