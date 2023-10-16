Австрия вышла на Евро-2024

Сборная Австрии сыграет на Евро-2024.

Команда тренера сегодня обыграла Азербайджан на выезде (1:0) в квалификации Евро-2024.

набрала 16 очков и вслед за Бельгией досрочно вышла из группы F. У Швеции, идущей третьей, 6 баллов за три матча до окончания отборочного турнира, она уже не сможет попасть в топ-2.

Ранее участие в чемпионате Европы, который пройдет в Германии, помимо хозяев, гарантировали себе Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Шотландия и Турция.

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