18% россиян занимаются спортом ежедневно, 40% – никогда (ВЦИОМ)
18% россиян занимаются спортом ежедневно.
Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Больше половины (54%) из опрошенных россиян занимаются физкультурой, спортом 1-3 раза в месяц и чаще, в том числе 18% – ежедневно (2013 год – 10%), 22% – 2-3 раза в неделю (2013 год – 14%).
Отмечается, что самыми распространенными видами спорта за последние пять лет являются бег, спортивная ходьба и легкая атлетика (37% среди занимающихся спортом не реже 1-3 раз в месяц).
83% россиян, в жизни которых регулярно присутствует спорт, предпочитают самостоятельные тренировки (дома или на различных спортивных объектах).
В жизни 44% россиян спорт практически или совсем отсутствует: в ходе опроса 40% признались, что никогда им не занимаются, еще 4% ограничиваются несколькими тренировками в год.
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