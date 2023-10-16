18% россиян занимаются спортом ежедневно, 40% – никогда (ВЦИОМ)

Теги любительский спорт Здоровье массовый спорт Легкая атлетика

18% россиян занимаются спортом ежедневно.

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Больше половины (54%) из опрошенных россиян занимаются физкультурой, спортом 1-3 раза в месяц и чаще, в том числе 18% – ежедневно (2013 год – 10%), 22% – 2-3 раза в неделю (2013 год – 14%).

Отмечается, что самыми распространенными видами спорта за последние пять лет являются бег, спортивная ходьба и легкая атлетика (37% среди занимающихся спортом не реже 1-3 раз в месяц).

83% россиян, в жизни которых регулярно присутствует спорт, предпочитают самостоятельные тренировки (дома или на различных спортивных объектах).

В жизни 44% россиян спорт практически или совсем отсутствует: в ходе опроса 40% признались, что никогда им не занимаются, еще 4% ограничиваются несколькими тренировками в год.

Минспорт мечтает, чтобы спортом в России занимались 70%: откуда эти цифры и как поможет Спорт-ID?

Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏

Сколько раз в неделю нужно заниматься спортом? Какие виды нагрузок выбрать? Можно ли заниматься спортом беременным?

54 комментария

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KMR
Сидят на спортсе. Не до спорта им
+30
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+28
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Ебздрогыч
Ну поход на работу - это спортивная ходьба, если опаздываешь - это бег, если гололед - конькобежный спорт, если в автобусе или вагоне много людей - борьба. Мы очень спортивная страна!
+26
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Katerina Sunny
Про "никогда" похоже на правду, а это недалеко от половины населения.
+21
-3
+18
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АРХАТ
Чтобы заниматься спортом нужны ещё и силы. Если человек выматывается на работе, то какой спорт - восстановить бы силы
+20
-4
+16
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Мурманчанин37
Забег до "Красное и Белое" считается?
+10
-1
+9
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Savarona25
Как человек регулярно занимающийся спортом ВИЖУ, что процент "спортсмэнов" в РФ крайне низок. В больших городах это примерно 5-10%, в малых населенных пунктах что-то близкое к нулю. Не беру принудиловку типа урока физкультуры в школах или ВУЗах. Нет ни желания, ни традиций ЗОЖ, ни возможности у большинства населения.
+9
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Lana Kazakova
Если человек много ходит, то это вполне себе нормальная замена занятиям спортом. Ходьба самое полезное и простое упражнение. Если нет времени на занятия спортом, то старайтесь почаще ходить пешком.
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Gun[o|o]ner
Ответ АРХАТ
Чтобы заниматься спортом нужны ещё и силы. Если человек выматывается на работе, то какой спорт - восстановить бы силы
Однозначно. При этом необходимо отличать спорт, даже любительский, от обычного фитнеса. Основной критерий здесь - это регулярное участие в соревнованиях с целью улучшения собственных спортивных результатов. Фитнес же - это скорее такая полезная привычка для общего поддержания физической формы.
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Reineke_Lis
Ответ АРХАТ
Чтобы заниматься спортом нужны ещё и силы. Если человек выматывается на работе, то какой спорт - восстановить бы силы
Если физическая работа, то да, но если офисная, то спорт, наоборот, отлично заряжает
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Witch Doctor
Я традиционно в литрбол играю
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Николай Козлов
-еще 4% ограничиваются несколькими тренировками в год.

Этот контингент - золотая жила продавцов годовых абонементов с спортклубы.
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alexei_toporov
Ответ АРХАТ
Чтобы заниматься спортом нужны ещё и силы. Если человек выматывается на работе, то какой спорт - восстановить бы силы
По моим наблюдениям, кто спортом занимается, у тех и на работу сил и энергии больше, и психологических проблем меньше, а не так, что есть какие-то люди, у которых силы после работы остаются, и они поэтому идут на тренировки, а у каких-то не остаётся, и для них это оправданием является. Все в равных условиях, просто у кого-то есть сила воли, у кого-то нет.
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Alexander Baresi
Бухать это тебе не спортом заниматься, тут здоровье нужно! (с) Кузьмич
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Sentido-amante
Литрболом что ли?
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Beriya
Пауза между выборами и решили про спорт замутить цифры!
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Айрат Ситдиков
Ответ Katerina Sunny
Про "никогда" похоже на правду, а это недалеко от половины населения.
ну если у школьников и студентов есть физра 1-2 раза в неделю, то из взрослых людей хотя пару раз в неделю получают какую-то физическую нагрузку очень небольшой процент, по сути. Если брать мой бабл, то там процентов 20-30, кто хотя бы раз в неделю что-то делает.
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Огюст
Интересно,а вот если на рыбалку ходишь за три км пешком туда сюда и там рыбачишь по 5-6 часов кидая спиннинг -это занятие спортом !?
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Last avenger
забеги до чешского или КБ включить и будет почти 100%
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Лека-Лека
Ответ АРХАТ
Чтобы заниматься спортом нужны ещё и силы. Если человек выматывается на работе, то какой спорт - восстановить бы силы
Спорт как раз помогает быть в тонусе. Если это регулярно и разумно.
Как минимум - ходить больше надо. А не с гаджетами на диване
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Alexander Baresi
Их намного больше, просто литрбол вне спорта
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Antoniom
18% занимаются спортом ежедневно... Ходьба на дальние дистанции, видимо. Работа-то не близко. И соревнования по скоростному потреблению горячительных напитков по выходным.
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Олнг Волков
не занимаются 18% спортом ежедневно, для этого и опросов никаких не нужно.Даже 8 не занимаются. бредятина. может они с алкашкой перепутали?😂😂😂
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Audi
О, моих 40% 💪🤣
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Заборостроитель
Надо будет вечером накатить😅
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Александр Смирнов
Ответ Огюст
Интересно,а вот если на рыбалку ходишь за три км пешком туда сюда и там рыбачишь по 5-6 часов кидая спиннинг -это занятие спортом !?
Чистый спорт,как и охота
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