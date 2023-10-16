Квалификация Евро-2024. Португалия в гостях у Боснии и Герцеговины, Нидерланды сыграют с Грецией, Бельгия примет Швецию

Сборная Португалии сыграет с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора Евро-2024.

встретятся на выезде с Грецией, примет Швецию.

Квалификация Евро-2024

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора Евро-2024

Статистика отбора Евро-2024

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