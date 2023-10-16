Квалификация Евро-2024. Португалия в гостях у Боснии и Герцеговины, Нидерланды сыграют с Грецией, Бельгия примет Швецию
Сборная Португалии сыграет с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора Евро-2024.
Нидерланды встретятся на выезде с Грецией, Бельгия примет Швецию.
Квалификация Евро-2024
8-й тур
- Дата проведения
- 16 октября, 19.00, «им. Тофика Бахрамова»
- Дата проведения
- 16 октября, 21.45, «Алгарве»
- Дата проведения
- 16 октября, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
- Дата проведения
- 16 октября, 21.45, «Билино Поле»
- Дата проведения
- 16 октября, 21.45, «Stade de Luxembourg»
- Дата проведения
- 16 октября, 21.45, «OPAP Arena»
- Дата проведения
- 16 октября, 21.45, «Король Бодуэн»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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