Квалификация Евро-2024. Португалия в гостях у Боснии и Герцеговины, Нидерланды сыграют с Грецией, Бельгия примет Швецию

Теги Сборная Португалии по футболу сборная Нидерландов по футболу Сборная Бельгии по футболу сборная Австрии по футболу сборная Словакии по футболу результаты сборная Греции по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Ирландии по футболу Сборная Исландии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу Сборная Швеции по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Люксембурга по футболу квалификация Евро-2024 сборная Гибралтара по футболу Футбол

Сборная Португалии сыграет с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора Евро-2024.

Нидерланды встретятся на выезде с Грецией, Бельгия примет Швецию.

Квалификация Евро-2024

8-й тур

Азербайджан – Австрия
Дата проведения
16 октября, 19.00, «им. Тофика Бахрамова»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Гибралтар – Ирландия
Дата проведения
16 октября, 21.45, «Алгарве»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Исландия – Лихтенштейн
Дата проведения
16 октября, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Босния и Герцеговина – Португалия
Дата проведения
16 октября, 21.45, «Билино Поле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Люксембург – Словакия
Дата проведения
16 октября, 21.45, «Stade de Luxembourg»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Греция – Нидерланды
Дата проведения
16 октября, 21.45, «OPAP Arena»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бельгия – Швеция
Дата проведения
16 октября, 21.45, «Король Бодуэн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора Евро-2024

Статистика отбора Евро-2024

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Азамат
Португалия будет играть в Боснии или Герцоговине?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
Почему Португалия играет сразу с двумя сборными?))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Азамат
Португалия будет играть в Боснии или Герцоговине?
Хороший вопрос вы случайно не с ТНТ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
надеюсь, Бруну пропустит игру - пусть другие поиграют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий