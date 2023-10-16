Убийца шведских фанатов назвал себя членом ИГИЛ*. Он заявил, что убил «неверных» и «отомстил» за мусульман (Het Laatste Nieuws)

Убийство двух шведских болельщиков в Бельгии совершил террорист ИГИЛ*.

Сегодня в Брюсселе были убиты двое человек и ранен еще один. Погибшие были гражданами . Сборная этой страны сегодня проводит матч квалификации Евро-2024 с Бельгией.

По данным Het Laatste Nieuws, в совершении теракта подозревается Слайем С. из коммуны Схарбек. Утверждается, что он был радикально настроен.

Мужчина выложил видео в социальных сетях сразу после совершения преступления, на котором заявил, что он член террористической организации «Исламское государство»*.

Он также заявил, что «убил трех шведов», «неверных», объяснил, что хотел «отомстить» за мусульман.

Ранее Слайем С. опубликовал в фэйсбуке пост, в котором упомянул об убийстве 6-летнего палестинского мальчика в США, семья которого получила убежище в стране. Мальчика зарезал владелец дома, в котором они проживали. Позже преступник сообщил полиции, что совершил убийство в ответ на нападение ХАМАС на Израиль.

«Ребенка убили в США, ему нанесли 26 ножевых ранений. Это назвали жестоким преступлением, потому что он был мусульманином. Если бы убитый мальчик был христианином, а убийца мусульманином, это назвали бы терроризмом», – написал Слайем С.

Кроме того, примерно во время нападения на шведских болельщиков Слайем С. поделился в соцсетях видео с посланием: «Ради Книги Божией приносятся в жертву души и кровь». Эти слова произносит человек в маске.

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.