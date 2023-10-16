Убийца шведских фанатов назвал себя членом ИГИЛ*. Он заявил, что убил «неверных» и «отомстил» за мусульман (Het Laatste Nieuws)

Теги Сборная Бельгии по футболу происшествия болельщики Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Политика религия контент Футбол

Убийство двух шведских болельщиков в Бельгии совершил террорист ИГИЛ*.

Сегодня в Брюсселе были убиты двое человек и ранен еще один. Погибшие были гражданами Швеции. Сборная этой страны сегодня проводит матч квалификации Евро-2024 с Бельгией.

По данным Het Laatste Nieuws, в совершении теракта подозревается Слайем С. из коммуны Схарбек. Утверждается, что он был радикально настроен.

Мужчина выложил видео в социальных сетях сразу после совершения преступления, на котором заявил, что он член террористической организации «Исламское государство»*.

Он также заявил, что «убил трех шведов», «неверных», объяснил, что хотел «отомстить» за мусульман.

Ранее Слайем С. опубликовал в фэйсбуке пост, в котором упомянул об убийстве 6-летнего палестинского мальчика в США, семья которого получила убежище в стране. Мальчика зарезал владелец дома, в котором они проживали. Позже преступник сообщил полиции, что совершил убийство в ответ на нападение ХАМАС на Израиль.

«Ребенка убили в США, ему нанесли 26 ножевых ранений. Это назвали жестоким преступлением, потому что он был мусульманином. Если бы убитый мальчик был христианином, а убийца мусульманином, это назвали бы терроризмом», – написал Слайем С.

Кроме того, примерно во время нападения на шведских болельщиков Слайем С. поделился в соцсетях видео с посланием: «Ради Книги Божией приносятся в жертву души и кровь». Эти слова произносит человек в маске.

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.

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168 комментариев

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Maksmen1995
Религия самое ужасное, что есть.

Одни межусобицы, войны, интервенции, крестовые походы...
+105
-20
+85
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Иван Гульмеш
Ответ OldCityFan
У террористов нет нации
Но есть религия
+92
-17
+75
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Schiaff1no
Ответ Александр Беляков
Комментарий скрыт
Ну да, с бывшими уголовниками, которые повоевав отправились домой, псц как клево и безопасно жить
+70
-19
+51
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Кирилл Конопельченко
Никогда в жизни не слышал про террориста который говорил бы во славу Иисуса и христианства. 🤔
+76
-32
+44
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Анатолий Magicbrain
именно эти три шведских бедолаги всю неделю и бомбили Палестину, никак не иначе. Четко нашел виновных, бородач
+29
-2
+27
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FortMinor
Ответ Schiaff1no
Крестовые походы погуглите
ну да 1000 лет назад
+37
-10
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Schiaff1no
Ответ Кирилл Конопельченко
Никогда в жизни не слышал про террориста который говорил бы во славу Иисуса и христианства. 🤔
Крестовые походы погуглите
+60
-34
+26
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Этот Райола хочет денег
Дикари отмороженные. Надо быть мазохистом, чтобы таких в страну приглашать да еще и гражданство давать
+25
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kvint(ksk)
Ждём комментарии Бензема, Мазрауи, кто там еще был ? Интересно они осудят этот теракт или промолчат , как обычно ? Кстати, а отечественные любители хамас , так же Израиль во всех бедах обвинят ?
+32
-11
+21
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евГений
Ответ Ferraristo
Европа запустила к себе троянского коня, теперь будут расхлёбывать
Ждем советских любителей поплакать и посопеть о нелегкой жизни арабов, которых бедненьких просто так ущемляют евреи ; ((
+25
-7
+18
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Антон Фалафель
Ислам чисто зло.
+30
-13
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Ferraristo
Европа запустила к себе троянского коня, теперь будут расхлёбывать
+22
-9
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Гарун Алиев
Ответ Кирилл Конопельченко
Никогда в жизни не слышал про террориста который говорил бы во славу Иисуса и христианства. 🤔
Про четников,усташей и членов ИРА почитай как нибудь на досуге,много нового узнаешь
+38
-25
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OldCityFan
Ответ Иван Гульмеш
Но есть религия
Расскажи это истории, где христиане убивали миллионами индейцев включая то что кормили своих собак младенцами аборигенов, расскажи это немцам которые проводили геноцид евреев, расскажи это европейским странам которые держали пол мира в колониях
+29
-16
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Sergey Smolensky
Ответ Maksmen1995
Религия самое ужасное, что есть. Одни межусобицы, войны, интервенции, крестовые походы...
Ну как сказать, это даже не религия, это настоящее сектантство. В этом меня всегда поражал ислам, который читает как хочет и создаёт 100500 разных течений
+11
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Robert
Это только начало. Когда Израиль, начнет операцию и устроит в Газе мясорубку, такой жести станет еще больше.
+10
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Maksmen1995
Религия самое ужасное, что есть. Одни межусобицы, войны, интервенции, крестовые походы...
И все из за неких потусторонних сил, которых даже нет
+20
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Arty Novikoff
Тут куча антисемитов на сайте защищает "простых, мирных мусульман, угнетаемых израильской военщиной".
Эти убийства шведских болельщиков тоже будете оправдывать, антисемиты? Тоже евреи виноваты, да ?
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Олнг Волков
безумие
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Ice Vorya
Самое интересное, это куда смотрят правоохранители, если у них по городу свободно бегает террорист с автоматом и убивает приличных людей
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Лига Мастеров
Ответ Кирилл Конопельченко
К христианству никакого отношения никогда не имело и не будет иметь. Это католическая церковь если че.
католики по твоему верят в Бога Кришну?
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Олег Варнавский
Убил "Неверных"?... Как бы "Неверные" - это все те, кто вне твоей религии... Теоретически, можно оправдать любое убийство ради бога...
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Андрей Никитин99
Жду ура патриотов которые в очередной раз сделают анилингус исламским террористам
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Amin26
Вот про это я и говорил почему про то, что американец зарезал шестилетнего ребенка мы узнаем от этого человека? Почему преступления одних передаются по всем каналам и сайтам, а про других молчат
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Ice Vorya
Почему-то нету ни одного преступника, который бы во время теракта кричал бы на латыни Слава Иисусу
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