Депутат Бундестага Штайнигер о поддержавшем Палестину Мазрауи: «Бавария», выгоните его немедленно. Для его высылки из Германии надо использовать все возможности государства»

Депутат Бундестага призвал «Баварию» исключить Нуссаира Мазрауи из команды.

Защитник мюнхенского клуба поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

«Клуб Курта Ландауэра (экс-президент «Баварии» – Sports.ru), который нацисты называли «еврейским клубом», не может так этого оставить.

Уважаемая « », пожалуйста, выгоните его немедленно. Кроме того, для его высылки из Германии следует использовать все возможности государства», – написал Йоханнес Штайнигер.

Bild: «Мазрауи, если не дистанцируется от кровавых деяний ХАМАС, не должен играть в Бундеслиге. Сторонник террора не должен быть образцом для подражания у молодежи»

Мазрауи о поддержке Палестины: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе»

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