Депутат Бундестага Штайнигер о поддержавшем Палестину Мазрауи: «Бавария», выгоните его немедленно. Для его высылки из Германии надо использовать все возможности государства»

Теги Бавария бундеслига Германия Политика Нуссаир Мазрауи Футбол

Депутат Бундестага призвал «Баварию» исключить Нуссаира Мазрауи из команды.

Защитник мюнхенского клуба поддержал Палестину в конфликте с Израилем. 

«Клуб Курта Ландауэра (экс-президент «Баварии» – Sports.ru), который нацисты называли «еврейским клубом», не может так этого оставить.

Уважаемая «Бавария», пожалуйста, выгоните его немедленно. Кроме того, для его высылки из Германии следует использовать все возможности государства», – написал Йоханнес Штайнигер.

Bild: «Мазрауи, если не дистанцируется от кровавых деяний ХАМАС, не должен играть в Бундеслиге. Сторонник террора не должен быть образцом для подражания у молодежи»

Мазрауи о поддержке Палестины: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе»

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59 комментариев

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Margor
СВО сбросила маски с клоунов хех
+83
-35
+48
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Alex1104
Нормальная свобода слова. Он разве Хамас поддержал, если уж на то пошло?
Он поддержал палестинский народ. Он не имеет такого права?
Ну тогда ладно. Когда в следующий раз будете пенять другим на "несвободу", есть что вспомнить.
+57
-13
+44
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Юра Ковтун
Мощный залп демократии и свободы слова. Дочку Пепа ещё отмените.
+31
-3
+28
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Garikus89
Ответ Margor
СВО сбросила маски с клоунов хех
Отдельно доставляет, как соевые пытаются доказать, что это другое, потому что бежать-то уже некуда))
+32
-9
+23
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moldfan
На самом деле, сейчас это как будто не своевременно. В дни террористического акта, всех кто торжествовал, радовался и оправдывал. Было смысл запомнить и высылать. Потому-что это не поддержка Палестинского народа, а героризирования убийц и террористов. Ведь сложно назвать поддержкой, действия которое приведет к рекам крови в самой Палестине. Поддержку действия единственной целью которого было убить как можно больше евреев, пока не отловили. Таких реально не мешало бы изолировать от общества.

Сейчас по сути он не высказывается в пользу Хамас. А соопереживает Палестинцам, нет в этом какой-то фашисткой подоплеки. Это нормально поддерживать и молится за народ который оказался в ужасных условиях и ситуации. Если бы он там поддерживал лозунги Хамас или в этом сообщения пожелал всем евреям сдохнуть. Вот тогда ок, справедливое требование.

Ну и странно почему это обращено Баварии, в стране есть суды и службы занимающиеся миграциями, провапорядком. А так решил спихнуть с себя всю грязную работу на клуб. Бавария должна понимаешь ли это решать.
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Zrad Chohobliak
"В газенваген!" – добавил Штайнигер, указав почему-то при этом путь в сторону Солнца.
+16
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Макгрэди номер 1
Ответ Beriya
недалеко от наших депутатов отошел
Ваших это каких? Депутатов Кнессета?
+7
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Max9999
Задымились трубы концлагерей. Опыт не пропьешь!
+10
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Andrei
Ответ moldfan
На самом деле, сейчас это как будто не своевременно. В дни террористического акта, всех кто торжествовал, радовался и оправдывал. Было смысл запомнить и высылать. Потому-что это не поддержка Палестинского народа, а героризирования убийц и террористов. Ведь сложно назвать поддержкой, действия которое приведет к рекам крови в самой Палестине. Поддержку действия единственной целью которого было убить как можно больше евреев, пока не отловили. Таких реально не мешало бы изолировать от общества. Сейчас по сути он не высказывается в пользу Хамас. А соопереживает Палестинцам, нет в этом какой-то фашисткой подоплеки. Это нормально поддерживать и молится за народ который оказался в ужасных условиях и ситуации. Если бы он там поддерживал лозунги Хамас или в этом сообщения пожелал всем евреям сдохнуть. Вот тогда ок, справедливое требование. Ну и странно почему это обращено Баварии, в стране есть суды и службы занимающиеся миграциями, провапорядком. А так решил спихнуть с себя всю грязную работу на клуб. Бавария должна понимаешь ли это решать.
Проблема в том, что в инфо-поле ХАМАС сейчас ведет такую политику, что любой, кто поддерживает Палестину - автоматически за ХАМАС. Поэтому в Европе сейчас настоящая истерия. Вышли люди на митинги во Франции и в Германии в поддержку палестинцев, а их объявили поддерживающими террористов и начали откровенно гасить.
А политики - всегда недалекие люди. Что тут говорить....
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НеПотерплю!
Так защищает евреев, что может в нациста превратиться. Как-то так.
+13
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dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
слушал сегодня депутата Кнессета, предложил Сектор Газа вообще снести под ноль, а жителей, кто выживет, расселить, только не понятно куда, Москва не резиновая
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Nick Black
Грязный Штайнигер)))
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Макгрэди номер 1
Пришейте обратно крайнюю плоть этому негодяю!
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R-WRashid
Свобода слова и мнения, ага.
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Dexter Morgan
Вот так выглядит толерантность, свобода слова в Европе. Я не могу представить, чтобы в России, Беларуси, Казахстане кто-то такое сказал. Европа в очередной раз показывает, что там никакой толерантности, свободы и демократии нет. Это истинное зло.
+4
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Niko W
Ответ Guardsman
Бавария еврейский клуб? Вот не знал. Теперь болею против.
Болей за Шальке тогда уж по традиции
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Мишаня Кашников
Ответ bathedd
Комментарий удален модератором
это всё левые бурлят, правые только набирают силу, что очень хорошо
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Мишаня Кашников
Ответ dimitrii63
слушал сегодня депутата Кнессета, предложил Сектор Газа вообще снести под ноль, а жителей, кто выживет, расселить, только не понятно куда, Москва не резиновая
как по европейски демократичненько 🥲
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Донован хозяин НБА
Ответ Алексей Ненахов
Человек высказался в поддержку народа и мирных граждан , тут же все перевернули , насколько можно быть двуличными
Человек не высказался в поддержку народа Израиля (в котором и арабы так же живут) после террористического акта. Так что лицемерие и истинные взгляды данного персонажа ясны и в ужасной Европе ему делать нечего.
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Станислав Л
Ответ Зоновский петух
Комментарий удален модератором
президент свободной страны, так-то!
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Alex1104
Ответ ta-tosha
Причем тут свобода слова? Там есть закон, и по закону такое говорить нельзя в публичное пространство. Он еще высказался обтекаемо, но если бы призвал к чему нибудь - сел бы в тюрьму в тот же день. Лет на 5 минимум
Какое "такое"? По какому закону?
Он где-то упомянул Хамас?
+2
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rdyabin@icloud.com
Сво нужна была, чтобы все «цивилизованные» маски сбросили. Все-таки Путин гений!
+7
-6
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Tydeus
Ответ Зоновский петух
Комментарий удален модератором
При чём здесь Путин, если речь о мароканце, который считает, что палестинцы, родившившиеся в Палестине, имеют право там жить в независимом государстве, а его за это немецкий депутат призывает депортировать?
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Guardsman
Бавария еврейский клуб? Вот не знал. Теперь болею против.
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TheFrosty
Что это штайнигер себе позволяет?
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