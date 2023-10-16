Депутат Бундестага Штайнигер о поддержавшем Палестину Мазрауи: «Бавария», выгоните его немедленно. Для его высылки из Германии надо использовать все возможности государства»
Депутат Бундестага призвал «Баварию» исключить Нуссаира Мазрауи из команды.
Защитник мюнхенского клуба поддержал Палестину в конфликте с Израилем.
«Клуб Курта Ландауэра (экс-президент «Баварии» – Sports.ru), который нацисты называли «еврейским клубом», не может так этого оставить.
Уважаемая «Бавария», пожалуйста, выгоните его немедленно. Кроме того, для его высылки из Германии следует использовать все возможности государства», – написал Йоханнес Штайнигер.
Bild: «Мазрауи, если не дистанцируется от кровавых деяний ХАМАС, не должен играть в Бундеслиге. Сторонник террора не должен быть образцом для подражания у молодежи»
Мазрауи о поддержке Палестины: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе»
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Он поддержал палестинский народ. Он не имеет такого права?
Ну тогда ладно. Когда в следующий раз будете пенять другим на "несвободу", есть что вспомнить.
Сейчас по сути он не высказывается в пользу Хамас. А соопереживает Палестинцам, нет в этом какой-то фашисткой подоплеки. Это нормально поддерживать и молится за народ который оказался в ужасных условиях и ситуации. Если бы он там поддерживал лозунги Хамас или в этом сообщения пожелал всем евреям сдохнуть. Вот тогда ок, справедливое требование.
Ну и странно почему это обращено Баварии, в стране есть суды и службы занимающиеся миграциями, провапорядком. А так решил спихнуть с себя всю грязную работу на клуб. Бавария должна понимаешь ли это решать.
А политики - всегда недалекие люди. Что тут говорить....
Он где-то упомянул Хамас?