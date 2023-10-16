НХЛ. «Вашингтон» примет «Калгари», «Рейнджерс» сыграют с «Аризоной», «Чикаго» – с «Торонто», «Флорида» против «Нью-Джерси»

«Вашингтон» примет «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Рейнджерс» сыграют с «Аризоной», «Торонто» – с «Чикаго», «Нью-Джерси» будет противостоять «Флориде».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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