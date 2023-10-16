НХЛ. «Вашингтон» примет «Калгари», «Рейнджерс» сыграют с «Аризоной», «Чикаго» – с «Торонто», «Флорида» против «Нью-Джерси»

Теги результаты матчей Нью-Джерси Рейнджерс Торонто Вашингтон Флорида Детройт Коламбус Чикаго Калгари Аризона НХЛ Хоккей

«Вашингтон» примет «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Рейнджерс» сыграют с «Аризоной», «Торонто» – с «Чикаго», «Нью-Джерси» будет противостоять «Флориде».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Коламбус – Детройт
Дата проведения
17 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Флорида
Дата проведения
17 октября, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Аризона
Дата проведения
17 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Чикаго
Дата проведения
17 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Калгари
Дата проведения
17 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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22 комментария

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Товарищъ
Вашингтон Кэпиталз. Была уже одна беда ((((, теперь выигрывать пора. Капитан, капитан улыбнитесь :)!!!
+6
-2
+4
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Sanan1908
Дубль Овечкина
+7
-4
+3
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Ебздрогыч
Очень хотелось бы завтра с утра почитать пост от Духа, соскучился по нему за полгода
+9
-6
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e1ther - e1ther
let’s go Caps!!!)
+5
-4
+1
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ARoman91
Хет-трик Бедарда
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TR31HK
Мэтьюз, Ови, Бедард и Панарин сегодня играют, хороший день, посмотрим)))))))
+1
0
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Alex Rastrelli
Пожелаю победу ВК , результативной игры Ови и Кузе! ✌
+1
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Беня_Финитас
Ответ Авл Агерий
Вот-вот. У наших островитян удачный календарь на старте чемпионата.
у островитян на старте очень удачный календарь , когда они не играют . это большая удача , нет никакой возможности неудачно выступить .
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Суворов Антон
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Ответ Авл Агерий
Вот-вот. У наших островитян удачный календарь на старте чемпионата.
Аризону надо брать) Но бегут они быстро_энтузиазма у них пока ещё много..

Поэтому пусть Рейнджерс их сегодня потерзает.. А завтра мы на классе, да с хет_триком от Нельсона их разденем..)
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Авл Агерий
Ответ Суворов Антон
Хоть бы Рейнджерс вымотали сегодня Аризону по полной.. С овертаймом и булитами..)
Вот-вот. У наших островитян удачный календарь на старте чемпионата.
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Михаил Клещев
Ответ Эдуард Элверс
Аризона может обыграть Рейнджерс или шансов мало?
Шансов мало, но в отдельно взятом матче каждый может обыграть каждого.
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Кино Музыка
Не выспишься поневоле
Сегодня играет Ови
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Artur Tl
Саша,может продолжим...
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TOEWS
Ну что надеюсь, что Остон и Бэдс устроют завтра с утра голевую феерию:)
Что у нас , что у листьев оборона проходной двор:)))
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Беня_Финитас
Витёк Ванечек ! Ноль ! Ноль! Ноль ! Ноль !
Я сказал Ноль ! Ноль! Ноль ! Ноль !
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Суворов Антон
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Хоть бы Рейнджерс вымотали сегодня Аризону по полной..

С овертаймом и булитами..)
+1
-1
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Jeff Lebowski
Сантёр детокс закончил, готов к сезону.
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Mephi027
Ови, пора забивать!!!

Ждем стату от Духа с утра!
+3
-3
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shibzik
Ждем от усатого хет-трик
+2
-2
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Эдуард Элверс
Аризона может обыграть Рейнджерс или шансов мало?
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