НХЛ. «Вашингтон» примет «Калгари», «Рейнджерс» сыграют с «Аризоной», «Чикаго» – с «Торонто», «Флорида» против «Нью-Джерси»
«Вашингтон» примет «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Рейнджерс» сыграют с «Аризоной», «Торонто» – с «Чикаго», «Нью-Джерси» будет противостоять «Флориде».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «Capital One Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Поэтому пусть Рейнджерс их сегодня потерзает.. А завтра мы на классе, да с хет_триком от Нельсона их разденем..)
Сегодня играет Ови
Что у нас , что у листьев оборона проходной двор:)))
Я сказал Ноль ! Ноль! Ноль ! Ноль !
С овертаймом и булитами..)
Ждем стату от Духа с утра!