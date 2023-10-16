Пловец Элараби заявил, что ему угрожают из-за поддержки Палестины: «Моих братьев и сестер убивают там, а меня запугивают смертью лишь за мои убеждения»

Египетский пловец заявил, что ему угрожают расправой за поддержку Палестины.

15 октября египтянин Абдельрахман Элараби выиграл этап Кубка мира в Афинах на дистанции 50 метров баттерфляем. Ранее он опубликовал в соцсетях пост с поддержкой Палестины в конфликте с Израилем.

Президент Израильской ассоциации плавания Мики Халика призвал Международную федерацию плавания (World Aquatics) дать оценку словам Элараби на предмет поддержки терроризма.

«Честно говоря, не знаю, удастся ли мне отпраздновать [победу]. Эти дни стали для меня очень тяжелыми в моральном плане, мне угрожали смертью. Всю неделю я сталкивался с нападками из-за того, что поддерживаю Палестину.

Моя семья ложится спать, не зная, вломится ли кто-то в наш дом. Каждый раз, когда я не отвечаю на звонки, семье приходится гадать: «Он занят, или кто-то грозится убить его?»

Не знаю, в состоянии ли я сейчас праздновать. Моих братьев и сестер убивают в Палестине, а меня запугивают смертью лишь за мои убеждения», – цитирует Элараби Swim Swam.