Пловец Элараби заявил, что ему угрожают из-за поддержки Палестины: «Моих братьев и сестер убивают там, а меня запугивают смертью лишь за мои убеждения»

Теги плавание происшествия World Aquatics (FINA) сборная Израиля Водные виды

Египетский пловец заявил, что ему угрожают расправой за поддержку Палестины.

15 октября египтянин Абдельрахман Элараби выиграл этап Кубка мира в Афинах на дистанции 50 метров баттерфляем. Ранее он опубликовал в соцсетях пост с поддержкой Палестины в конфликте с Израилем.

Президент Израильской ассоциации плавания Мики Халика призвал Международную федерацию плавания (World Aquatics) дать оценку словам Элараби на предмет поддержки терроризма.

«Честно говоря, не знаю, удастся ли мне отпраздновать [победу]. Эти дни стали для меня очень тяжелыми в моральном плане, мне угрожали смертью. Всю неделю я сталкивался с нападками из-за того, что поддерживаю Палестину. 

Моя семья ложится спать, не зная, вломится ли кто-то в наш дом. Каждый раз, когда я не отвечаю на звонки, семье приходится гадать: «Он занят, или кто-то грозится убить его?»

Не знаю, в состоянии ли я сейчас праздновать. Моих братьев и сестер убивают в Палестине, а меня запугивают смертью лишь за мои убеждения», – цитирует Элараби Swim Swam.

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10 комментариев

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Breaking news today
А то тем кто Израиль поддержал не угрожали. Мне например чувак писал что голову отрежет и отвезёт в Палестину.
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Savarona25
В РФ, например, серьезная статья за публичную поддержку терроризма, так что надо думать прежде чем публично что-то там высказывать, чтобы потом не плакаться. Тем более что позиция родного для Элараби Египта по отношению к конфликту весьма сдержанная и уж точно не гна стороне ХАМАСа.
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Alex1104
Типичное "этодругое".
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Alex1104
Ответ Fenix4050
никакое не другое, почитайте соцсети тех кто поддержал Израиль, там угроз не меньше, а наверное и побольше. Зинченко вон Израиль поддержал, получил 500 т отписок в инсте и сотни оскорблений и угроз.
Ну и что? Кто-то из официальных лиц требовал проверить Зинченко на предмет поддержки терроризма?
Уровень ненависти в израильских соцсетях не уступает палестинскому. Это очень давняя проблема, искать в которой правых или виноватых бесперспективно. Да, в этот раз "начали" хамасовцы, но это, мягко говоря, далеко не первый раз.
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Кашшай Чакырович
Ответ Savarona25
В РФ, например, серьезная статья за публичную поддержку терроризма, так что надо думать прежде чем публично что-то там высказывать, чтобы потом не плакаться. Тем более что позиция родного для Элараби Египта по отношению к конфликту весьма сдержанная и уж точно не гна стороне ХАМАСа.
Так чем сейчас занимается Израильское правительство бомбя беззащитных стариков и детей Палестины не терроризмом ? А ну да они же богом избранные им можно убивать стариков и детей !
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