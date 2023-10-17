Овечкин провел 18-й матч без бросков в створ в регулярках НХЛ за карьеру. Всего у него 1349 игр

Теги Вашингтон Калгари Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин провел 18-й матч без бросков в створ в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не отметился бросками в створ ворот в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (3:2 Б). 

Такая игра стала для россиянина первой с ноября 2021 года. 

Всего из 1349 матчей в регулярках за карьеру у Овечкина не было бросков в створ только в 18. 

Больше всего таких игр было в сезонах-2016/17 (3, причем все – в феврале) и 2017/18 (3, из них 2 – в феврале). 

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 822 шайбами. Лидирует Уэйн Гретцки (894). 

При этом Александр является рекордсменом лиги по числу бросков в створ (6359).

1 комментарий

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Sergio19882007
Толстый активист еле ноги передвигает, какие ему броски)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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