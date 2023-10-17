Овечкин провел 18-й матч без бросков в створ в регулярках НХЛ за карьеру. Всего у него 1349 игр

Александр Овечкин провел 18-й матч без бросков в створ в регулярках НХЛ.

Капитан « » не отметился бросками в створ ворот в матче регулярного чемпионата с « » (3:2 Б).

Такая игра стала для россиянина первой с ноября 2021 года.

Всего из 1349 матчей в регулярках за карьеру у не было бросков в створ только в 18.

Больше всего таких игр было в сезонах-2016/17 (3, причем все – в феврале) и 2017/18 (3, из них 2 – в феврале).

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 822 шайбами. Лидирует Уэйн Гретцки (894).

При этом Александр является рекордсменом лиги по числу бросков в створ (6359).