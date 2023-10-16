Владимир Путин: «Важно, что спортивное взаимодействие России и Китая лишено не только политической, но и экономической конъюнктуры»

Владимир Путин оценил развитие сотрудничества России и Китая в спорте.

«Важно, что в Китае выстроена работа на хорошем профессиональном уровне в сфере спорта высоких достижений.

Не менее важно, конечно, устанавливать контакты и на более скромном уровне, на уровне физической культуры, на уровне регионов, на уровне проведения соревнований, скажем, между высшими учебными заведениями, между провинциями и субъектами Российской Федерации.

Мне кажется, надо еще и в эту сторону посмотреть. На мой взгляд, это было бы очень интересно. Собственно говоря, насколько мне известно, так и делается в рамках межрегионального сотрудничества. Коллеги тоже уделяют этому необходимое внимание. Уверен, что так и будет, уверен, что так и будет развиваться.

Важно знаете что? Что наше спортивное взаимодействие лишено всяческой не только политической, но и экономической конъюнктуры.

К сожалению, сегодняшний международный спорт все больше и больше погружается в коммерцию. У нас, в наших спортивных отношениях, ничего подобного нет и, надеюсь, никогда такого не будет», – сказал президент РФ в интервью Медиакорпорации Китая.

Путин также отметил национальные виды спорта обеих стран.

«Надеюсь, что и наше сотрудничество с китайскими друзьями в области спорта тоже будет активно развиваться. У нас очень популярно ушу. Надеюсь, и дальше популярность ушу будет расти, а мы бы хотели познакомить наших китайских друзей с нашими, как мы считаем, национальными видами спорта в области единоборств, такими, например, как борьба самбо.

Вот поеду когда, тоже с Председателем [КНР Си Цзиньпином] обязательно поговорим на эту тему, предложу ему с обеих сторон и попрошу поддержать эти инициативы молодых людей, спортсменов для расширения контактов в области спорта», – заявил Путин.