Владимир Путин: «Важно, что спортивное взаимодействие России и Китая лишено не только политической, но и экономической конъюнктуры»

Теги Владимир Путин самбо ушу Политика Си Цзиньпин Единоборства

Владимир Путин оценил развитие сотрудничества России и Китая в спорте.

«Важно, что в Китае выстроена работа на хорошем профессиональном уровне в сфере спорта высоких достижений.

Не менее важно, конечно, устанавливать контакты и на более скромном уровне, на уровне физической культуры, на уровне регионов, на уровне проведения соревнований, скажем, между высшими учебными заведениями, между провинциями и субъектами Российской Федерации.

Мне кажется, надо еще и в эту сторону посмотреть. На мой взгляд, это было бы очень интересно. Собственно говоря, насколько мне известно, так и делается в рамках межрегионального сотрудничества. Коллеги тоже уделяют этому необходимое внимание. Уверен, что так и будет, уверен, что так и будет развиваться.

Важно знаете что? Что наше спортивное взаимодействие лишено всяческой не только политической, но и экономической конъюнктуры.

К сожалению, сегодняшний международный спорт все больше и больше погружается в коммерцию. У нас, в наших спортивных отношениях, ничего подобного нет и, надеюсь, никогда такого не будет», – сказал президент РФ в интервью Медиакорпорации Китая.

Путин также отметил национальные виды спорта обеих стран.

«Надеюсь, что и наше сотрудничество с китайскими друзьями в области спорта тоже будет активно развиваться. У нас очень популярно ушу. Надеюсь, и дальше популярность ушу будет расти, а мы бы хотели познакомить наших китайских друзей с нашими, как мы считаем, национальными видами спорта в области единоборств, такими, например, как борьба самбо.

Вот поеду когда, тоже с Председателем [КНР Си Цзиньпином] обязательно поговорим на эту тему, предложу ему с обеих сторон и попрошу поддержать эти инициативы молодых людей, спортсменов для расширения контактов в области спорта», – заявил Путин.

Материалы по теме

57 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
R Kukhov
Спортивной составляющей тоже не видно
+86
-2
+84
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fona
Ушу, говорит, популярно. Много тут людей, кто знает что такое ушу? Дед себя ведет прям как обиженный всем миром мальчик, нашедший себе большого и сильного друга, упоминает его при любой возможности
+73
-10
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Веселый грибочек
Где в начале 1990-х годов был Китай и где одно евразийское государство? И где они находятся сейчас? В чью пользу сравнение? Кое-кто грезил о так называемом многополярном мире, а вот способностей и компетенции у Сусанина 21 века хватило только на то, чтобы завести страну в геополитическое болото, то есть, довести до фактического статуса вассала. Такой вот своеобразный отрицательный рост получается.
+48
-9
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Le_Mogul
Если путин насрет в рот каждому россиянину, а потом скажет, что это варенье.То они между собой будут спорить - вишневое это или малиновое.
+35
-7
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
feelnosorry
Конечно нету политической составляющей, ведь хоккейный Куньлунь это топовый клуб, который делает нашу лигу сильнее
+30
-3
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гекдениз Кардениз
Ответ Fona
Ушу, говорит, популярно. Много тут людей, кто знает что такое ушу? Дед себя ведет прям как обиженный всем миром мальчик, нашедший себе большого и сильного друга, упоминает его при любой возможности
судя по его повадкам его булили по молодости не зря же погремухи окурок ,моль ну и скорее всего кто то сильно булил и окончание его фамилии на Енко
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Трифон0в
За все заплатят российские пенсионеры, никакой коммерции
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Элдар Алымкулов
да еще вадно чтобы Китай нас ограбил по законно)
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Saveliy Ivanov
Дед опять забыл выпить таблетки.
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
Бьёт по аудитории 1 канала и РТР прям как в дротики играя, с 50 метров в 50 очков
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RS919
Опять в уши льёт 😏
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Aqf
Ответ Веселый грибочек
Где в начале 1990-х годов был Китай и где одно евразийское государство? И где они находятся сейчас? В чью пользу сравнение? Кое-кто грезил о так называемом многополярном мире, а вот способностей и компетенции у Сусанина 21 века хватило только на то, чтобы завести страну в геополитическое болото, то есть, довести до фактического статуса вассала. Такой вот своеобразный отрицательный рост получается.
Это со стороны может выглядеть очень хорошо, но Китай тот еще гадюшник. Точно уж не пример для подражания.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TwistEdNerv
Ответ Vladco
Комментарий скрыт
Так если ты чушь написал, неудивительно что и минусов авоську получил.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dafaka13
Ребята, соревнуйтесь с китайцами, но денег не дадим
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гекдениз Кардениз
Ответ R Kukhov
Спортивной составляющей тоже не видно
а как же Куньлунь Мытищинский?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил Колпиков
Да причем тут спорт. В принципе наши отношения лишены и экономической и политической конъюнктуры. Все завязано на божественной взаимосвязи наших народов))
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грозовая Тень
Ну правильно. Какая политическая или экономическая конъюнктура может быть между хозяином и вассалом?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Титюля
Что говорить когда нечего говорит.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
Поэтому в лигу был принят флагман мирового хоккея, 4-й год играющий домашние матчи в России.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
А как проводить соревнования между провинциями Китая и суб’ектами РФ, если не задействовать коммерческую составляющую? Организация любого соревнования стоит денег.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
Надууулиии!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-6 AlexanderX
А так же Сибири и Дальнего Востока....

Но дело даже не в этом, дело в том что знаете вы, или нет.Если не знаете - я вам скажу. Хочу вам сказать что врятли вы об этом знаете...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilya1809
Ответ Vladco
Комментарий скрыт
Так для этого должны быть написаны законы, а еще они должны действовать, а еще что бы они действовалои обязательно надо что бы судебная система была независима, потмоу что если она зависима, то не важно что написанов законе будет так как пожелал человек которому пренадлежит судебная система. В Китае для иностранных комапний были сделаны законы, как и ранее в Корее, и они стали привлекательня для инвестиции, более того инвесторы всегда могли оспорить решения. А тут законов нет, налогов миллион, судебная система вообще кпк хочет так и делает, а ты говоришь иди в одно рыло измени.Ага фантазируй дальше, а Китай увы уже обогнал нас, хотя в 2008 в это трудно было поверить, и еще обгонит, а мы(вернее госудраство) теперь через каждое слово молимся на Китай
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Power
И смысла
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
александр модов
Конечно))) Только спорт, никакой экономики и политики)_) Сказки про спортивную составляющую от ....))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий