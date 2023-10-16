Начо сможет сыграть с «Барселоной» – дисквалификация защитника «Реала» сокращена до 2 матчей

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига дисквалификации Начо Фернандес Класико Футбол

Защитник «Реала» Начо Фернандес сможет принять участие в класико.

Напомним, испанец получил прямую красную карточку на 93-й минуте за грубый подкат против игрока «Жироны» Кристиана Порту. Начо был дисквалифицирован на 3 игры Ла Лиги

«Реал» обжаловал это решение, и апелляционный комитет удовлетворил ходатайство мадридского клуба. Срок отстранения защитника был сокращен до 2 игр. Начо уже пропустил один из этих матчей – против «Осасуны» (4:0). 

Таким образом, Фернандес не примет участия в игре «Реала» против «Севильи», но сможет сыграть с «Барселоной» 28 октября.

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75 комментариев

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Милдронат Бромантанов
Но работает с судьями одна Барселона, не перепутайте. )
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RUSLAN USMANKULYYEW
Без комментариев
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b_arfa
С какой стати вообще сократили?) Если бы Начо играл бы за Жирону, там бы еще и накинули пару матчей, классика
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Бронислав Каминский
Лева получает 3 матча дисквы за то,что пальчиками покривлялся перед судьей,а Начо 2 матча за подкат)))Ручное судейство Барсы,смотри не перепутай
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Phantom1289
И этот клуб еще чет на Барсу гонит. Какое же позорище.
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Phantom1289
Ответ Spiker1606
А в чём позор? Если юристы по регламенту смогли обжаловать. Всё чётко. Значит у Реала юристы сильные.
Да, да конечно. Именно юристы.
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Кабинет решает😁 а вы дальше кричите что Барса судьей покупала😂
+35
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D3SP7C1TO
В принципе, довольно логичное решение, всё-таки Начо не чесал нос, когда уходил с поля 😀
+24
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MaximMaliutin
Кто-то удивлен?)
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Родя Раскольников
Грубейший, опасный для здоровья подкат 2 матча, Левандовски почесал нос в стороне от судьи - 3 матча. Не путаем.
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Jimkerry
Ха ха ха, еще говорят об Негрейры
+19
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Алексей Дустов
А кто то разве сомневался что будет по другому?))
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Zimmerman
Перес все купил?)
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SaH4r.
дядя Перес опять зарешал))
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Tristan...
Ахаха 😂😂 админресурс как он есть
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GuruFutbola
Очередной позор мерзкого кабинета
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SaH4r.
за то что Лёва почесал нос 3 матча дисквы, а за чудовищный подкат всего 2))
+10
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MaximMaliutin
Кто-то удивлен?)
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Вячеслав Авакян
позорище
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Врем Енно
всё дело рук Негрейры 😂😆
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ariuntrius
Давайте сделаем вид что это неожиданно
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Phantom1289
Ответ Spiker1606
📁 | Сальдо удалений «Мадрида» и «Барселоны» в Ла Лиге в этом веке: • «Мадрид» (-1): 113 удалений своих игроков, 112 удалений у соперников. • «Барселона» (+60): 97 удалений у своих игроков, 157 удалений у соперников. И кто после этого кабинет? 😂😂😂
Мда, я просто поражаюсь. Типичный представитель глорья. Как эта статистика что то доказывает? То есть 113 удалений у Мадрида все липовые чтоль? Они не фолили?
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gPk
Лига Переса в деле)
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BurBon
Типичный маргарин, давно уже такое не удивляет. А после прошлого сезона, где у Переса подгорело, кабинеты заработали на полную. - 4 очка уже у Барсы, ну а всякие отмены дисквы, это так мелочи.
+3
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MK
У Реала льготы )
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