Начо сможет сыграть с «Барселоной» – дисквалификация защитника «Реала» сокращена до 2 матчей

Защитник «Реала» Начо Фернандес сможет принять участие в класико.

Напомним, испанец получил прямую красную карточку на 93-й минуте за грубый подкат против игрока «Жироны» Кристиана Порту. Начо был дисквалифицирован на 3 игры .

« » обжаловал это решение, и апелляционный комитет удовлетворил ходатайство мадридского клуба. Срок отстранения защитника был сокращен до 2 игр. Начо уже пропустил один из этих матчей – против «Осасуны» (4:0).

Таким образом, не примет участия в игре «Реала» против «Севильи», но сможет сыграть с «Барселоной» 28 октября.

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