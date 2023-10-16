Начо сможет сыграть с «Барселоной» – дисквалификация защитника «Реала» сокращена до 2 матчей
Защитник «Реала» Начо Фернандес сможет принять участие в класико.
Напомним, испанец получил прямую красную карточку на 93-й минуте за грубый подкат против игрока «Жироны» Кристиана Порту. Начо был дисквалифицирован на 3 игры Ла Лиги.
«Реал» обжаловал это решение, и апелляционный комитет удовлетворил ходатайство мадридского клуба. Срок отстранения защитника был сокращен до 2 игр. Начо уже пропустил один из этих матчей – против «Осасуны» (4:0).
Таким образом, Фернандес не примет участия в игре «Реала» против «Севильи», но сможет сыграть с «Барселоной» 28 октября.
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