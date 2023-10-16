Касаткина о теннисе: «Я просто уже не могу, я #########. С точки зрения жизненной логистики хуже спорта в мире нет»

Теги WTA China Open Дарья Касаткина брань Теннис

Дарья Касаткина пожаловалась на организацию «тысячника» в Пекине.

Ей не понравилось, что турниры в Токио и Пекине наложились друг на друга по датам.

«Приехали на «Мастерс», #####, встречают только из одного аэропорта. Из другого не встречают. То есть я вчера вечером сыграла в Токио. В тот же день вылететь вечером невозможно, только на следующий день в 10 утра. А прилететь мне нужно пораньше, чтобы я успела потренироваться, потому что, возможно, завтра [в воскресенье] мне уже играть. И чтобы это сделать, нужно вылетать тем рейсом, который прилетает в другой аэропорт, из которого не встречают.

Я просто ######### [устала], честное слово. Сама игра в теннис – это самое простое, что мы, #####, делаем. Все остальное – это просто, #####, полный трэш. Я уже не могу ездить, не могу паковать вещи... Эти самолеты, переезды, где ты не можешь коммуницировать с людьми из разных стран. #####, постоянно менять кровати, собирать и разбирать сумки каждую, #####, неделю. Я просто уже не могу, я #########.

Мой организм уже просто шлет меня ## ### – у меня третий раз за полтора месяца болит горло, и вообще, #####, состояние такое непонятное. С точки зрения жизненной логистики хуже спорта в мире нет. Просто, #####, полная #####», – сказала Касаткина во влоге на канале Zabiiako & Kasatkina.

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7 комментариев

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shickana
Так и есть. Да вот только жизнь так устроена, что многие с радостью согласились бы жить такой жизнью, нежели работать на швейной фабрике или стоять на улице в торговых рядах. У всех свои проблемы)
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+10
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artem klishin
спасибо за интересные ребусы
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Генадий Адамов
ты сама его выбрала, или кто заставил? И это вопит игрок первой двадцатки, чего тогда тем кто не в сотне даже, в принципе можно поменять место работы, например маляром, может понравится и этот грёбаный "мало оплачиваемый" теннис бросить к чертовой матери😇
+5
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Hardy
😅
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shickana
Думаю, тут накладывается и то, что Дарья, как минимум, себе до конца жизни заработала и теперь мозг сверлит подлая мысль: а зачем мне все это надо, я же с голоду не умру и на дальнейшую безбедную жизнь мне хватит.
Не все одержимы как Надаль или Джокович, да и многие другие. Ментальность, дело такое - против нее не попрешь)
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Dullee Blogondy
прежние заработки ушли, мало выигрывает, оттуда и ноги растут у этих воплей теперь. Мартинеса оплачивать больше не смогла, взяла чипполинку какого-то без опыта, без ничего, за фаст-фуд и напиток физрук луковичный отрабатывает. братик тоже подешевле вышел чем профи физио из-за бугра, на иждивенье сидит у неё уже сколько времени. нужны перемены в команде и срочно. кстати, эта пассия забияка вообще как-то болеет за неё, колышет вообще что происходит? сидит вечно как каменный истукан, чисто для галочки отмечается на матчах. хоть раз бы поддержала, оторвала попу от сиденья.
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sashati
Ответ shickana
Так и есть. Да вот только жизнь так устроена, что многие с радостью согласились бы жить такой жизнью, нежели работать на швейной фабрике или стоять на улице в торговых рядах. У всех свои проблемы)
В забое на шахте хорошо - природа и тишина..
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