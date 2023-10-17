Кузнецов против «Калгари»: победный буллит с замедлением, 2-й матч без очков, 4 минуты штрафа и 39% на точке за 19:32

Евгений Кузнецов забил победный буллит в матче с «Калгари».

Удачная попытка россиянина стала единственной в послематчевой серии между « » и «Флэймс» (3:2 Б).

исполнил буллит в традиционном для себя стиле – подъезжая к воротам в замедленном темпе.

В игре Кузнецов сегодня очков не набрал, как и в первом матче сезона.

Нападающий (19:39, 2:42 – в большинстве, 2:33 – в меньшинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, допустил 1 потерю и получил 2 малых штрафа.

На точке вбрасывания выиграл 7 попыток из 18 (38,9%).