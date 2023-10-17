Кузнецов против «Калгари»: победный буллит с замедлением, 2-й матч без очков, 4 минуты штрафа и 39% на точке за 19:32

Теги Вашингтон Калгари НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов забил победный буллит в матче с «Калгари».

Удачная попытка россиянина стала единственной в послематчевой серии между «Вашингтоном» и «Флэймс» (3:2 Б). 

Евгений исполнил буллит в традиционном для себя стиле – подъезжая к воротам в замедленном темпе. 

В игре Кузнецов сегодня очков не набрал, как и в первом матче сезона. 

Нападающий (19:39, 2:42 – в большинстве, 2:33 – в меньшинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, допустил 1 потерю и получил 2 малых штрафа. 

На точке вбрасывания выиграл 7 попыток из 18 (38,9%). 

2 комментария

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Привет от старых штеблет
булиты у него на самом деле фирменные,стильные
+2
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+2
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