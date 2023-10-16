Салах сделал пожертвование в пользу жителей Газы. Об этом сообщил глава египетского Красного Полумесяца: «Это не первый и не единственный вклад Мохамеда в оказание помощи»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Египта по футболу Сборная Палестины по футболу Мохамед Салах агенты деньги Благотворительность Футбол

Мохамед Салах финансово поддержал палестинцев.

О том, что вингер «Ливерпуля» перечислил деньги египетскому Красному Полумесяцу, сообщил руководитель оказывающей гуманитарную помощь организации.

«Через его агента Рами Аббаса в воскресенье мы получили пожертвование для покрытия основных нужд и потребностей жителей Газы, будь то медицинские или продовольственные, на основании оценки и запросов палестинского Красного Полумесяца.

Решение не разглашать сумму пожертвования было принято в соответствии с пожеланиями Салаха», – сказал Рами Аль-Назир.

В эфире ТВ-шоу Al-Hekaya он также отметил, что игрок «Ливерпуля» не впервые помогает палестинцам.

«Мохамед Салах уже делал пожертвования для оказания помощи жителям Газы. Для Мохамеда Салаха нет ничего странного в том, чтобы оказывать такую помощь. К нам обратились через его бизнес-менеджера, и он сообщил нам о таком желании.

Это не первый и не единственный вклад Салаха в оказание гуманитарной помощи. У него есть опыт благотворительной деятельности, и мы привыкли к этому со стороны столь известной фигуры», – сказал Аль-Назир.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

57 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vladimir.kostrichko
Самое странное то,что Египет отказался пускать к себе беженцев..В случае войны поддерживают,но тут видите ли не хотят принимать к себе этих людей...Странновато.
+37
-4
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Коразон До
а как дать деньги палестинцам, чтобы они сквозь хамас в патроны не превратились? реально интересно.
+38
-10
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roja
Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
да причины понятны - зачем им эта необразованная нищета?
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Ответ Коразон До
а как дать деньги палестинцам, чтобы они сквозь хамас в патроны не превратились? реально интересно.
через волонтеров. Но им же не деньги нужны, а реальные вещи. Думаешь там магазины все ок работают?) гуманитарку просто привезут
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Great ManUtd
Ответ vladimir.kostrichko
Самое странное то,что Египет отказался пускать к себе беженцев..В случае войны поддерживают,но тут видите ли не хотят принимать к себе этих людей...Странновато.
Египет только-только от своих исламистов избавился, зачем им пускать сомнительных личностей склонных к фанатизму?! К тому же, на Синайском полуострове до сих пор есть банды исламских фанатиков.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стюардесс по имени Жанн
красавец
+20
-14
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Donbass
ХАМАС спонсирует?
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ramses #2
Ответ Коразон До
а как дать деньги палестинцам, чтобы они сквозь хамас в патроны не превратились? реально интересно.
В Газе - никак. Хамас там давно неотделим от этого квазигосударства. Это никакая то партия немногих. Это базовая идеология большинства - которой учат с "детского сада".
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Ответ Коразон До
а как дать деньги палестинцам, чтобы они сквозь хамас в патроны не превратились? реально интересно.
Не в каменном веке живем. Он не наличку же завозит.Вполне мог помочь, оплатив счета на медикаменты, продукты,гуманитарку итд.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
Ответ Коразон До
а как дать деньги палестинцам, чтобы они сквозь хамас в патроны не превратились? реально интересно.
в международные организации дают, те покупают что нужно, транспортируют, хотя там десятки врачей разбомбили,ооновских,может там и нет уже международных организаций
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Damien King
А он не спросил, почему Египет отказался пускать к себе беженцев?
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ice Vorya
Ответ vladimir.kostrichko
Самое странное то,что Египет отказался пускать к себе беженцев..В случае войны поддерживают,но тут видите ли не хотят принимать к себе этих людей...Странновато.
Египет всегда был против приема беженцев и жителей Газы. Так то у них там огромная милитаризованная зона вокруг кпп и стена, правда почему-то все замечают точно такую же стену в Израиле, а на египетскую кладут. А когда Израиль предлагал Египту взять Газу к себе, то те отказались
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rodrigo Brain
Ответ Unwar25
Комментарий скрыт
Это как минимум не правда. Египет и раньше не пускал людей оттуда. Взрывал ходы, установил бетонные стены. Делал все чтобы ребята оттуда не попали к ним на территорию. Да и судя по заявлением самого Египта - они готовы открывать ворота на очень короткое время - и пропускать самый мизер.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ice Vorya
Ответ #SharkTeam
через волонтеров. Но им же не деньги нужны, а реальные вещи. Думаешь там магазины все ок работают?) гуманитарку просто привезут
Боюсь, что или не довезут, или довезут в туннели под городом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
|Muted Horn
Ответ Мистер Громов
Шутки шутками, но в Секторе Газа плотность населения в 5000 человек на кв.км и там не то, что для полей или производства места нет, там людей хоронить тупо негде. И, если бы не помощь извне, то они просто вымерли бы и всё, поэтому правильно всё Салах делает.
У них количество рождённых детей на одну женщину - 3,5. В России, к примеру, 1,6. Вопрос, зачем такими темпами плодиться, если изначально понятно, что жить практически негде, проблемы с едой, водой, медикаментами, и постоянная угроза войны?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Unwar25
Ответ Damien King
А он не спросил, почему Египет отказался пускать к себе беженцев?
МИД Египта: «Израиль блокирует открытие пограничного перехода "Рафах".

И сегодня ударил по нему ракетой.
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Ответ |Muted Horn
У них количество рождённых детей на одну женщину - 3,5. В России, к примеру, 1,6. Вопрос, зачем такими темпами плодиться, если изначально понятно, что жить практически негде, проблемы с едой, водой, медикаментами, и постоянная угроза войны?
Чтобы выжить. Помощники растут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ramses #2
Все знают куда выложена дорога благими намерениями.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мистер Громов
Шутки шутками, но в Секторе Газа плотность населения в 5000 человек на кв.км и там не то, что для полей или производства места нет, там людей хоронить тупо негде. И, если бы не помощь извне, то они просто вымерли бы и всё, поэтому правильно всё Салах делает.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Unwar25
Ответ Ice Vorya
Ты видимо упорно не хочешь или просто не умеешь замечать факты, которым больше недели Египет уже долгие годы принимает людей через данное кпп очень настороженно. Но виноват конечно Израиль
Ракетный удар по КПП произвел тоже Египет? Или Хамас?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ vladimir.kostrichko
Самое странное то,что Египет отказался пускать к себе беженцев..В случае войны поддерживают,но тут видите ли не хотят принимать к себе этих людей...Странновато.
Возможно опасаются, что "мырные" жители сразу по прибытии начнут мочить туристов, как на том фестивале.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Laposter
Ответ Коразон До
а как дать деньги палестинцам, чтобы они сквозь хамас в патроны не превратились? реально интересно.
Закупить медикаменты и тд для нужно людей. Хотя Хамас и через это может найти способ заработать. Как было когда-то в Магадише
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Great Ksan
Ответ paperboy
Суть в том, помог ли он перед этим израильским жертвам. Если нет, то все с ним понятно.
Евреям есть кому кому помочь,Салах араб,помогает своим,там уже больше 2000 жертв среди гражданских.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мистер Громов
Ответ Женя Дерунов
Наш город располагается на 15 квадратных километрах, и плотность населения составляет 11 173 человека на 1 квадратный километр. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Солигорск входит в топ-15 городов Европы с самой большой плотностью населения. Говорите 5000?
Пришлось прослушать востоковедов разного толка и сходились они в 5000 человек.
Наверное, в вашем городе есть высотные здания? В Газа их немного, судя по кадрам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dayti
Ответ vladimir.kostrichko
Самое странное то,что Египет отказался пускать к себе беженцев..В случае войны поддерживают,но тут видите ли не хотят принимать к себе этих людей...Странновато.
ахахаха, странно. Ты совсем не сообращающий, видимо 🤷‍♂️ Йордания пару десяток лет назад пустила к себе палестинцев и после этого они вообще никому не нужны, так как просто не нужны никому. Необразоваванные, дикие, хотят только пожертвований, так как не привыкли работать и так в третьем поколении. Не знал, да? теперь знай
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий