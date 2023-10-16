Салах сделал пожертвование в пользу жителей Газы. Об этом сообщил глава египетского Красного Полумесяца: «Это не первый и не единственный вклад Мохамеда в оказание помощи»
Мохамед Салах финансово поддержал палестинцев.
О том, что вингер «Ливерпуля» перечислил деньги египетскому Красному Полумесяцу, сообщил руководитель оказывающей гуманитарную помощь организации.
«Через его агента Рами Аббаса в воскресенье мы получили пожертвование для покрытия основных нужд и потребностей жителей Газы, будь то медицинские или продовольственные, на основании оценки и запросов палестинского Красного Полумесяца.
Решение не разглашать сумму пожертвования было принято в соответствии с пожеланиями Салаха», – сказал Рами Аль-Назир.
В эфире ТВ-шоу Al-Hekaya он также отметил, что игрок «Ливерпуля» не впервые помогает палестинцам.
«Мохамед Салах уже делал пожертвования для оказания помощи жителям Газы. Для Мохамеда Салаха нет ничего странного в том, чтобы оказывать такую помощь. К нам обратились через его бизнес-менеджера, и он сообщил нам о таком желании.
Это не первый и не единственный вклад Салаха в оказание гуманитарной помощи. У него есть опыт благотворительной деятельности, и мы привыкли к этому со стороны столь известной фигуры», – сказал Аль-Назир.
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И сегодня ударил по нему ракетой.
Наверное, в вашем городе есть высотные здания? В Газа их немного, судя по кадрам.