«Амур» оштрафовал Хохлачева на 6,5 млн рублей. Штраф могут отменить за хорошую игру в выездной серии (112)

Форвард «Амура» Александр Хохлачев оштрафован на месячную зарплату.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал 112, штраф составит примерно 6,5 млн рублей.

Ранее появилась информация, что форвард « » запрыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в . «Амур» сообщил, что оштрафовал игрока за неподобающее поведение.

«Штраф может быть отменен, если игрок хорошо проявит себя в ближайшей выездной серии, которую дальневосточники начинают уже завтра в Челябинске, с «Трактором». До этого Хохлачев не забивал 11 матчей подряд», – говорится в сообщении телеграм-канала.

На счету игрока 9 (3+6) очков в 16 играх сезона.