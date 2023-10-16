«Амур» оштрафовал Хохлачева на 6,5 млн рублей. Штраф могут отменить за хорошую игру в выездной серии (112)
Форвард «Амура» Александр Хохлачев оштрафован на месячную зарплату.
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал 112, штраф составит примерно 6,5 млн рублей.
Ранее появилась информация, что форвард «Амура» Александр Хохлачев запрыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в КХЛ. «Амур» сообщил, что оштрафовал игрока за неподобающее поведение.
«Штраф может быть отменен, если игрок хорошо проявит себя в ближайшей выездной серии, которую дальневосточники начинают уже завтра в Челябинске, с «Трактором». До этого Хохлачев не забивал 11 матчей подряд», – говорится в сообщении телеграм-канала.
На счету игрока 9 (3+6) очков в 16 играх сезона.
Подстраховались, чтобы уж наверняка не платить.