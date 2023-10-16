«Амур» оштрафовал Хохлачева на 6,5 млн рублей. Штраф могут отменить за хорошую игру в выездной серии (112)

Теги Амур происшествия КХЛ Александр Хохлачев Чемпионат.com деньги Хоккей

Форвард «Амура» Александр Хохлачев оштрафован на месячную зарплату.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал 112, штраф составит примерно 6,5 млн рублей. 

Ранее появилась информация, что форвард «Амура» Александр Хохлачев запрыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в КХЛ. «Амур» сообщил, что оштрафовал игрока за неподобающее поведение.

«Штраф может быть отменен, если игрок хорошо проявит себя в ближайшей выездной серии, которую дальневосточники начинают уже завтра в Челябинске, с «Трактором». До этого Хохлачев не забивал 11 матчей подряд», – говорится в сообщении телеграм-канала.

На счету игрока 9 (3+6) очков в 16 играх сезона.

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5 комментариев

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ОттоДракула
"Штраф могут отменить за хорошую игру".

Подстраховались, чтобы уж наверняка не платить.
+14
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+14
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artem klishin
по-моему, это очень смешно
+13
0
+13
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Гуня
6,5 лямов! Разбаловали баблом, простому смертному 25 лет надо пахать за эти деньги.
0
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Сергей Орлов
Цирк.
0
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0
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