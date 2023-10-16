Оргкомитет Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе гарантировал въезд в США спортсменам всех стран

Теги Лос-Анджелес-2028 Кейси Вассерман Легкая атлетика

Спортсменам всех стран будет гарантирован въезд в США для участия в Олимпиаде-2028.

Об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи заявил глава оргкомитета Игр Кейси Вассерман.

«Мы тесно сотрудничаем с властями США. Первая трудность, с которой мы столкнулись после получения Игр, была связана с участием иранской команды в турнире в Лас-Вегасе. И ей это удалось – они приехали.

И мы гордимся возможностью нашей страны предоставить въезд каждому спортсмену на Земле. Так и будет, и я даже могу заверить вас в том, что это же касается каждой лошади, которая отберется для участия в соревнованиях. Знаю, что прежде с этим были проблемы», – сказал Вассерман.

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5 комментариев

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VictorVallecano
Ответ Antivirt
Хохма!
Хохма - это приглашать на официальные переговоры группировку, которая в стране считается террористической.
+2
0
+2
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VDX00
Всех, кто доедет до границы, пустим. А вот визы, которые проверяют на посадке в стране вылета, этого не обещали))

Хотя пловцам и бегунам проще, те могут своим ходом через южный рубеж)
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