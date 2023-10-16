Оргкомитет Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе гарантировал въезд в США спортсменам всех стран

Спортсменам всех стран будет гарантирован въезд в США для участия в Олимпиаде-2028.

Об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи заявил глава оргкомитета Игр Кейси Вассерман.

«Мы тесно сотрудничаем с властями США. Первая трудность, с которой мы столкнулись после получения Игр, была связана с участием иранской команды в турнире в Лас-Вегасе. И ей это удалось – они приехали.

И мы гордимся возможностью нашей страны предоставить въезд каждому спортсмену на Земле. Так и будет, и я даже могу заверить вас в том, что это же касается каждой лошади, которая отберется для участия в соревнованиях. Знаю, что прежде с этим были проблемы», – сказал Вассерман.