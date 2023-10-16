МОК утвердил включение в программу Олимпиады-2028 флаг-футбола, крикета, лакросса, сквоша и бейсбола

Пять новых видов спорта включены в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

Сегодня на 141-й сессии Международного олимпийского комитета ( ) в индийском Мумбаи утвердили включение в программу Игр флаг-футбола (версия американского футбола с ограниченными контактами), сквоша, лакросса, бейсбола/софтбола и крикета.

Летние Олимпийские игры-2028 пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе.

Бейсбол, лакросс, сквош, крикет и флаг-футбол – в программе Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. А чем они интересны?