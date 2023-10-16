МОК утвердил включение в программу Олимпиады-2028 флаг-футбола, крикета, лакросса, сквоша и бейсбола

Теги МОК крикет софтбол лакросс Лос-Анджелес-2028 сквош флаг-футбол Бейсбол

Пять новых видов спорта включены в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

Сегодня на 141-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в индийском Мумбаи утвердили включение в программу Игр флаг-футбола (версия американского футбола с ограниченными контактами), сквоша, лакросса, бейсбола/софтбола и крикета.

Летние Олимпийские игры-2028 пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе.

Бейсбол, лакросс, сквош, крикет и флаг-футбол – в программе Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. А чем они интересны?

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26 комментариев

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Ебздрогыч
Без квидича считаю список неполным
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Aleksey Yashin
Я правильно понимаю, т.к ОИ будут в Лос-Анджелесе, поэтому включили интересные в основном американцам флаг-футбол, лакросс, бейсбол/софтбол?
А т.к. сессия МОК проходила в Мумбаи, то закинули и крикет?
+15
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GLW
Ответ Aleksey Yashin
Я правильно понимаю, т.к ОИ будут в Лос-Анджелесе, поэтому включили интересные в основном американцам флаг-футбол, лакросс, бейсбол/софтбол? А т.к. сессия МОК проходила в Мумбаи, то закинули и крикет?
нет, организ. комитет ои, предлагает новые виды спорта для своей ои, в японии было тоже самое, их включают только на эти ои
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трович
Нет танкового биатлона? Ну и нафиг тогда такие Игры?
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GLW
вы хоть бы написали, что это только на одни ОИ в японии было тоже самое, а то тут в комментах будут писать , что это заговор сша, во франции вообще брейк-данс будет
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Андрей Давыдов
Ответ Aleksey Yashin
Я правильно понимаю, т.к ОИ будут в Лос-Анджелесе, поэтому включили интересные в основном американцам флаг-футбол, лакросс, бейсбол/софтбол? А т.к. сессия МОК проходила в Мумбаи, то закинули и крикет?
Да, но и крикет в Америке сейчас развивают… запустили лигу… кубок мира принимают
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Алексей Агеев
Ответ Aleksey Yashin
Я правильно понимаю, т.к ОИ будут в Лос-Анджелесе, поэтому включили интересные в основном американцам флаг-футбол, лакросс, бейсбол/софтбол? А т.к. сессия МОК проходила в Мумбаи, то закинули и крикет?
Да, это стандартная практика для МОК. Например, на прошлых летних играх в Токио в программу помимо прочего включали популярные в Японии виды спорта: карате, бейсбол, софтбол. Япония в итоге в этих видах и забрала золото. Но такие виды включаются только на одну олимпиаду.
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Виктор Никитин
Ответ Alex1104
Не хочу гуглить, но флаг-футбол - это как? Где, собственно говоря, флаг должен находиться? В каком месте?
флаг футбол это как американский футбол, просто менее агрессивный и жёсткий, вместо того чтобы тэклить игроков там надо просто выдернуть флаг, который заправлен у игроков в шорты или повязан вокруг пояса
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Max9999
Прятки -самый распространённый вид спорта и никак не войдет в Олимпиаду:(
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Orange carrot
Ответ Мишаня Кашников
это чисто для американцев дисциплины добавили? 🙄
Так смотрят ои все меньше, надо зрителей привлекать
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ytrewq
интересно, MLB будет сезон прерывать ради олимпиады? Или как там устроено?
Я про то, что будут ли бейсболисты из MLB в Играх участвовать?
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Честный контроль
Какое то ##### протащили на Олимпиаду
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Вегетарианец_
Еще бы включили поедание хот-догов/гамбургеров на скорость, довольно популярная в Штатах забава.)
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Санитар-волк
Скоро придётся что-то исключать, нельзя раздувать ОИ до бесконечности.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Max9999
Прятки -самый распространённый вид спорта и никак не войдет в Олимпиаду:(
Прятками и поиском другие структуры занимаются.
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