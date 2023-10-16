После ошибки Джикии Кения повела в матче с Россией – 2:1. Защитник «Спартака» головой выбил мяч на Чоку
Георгий Джикия совершил результативную ошибку в игре с Кенией.
Защитник «Спартака» и сборной России у своей штрафной головой пытался выбить мяч, но получилась срезка, которой воспользовался нападающий Масуд Чока.
Это второе неудачное действие россиян, приведшее к голу африканской команды. Ранее Кения забила после ошибки Дмитрия Баринова.
Россия уступает в товарищеском матче со счетом 1:2. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мостовой о Кении: «Никто не знал о существовании футбола там, страна ассоциируется с бегунами у меня. Многие без бутс играют. Россия должна выиграть минимум 3:0»
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Робко прячет
Пузо жирное
Под лавку.
Недоволен
Пухлый Жора
Тем, что вновь
Попал в заявку.