После ошибки Джикии Кения повела в матче с Россией – 2:1. Защитник «Спартака» головой выбил мяч на Чоку

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кении Георгий Джикия Масуд Чока Футбол

Георгий Джикия совершил результативную ошибку в игре с Кенией.

Защитник «Спартака» и сборной России у своей штрафной головой пытался выбить мяч, но получилась срезка, которой воспользовался нападающий Масуд Чока.

Это второе неудачное действие россиян, приведшее к голу африканской команды. Ранее Кения забила после ошибки Дмитрия Баринова.

Россия уступает в товарищеском матче со счетом 1:2. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Мостовой о Кении: «Никто не знал о существовании футбола там, страна ассоциируется с бегунами у меня. Многие без бутс играют. Россия должна выиграть минимум 3:0»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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81 комментарий

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Nils Michael
Всем понятно почему Джикия на лавке у Абаскаля?
+99
-2
+97
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Gleb
Давайте расклады считать, ничья нам оставляет шансы?
+53
-2
+51
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bevooch
Пухлый Жора
Робко прячет
Пузо жирное
Под лавку.
Недоволен
Пухлый Жора
Тем, что вновь
Попал в заявку.
+57
-8
+49
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bevooch
Ответ Nils Michael
Всем понятно почему Джикия на лавке у Абаскаля?
Ждём интересного интервью агента, что Жора косячит в сборной из-за Абаскаля.
+43
-1
+42
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ParvizLNDRreal
Виноваты безумные пасы Дуарте поперек поля.
+37
-1
+36
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MikGera
Смотрю и такое ощущение что какая то дворовая команда играет против 109-й сборной в рейтинге а не сборная России.
+32
-2
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Михо
Именно так выглядит угол головы😃
+22
-1
+21
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Dark.Babysitter
Непонятно почему Джикия вообще до сих пор играет на таком уровне, а не в медиалиге
+19
-1
+18
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Гриша
Мостовой поставил телефон на зарядку))
+19
-1
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igls54
Жоре не до футбола, ему Абаскаля надо свергать
+18
-1
+17
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ОттоДракула
За какие заслуги этот лавочник в сборную вызывается?
+13
0
+13
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ariuntrius
Ответ MikGera
Смотрю и такое ощущение что какая то дворовая команда играет против 109-й сборной в рейтинге а не сборная России.
Ну у дворовых команд и нашей сборной много общего
+14
-2
+12
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Born is the King
Эстонскому остряку надо идти в блогеры или возвращаться на ТВ. Чтобы тренировать нужно уметь не только острить
+14
-2
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Кочевник56
с таким пузом о каком футболе можно думать, быстрей бы в хинкальную...
+10
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DenisO
Голевую выдал💪🏽
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Инженер Управляющий
Ответ bevooch
Ждём интересного интервью агента, что Жора косячит в сборной из-за Абаскаля.
из-за Дуарте))
+8
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Строган Колянов
Ответ Gleb
Давайте расклады считать, ничья нам оставляет шансы?
если только в пути регионов
+8
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vaniaEee
Ответ Gleb
Давайте расклады считать, ничья нам оставляет шансы?
Даже можем позволить выпустить резерв и спокойно готовиться к решающим стадиям
+7
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johnnyplank
Думаю все вопросы отпали по месту Хинкалыча на скамейке.
+6
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Рашпель793
Спартаковский Магуайер не подвёл и устроил очередное цирковое представление 👍
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Рябчиков Матвей
Джигвайр в деле
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MikGera
«Сборная Кении никогда не играла на чемпионатах мира» теперь наша колхозная сборная никогда не будет играть там и не потому что у нас бан, он рано или поздно закончится, а потому что наш уровень рухнул в бездну.
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Анюточка Колыханова
Новый контракт ему
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lus
Кто их одел в adidas, им ивановский текстиль III сорта за глаза будет.
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Заборостроитель
Просто на не тот угол головы мяч попал
+4
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