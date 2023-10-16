После ошибки Джикии Кения повела в матче с Россией – 2:1. Защитник «Спартака» головой выбил мяч на Чоку

Георгий Джикия совершил результативную ошибку в игре с Кенией.

Защитник « » и сборной России у своей штрафной головой пытался выбить мяч, но получилась срезка, которой воспользовался нападающий Масуд Чока.

Это второе неудачное действие россиян, приведшее к голу африканской команды. Ранее Кения забила после ошибки Дмитрия Баринова.

Россия уступает в товарищеском матче со счетом 1:2. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Мостовой о Кении: «Никто не знал о существовании футбола там, страна ассоциируется с бегунами у меня. Многие без бутс играют. Россия должна выиграть минимум 3:0»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию