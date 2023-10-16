КХЛ. «Торпедо» примет «Северсталь», ЦСКА – «Куньлунь», СКА против «Адмирала», «Спартак» в гостях у «Сочи»

«Торпедо» примет « » в Фонбет Чемпионате КХЛ.

сыграет дома с « », СКА – с « », « » встретится в гостях с «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ