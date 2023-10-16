КХЛ. «Торпедо» примет «Северсталь», ЦСКА – «Куньлунь», СКА против «Адмирала», «Спартак» в гостях у «Сочи»
«Торпедо» примет «Северсталь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
ЦСКА сыграет дома с «Куньлунем», СКА – с «Адмиралом», «Спартак» встретится в гостях с «Сочи».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 16 октября, 18.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 16 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 16 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 16 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 16 октября, 19.30, «Большой»
- Дата проведения
- 16 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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