КХЛ. «Торпедо» примет «Северсталь», ЦСКА – «Куньлунь», СКА против «Адмирала», «Спартак» в гостях у «Сочи»

Теги Сибирь ЦСКА Северсталь Лада Нефтехимик СКА Спартак результаты матчей Торпедо КХЛ Динамо Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Торпедо» примет «Северсталь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

ЦСКА сыграет дома с «Куньлунем», СКА – с «Адмиралом», «Спартак» встретится в гостях с «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Лада – Нефтехимик
Дата проведения
16 октября, 18.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

Торпедо – Северсталь
Дата проведения
16 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

ЦСКА – Куньлунь
Дата проведения
16 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

СКА – Адмирал
Дата проведения
16 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Сочи – Спартак
Дата проведения
16 октября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

Динамо Москва – Сибирь
Дата проведения
16 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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