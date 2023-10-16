В «Барсе» спокойно восприняли сокращение дисквалификации Начо перед класико: «Это уже не удивляет»
В «Барселоне» смирились с решением относительно дисквалификации Начо Фернандеса.
Напомним, «Реал» обжаловал решение о дисквалификации защитника на 3 матча, и апелляционный комитет удовлетворил ходатайство мадридского клуба – срок отстранения испанца был сокращен до 2 игр. Таким образом, Начо сможет принять участие в матче против «Барселоны».
По информации As, в «Барселоне» спокойно восприняли это решение.
«Подобные ситуации больше не вызывают удивления», – заявил представитель каталонского клуба.
Матч между «Барселоной» и «Реалом» в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится 28 ноября.
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Реал во все кабинеты вхож, никогда такого не было и вот опять.
Все достижения этого полит проекта имена Франко нужно делить на 5.
Еще помнится случай, когда Рамоса дисквалифицировали, а он тусил в подтрибунке, какие были последствия? Правильно, никаких)