В «Барсе» спокойно восприняли сокращение дисквалификации Начо перед класико: «Это уже не удивляет»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига дисквалификации Начо Фернандес Класико Футбол

В «Барселоне» смирились с решением относительно дисквалификации Начо Фернандеса.

Напомним, «Реал» обжаловал решение о дисквалификации защитника на 3 матча, и апелляционный комитет удовлетворил ходатайство мадридского клуба – срок отстранения испанца был сокращен до 2 игр. Таким образом, Начо сможет принять участие в матче против «Барселоны». 

По информации As, в «Барселоне» спокойно восприняли это решение.

«Подобные ситуации больше не вызывают удивления», – заявил представитель каталонского клуба. 

Матч между «Барселоной» и «Реалом» в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится 28 ноября. 

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79 комментариев

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Phantom1289
Да никто собственно не удивляется. Особенно после отмены красной Винисиусу.
+109
-25
+84
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Arrahmano Matcyev
Какое же это позорище,реал даже не палится. 🤢🤢
+98
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VictorVallecano
Ответ Arrahmano Matcyev
Какое же это позорище,реал даже не палится. 🤢🤢
А вот Барса палится и очень сильно :D
+73
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+49
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atomio
кабинету давно уже не удивляются. там после 3 ЛЧ подряд, именуемых в народе "офсайдные", стало все понятно.
+65
-25
+40
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Гамаль Хайдаров
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
а почему ты тогда преследуешь его в комментариях и даже подписан на них?
+22
-5
+17
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Tristan...
Надо быть поосторожнее с подобными комментариями. Иначе кабинет придумает парочку дисквалификаций игрокам Барсы перед Класико
+27
-12
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Эксперт Спортс
Ответ Arrahmano Matcyev
Какое же это позорище,реал даже не палится. 🤢🤢
Нуу это же Реал. Ну это другое.. понимаешь . Барса судейский клуб а Реал Мадрид столичный без изъян и самый чистый клуб как их цвет футболок
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Церебральный Сортировщик
Негрейра: - при мне такой фигни не было!!
+16
-7
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Ханс Ланда
Ответ Антиглор17
Вот и вся суть Реала, полностью соответсвуют моей аватарке. Как за это болеть вообще можно...
В вашем аватаре - вся суть вашего интеллекта, не более того
+11
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+8
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Tristan...
Ответ alireal
Фанаты негрейры, что-то втирают про "кабинеты", прямо анекдот.
Удаления и дисквалификации игроков Реала и есть анекдот
+11
-6
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alireal
Ответ Tristan...
Надо быть поосторожнее с подобными комментариями. Иначе кабинет придумает парочку дисквалификаций игрокам Барсы перед Класико
Фанаты негрейры, что-то втирают про "кабинеты", прямо анекдот.
+20
-15
+5
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Proper Chels
Помню Рамос во время дисквалификации ходил возле поля на Бернабеу, его прямо камеры снимали во время матча, за что по всем правилам ему должны были продлить дисквалификацию, но УЕФА сделала вид, что ничего не знает, ничего не видит))

Реал во все кабинеты вхож, никогда такого не было и вот опять.
Все достижения этого полит проекта имена Франко нужно делить на 5.
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Merdan Jumayew
Ответ VictorVallecano
А вот Барса палится и очень сильно :D
Вот поэтому никто не удивляется лига Переса и тебаса два 🤡 делают что хотят и когда хотят а потом в этом же обвиняют других ...
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Bazilic
Ладно, грубый фол. Вот если бы он нос почесал!
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TDB
Я помню Рамос перед допинг тестом сходил в душ, и только потом снизошел до допинг-офицера и сдал анализ, за это ему ничего не было)
Еще помнится случай, когда Рамоса дисквалифицировали, а он тусил в подтрибунке, какие были последствия? Правильно, никаких)
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Rachid
Барса вообще не волнуется и не переживает перед класико - всё равно нужно побеждать Реал с Начо в составе или без него - фиолетово:))))
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Tristan...
Ответ alireal
Анекдот это представители барсы, что ноют про несправедливо судейство.
Ноют меренги на ветках, отбеливая всю грязь их клуба. А представитель Барсы констатировал факт - Реал исторический кабинет
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vcaireac
🌕 | Relevo: Комитет удовлетворил апелляцию «Мадрида» по сокращению дисквалификации Начо исходя из многих факторов, но одним из главных из них стало то, что Порту вышел на поле уже спустя неделю после эпизода, хотя изначально сообщалось о его тяжелой травме.
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VladimirMezin1
Ну такая реакция не обозначает смирение и спокойствие
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c5dsk7xqqb
Ответ Proper Chels
Помню Рамос во время дисквалификации ходил возле поля на Бернабеу, его прямо камеры снимали во время матча, за что по всем правилам ему должны были продлить дисквалификацию, но УЕФА сделала вид, что ничего не знает, ничего не видит)) Реал во все кабинеты вхож, никогда такого не было и вот опять. Все достижения этого полит проекта имена Франко нужно делить на 5.
даже если поделить кубки ЛЧ, все равно больше кубков чем у всех))
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Михаил Сафонов
Ответ atomio
кабинету давно уже не удивляются. там после 3 ЛЧ подряд, именуемых в народе "офсайдные", стало все понятно.
Утешай себя сколько угодно)))
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mr kovalsky
Сколько шума подняли из за одного матча эти хомячки в комментах, представляю что было бы, если бы вообще на 1 матч дали дискву, поди 5 точка на стратосферу улетела
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alireal
Ответ atomio
кабинету давно уже не удивляются. там после 3 ЛЧ подряд, именуемых в народе "офсайдные", стало все понятно.
Мнение второго каталонского это не мнение народа.
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Эксперт Спортс
Ответ Rister81
Удивляют болельщики Барсы,все время у них кто то виноват,то Перес,то Тебас,что самое смешное,сама же Барса голосовала за его кандидатуру,пока Реал в открытую против Тебаса идет,не поддерживая ни одного из его решений,то газон,на который Хави так любит жаловаться,прям какой то вселенский «заговор» против Барсы,наверное Тебас тоже виноват,что Барса понакупала всякий шлак по типу Дембеле за 150 миллионов и прописала таким как Умтити зарплату 20 миллионов чистыми. Лучших всегда будет ненавидеть,всегда почему то смотрят только на ошибки в пользу Реала,пишут про офсайды в матче против Баварии,при этом забывая,что в этом же матче поставили левую пенку в ворота Реала,благо Видаль не забил,гол Левы с офсайда,сезон 21/22,матч с Севильей,где Реал из за судьи проиграл,что после стоило чемпионства.Когда Суарес нырял в классико и в ворота Реала ставили пенку,фаны Барсы тоже кричали,что Реал подкупает судей ?)
Все время кто то виноват? Если это правда почему нет. Судейский беспредел в матче против Хетафе, или отмена красной Вини, тупая красная Леве, или вот очередной пример. А как же тот самый победный сезон Реала где они установили рекорд по количеству заработанных пенальти за один сезон?
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ML26
Ответ Phantom1289
По существу есть что ответить? Я так понимаю, нет. Когда вас носом тыкаешь в грязь Реала, вместо обоснованных ответов, одно словоблудие.
Я просто уточнил, за что такая ненависть, хотя это очевидно) Уверен, что в Барсу ты носом так не тыкаешь
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