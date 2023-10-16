Товарищеский матч. Россия сыграет с Кенией. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Сборная России сыграет в Турции с Кенией в товарищеском матче.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Товарищеский матч

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