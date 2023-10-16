Товарищеский матч. Россия сыграет с Кенией. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Сборная России сыграет в Турции с Кенией в товарищеском матче.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Товарищеский матч
- Дата проведения
- 16 октября, 19.00, «Мардан»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Думал взять рыбку сушёную, да не тот уровень. Может чипсов, или сухариков каких? Не тот матч.
Вот наборчик из сыров и колбасок, мяса вяленого - подстать уровню игры. Ей Богу, это ж не какой то там пресный матч отбора между Норвегией и Испанией, или Уэльсом с Хорватией.
Тут столкновение футбольных школ, фундаментальное, основополагающее. Россия да против Кении. Этот матч как хорошее вино, его предвкушать прям с утра надо.