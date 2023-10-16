Товарищеский матч. Россия сыграет с Кенией. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Теги Сборная России по футболу результаты сборная Кении товарищеские матчи (сборные) онлайны Футбол

Сборная России сыграет в Турции с Кенией в товарищеском матче.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Товарищеский матч

Кения – Россия
Дата проведения
16 октября, 19.00, «Мардан»
Онлайн матча

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

6 комментариев

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Jan Paskel
всё почти готово к матчу. Пивко разливное, хорошее, из бара с 4 звёзочками, тёмное, томится в холодильнике, но тут тоже подход нужен - на верхней полке, подальше от морозильника, будет самое то.

Думал взять рыбку сушёную, да не тот уровень. Может чипсов, или сухариков каких? Не тот матч.

Вот наборчик из сыров и колбасок, мяса вяленого - подстать уровню игры. Ей Богу, это ж не какой то там пресный матч отбора между Норвегией и Испанией, или Уэльсом с Хорватией.

Тут столкновение футбольных школ, фундаментальное, основополагающее. Россия да против Кении. Этот матч как хорошее вино, его предвкушать прям с утра надо.
+4
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Бедякович
Они убили Кеннию!
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Consiglie
Что-то пропустил, это они в марафоне соревноваться будут?
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Алексей Иванов
Ответ Злобный Конь
Даниэль Нобоа стал президентом Эквадора. Родственник?
где связь с матчем Россия Кения?)
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