Бах о допуске россиян: «Некоторые страны нарушают наши рекомендации и мешают объединяющей силе олимпийского движения»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Легкая атлетика

Томас Бах заявил, что некоторые страны нарушают рекомендации по допуску россиян.

«С самого начала мы сказали, что будем тщательно изучать то, что происходит в квалификационных турнирах к Олимпиаде. Речь идет о чемпионатах мира и Европы. Мы продолжаем это делать.

К сожалению, мы увидели, что некоторые страны нарушают наши рекомендации и мешают объединяющей силе олимпийского движения», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК).

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4 комментария

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Alex1104
У них есть отличный пример для подражания: МОК и Томас Бах!
Если нарушают - наказывайте. Или дальше молчите.
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brace
Немного перефразируя его: мешает отстраняющей идее олимпийского движения.
Верни нашу награду, гад!
+1
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dimitrii63
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Израиль входит в список некоторых стран
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ИннаВБ
Ответ Alex1104
У них есть отличный пример для подражания: МОК и Томас Бах! Если нарушают - наказывайте. Или дальше молчите.
У Баха очередной виток биполярочки😱что же мужика не лечат в правильной Европе? Сгинет ведь в дурке😲
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