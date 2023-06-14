«Вегас» выиграл Кубок Стэнли, новая сага об уходе Мбаппе из «ПСЖ», Личка возглавит «Динамо», Месси не сыграет на ЧМ-2026, Лавиолетт – тренер «Рейнджерс» и другие новости

1. «Вегас» взял Кубок Стэнли, учинив разгром «Флориде» (9:3) в пятом матче серии (4-1). Клуб выиграл трофей в 6-м сезоне в лиге и выполнил задачу, поставленную владельцем еще перед дебютом. Джонатан Маршессо получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.

Форвард «Голден Найтс» Иван Барбашев выиграл второй Кубок Стэнли в карьере, ну а для Сергея Бобровского лучший плей-офф в карьере завершился антирекордом – 8 пропущенных шайб.

2. Мбаппе дал старт новому сезону трансферной саги об уходе из «ПСЖ». Килиан сообщил, что не просил клуб об уходе этим летом, а только подтвердил, что не продлит контракт на дополнительный год, а вскоре опроверг новость о желании перейти в «Реал» и заявил, что останется в Париже на следующий сезон. Но поток инсайдов уже не остановить: пишут, что «ПСЖ» разочарован футболистом и намерен продать его, если продления соглашения не будет. Парижане оценивают Мбаппе в 150 млн евро. «Мадрид» готов потратить на игрока до 200 млн евро и может включить в сделку Тчуамени. А еще французом интерресуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

3. «Динамо» согласовало назначение Марцела Лички. «Оренбург» получит за тренера 1 млн евро.

4. Месси объявил, что не планирует играть на ЧМ-2026. Тем временем переход Лионеля в «Интер Майами» уже окупается: после трансфера на инстаграм клуба подписались 7 млн человек.

5. Лавиолетт возглавил «Рейнджерс», сменив Галлана. «Вашингтон» не продлил контракт с Питером после невыхода в плей-офф НХЛ.

6. Трансферные новости. «Барселона» согласовала трансфер Роке, «Атлетико Паранаэнсе» получит 40 млн евро тремя платежами. «Аль-Хилаль» предложил Лукаку контракт на 50 млн евро за 2 года, «Челси» запросит больше 50 млн евро за форварда. Сам Ромелу предпочитает остаться в «Интере». Аллегри не принял предложение из Саудовской Аравии и хочет остаться в «Ювентусе». «Ростов» объявил об уходе Полоза. «Рубин» не продлит 32-летнего Дзагоева из-за его травматичности.

7. Миллиардер Эндлауэр приобрел «Оттаву» примерно за 950 млн долларов. Дочери Мелника сохранят 10 процентов акций клуба НХЛ.

8. Федерация лыжных гонок России начнет уравнивать мужские и женские дистанции на турнирах.

9. Десять человек были ранены в результате стрельбы во время празднования чемпионства «Денвера» в НБА.

10. Путин подписал закон о дополнительных выплатах тренерам чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

11. Всю сборную Швеции заставили показать гениталии врачам перед ЧМ-2011, чтобы подтвердить, что они женщины: «Мы должны были сделать это унизительное дерьмо».

12. Документальный фильм о Винисиусе выйдет на Netflix в 2025-м.

13. Грилиш выложил фото без футболки с чемпионского парада «Манчестер Сити» и в шутку предложил повесить его в Лувре. Почитайте, почему снимок войдет в историю.

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Мостовой об учебе на тренера: «Я в VIP-группе, 25 лет играл в футбол, сами понимаете. Ненормально, если бы я учился в группе, где люди вообще не играли»

«Сижу на этих ######## пидорских кортах, #####, ## ### по семь часов в день. ## ### мне это надо?» Бублик – во время матча в Хертогенбоше